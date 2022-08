¿Quién es el juez Bruce Reinhart, aprobó la orden de registro del FBI en Mar-a-Lago?

Bruce Reinhart es el juez de Florida que autorizó el controvertido allanamiento de la residencia privada Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump.

Según Politico, la abogada de Trump, Christina Bobb, reveló que Reinhart, un juez magistrado, fue el funcionario que firmó la orden. También le dijo al sitio de noticias que los agentes “retiraron alrededor de una docena de cajas de materiales de la propiedad”.

La redada es muy controvertida, y los republicanos y Trump la condenan. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, solicita que se abra la orden de allanamiento.

El juez también tiene algunos puntos de controversia en sus antecedentes, ya que representó a los empleados del pedófilo caído en desgracia Jeffrey Epstein. Tanto él como su esposa han trabajado para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el pasado. Escribió una publicación en Facebook en la que criticaba a Trump hace años, y es donante de la campaña de Barack Obama y Jeb Bush.

Esto es lo que necesita saber:

1. Reinhart es un juez magistrado educado en Princeton criado en Nueva Jersey que fue fiscal federal

Según Ballotpedia, Reinhart “es juez magistrado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Fue nombrado miembro del tribunal el 19 de marzo de 2018 y su mandato actual expirará el 18 de marzo de 2026”.

Es graduado de la Universidad de Princeton. Recibió una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania en 1987, según Ballotpedia, que dijo que era abogado en la práctica privada antes de convertirse en juez.

Un comunicado de prensa emitido por el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Florida cuando Reinhart fue designado para ser juez magistrado brinda una extensa biografía profesional de él.

Dice que fue designado para el puesto por los “jueces de distrito” de la corte.

“Señor. Reinhart obtuvo su título universitario de la Universidad de Princeton en 1984 y su título de abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania en 1987, donde fue miembro de Law Review y se desempeñó como editor asociado y editor de proyectos especiales”, se lee.

“Señor. Reinhart originalmente es oriundo de Somerville, Nueva Jersey. Desde 2008 hasta el presente, el Sr. Reinhart ha sido abogado litigante en la práctica privada tanto en su propio bufete de abogados, Bruce E. Reinhart, P.A., como en McDonald Hopkins LLC, en West Palm Beach, Florida”.

La biografía continúa:

Su práctica predominantemente involucró la defensa penal en tribunales federales y estatales, incluido el trabajo de defensa criminal de cuello blanco, la representación de sujetos de investigaciones gubernamentales y litigios civiles/complejos. Además de su práctica privada, el Sr. Reinhart anteriormente se desempeñó en el Panel CJA de la Corte que representó a acusados ​​criminales indigentes, se desempeñó como Comisionado de Ética en la Comisión de Ética del Condado de Palm Beach y brindó representación pro bono a través del Clemency Project 2014, que fue un programa establecido conjuntamente por numerosos colegios de abogados para ayudar a los presos federales con las solicitudes de clemencia. De 1996 a 2008, el Sr. Reinhart se desempeñó como Fiscal Federal Auxiliar en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y finalmente alcanzó el puesto de Fiscal Federal Auxiliar Supervisor. Además de las funciones de supervisión, manejó un expediente que cubría el espectro completo de delitos federales, incluidos narcóticos, delitos violentos, corrupción pública, fraudes financieros, pornografía infantil e inmigración. Antes de unirse a la Oficina del Fiscal de los EE. UU., de 1994 a 1996, el Sr. Reinhart se desempeñó como Asesor Principal de Políticas, Director Interino de la Oficina de Desarrollo de Políticas y Subsecretario Adjunto Interino del Departamento del Tesoro de los EE. UU. en Washington, D.C. se centró principalmente en analizar las propuestas de políticas de aplicación de la ley y fue el principal responsable de redactar el plan estratégico de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro. El Sr. Reinhart también trabajó como abogado litigante en la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C. de 1988 a 1994. Mientras estuvo en el Departamento de Justicia, dirigió todos los aspectos de las investigaciones y enjuiciamientos de integridad pública en todo el país. La carrera del Sr. Reinhart en el Departamento de Justicia comenzó con su aceptación en el prestigioso Programa de Honor del Fiscal General, que admitió solo seis de 2500 solicitantes. La carrera legal del Sr. Reinhart comenzó en 1987-1988 como asistente legal de la Honorable Norma L. Shapiro, Jueza Federal de Distrito para el Distrito Este de Pensilvania… El anuncio de la selección del Sr. Reinhart culmina un amplio proceso de búsqueda que comenzó en agosto de 2017. El Tribunal nombró un panel de selección, compuesto por líderes de la comunidad legal y personas que no son abogados de la comunidad, para ayudar con el proceso de selección. 64 personas bien calificadas aplicaron. El panel de selección revisó las 64 presentaciones y eligió entrevistar a 15 candidatos en persona. Después de estas entrevistas, el panel de selección recomendó cinco finalistas al Tribunal. Los jueces de distrito entrevistaron a los cinco finalistas en noviembre del año pasado. El Tribunal seleccionó al Sr. Reinhart para ocupar el cargo vacante de magistrado. La selección del Sr. Reinhart no se anunció previamente hasta que se completara un informe de investigación de antecedentes del FBI y el IRS, como es estándar en el proceso de nombramiento.

2. Reinhart está casado con una jueza, Carolyn Bell, que solía trabajar para el Departamento de Justicia de EE.UU.

So proud of my wife! A dedicated public servant for almost 3 decades. She will be a phenomenal judge. The citizens of… Publicado por Bruce Reinhart en Lunes, 12 de marzo de 2018

En su página de Facebook, Reinhart compartió un comunicado de prensa de 2018 anunciando que su esposa había sido nombrada para un puesto judicial. Fue nombrada para el cargo por el entonces gobernador de Florida, Rick Scott, un republicano.

Ese comunicado de prensa describe a la esposa de Reinhart, Carolyn Bell, como ex fiscal adjunta de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida que anteriormente se desempeñó como abogada litigante principal en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Recibió una licenciatura y una licenciatura en derecho de la Universidad de California en Berkeley.

“¡Tan orgulloso de mi esposa!” dice la publicación. “Un servidor público dedicado durante casi 3 décadas. Será una jueza fenomenal. Los ciudadanos del condado de Palm Beach y el estado de Florida son bendecidos y afortunados de tenerla. Gracias a todos los que apoyaron su candidatura y un agradecimiento especial al gobernador Rick Scott y su equipo por depositar su confianza en ella”.

Su esposa solo tiene una publicación de tributo visible en su página de Facebook.

3. Reinhart una vez trabajó como abogado defensor de personas relacionadas con Jeffrey Epstein

We interrupt this hurricane for the beginning of football season. Sitting on my back patio, protected by Kevlar screens that are bolted down. Hoping electricity stays on for the Giants-Dallas game tonight. Publicado por Bruce Reinhart en Domingo, 10 de septiembre de 2017

Según Politico, Reinhart una vez cambió “de su trabajo como fiscal federal a trabajar como abogado defensor en nombre de personas relacionadas con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein”.

El Miami Herald, en una investigación sobre Epstein, informó que un día después de que Reinhart renunció como fiscal federal, comenzó a trabajar como abogado defensor de los empleados de Epstein, incluidos los pilotos y un programador. Más tarde fue acusado en una demanda de violar las políticas del Departamento de Justicia como resultado, pero Reinhart dijo que no hizo nada malo porque no había obtenido información secreta sobre el caso Epstein cuando trabajaba para Justicia.

Los registros judiciales en una demanda de las víctimas relacionadas con el caso Epstein contienen este pasaje,

Bruce E. Reinhart solicita autorización para intervenir como parte interesada en virtud de la Regla 24(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Reinhart busca intervenir para presentar una moción de sanciones basada en presuntas “acusaciones fácticas y legales infundadas hechas sobre el Peticionante en la moción de los demandantes para determinar violaciones de la Ley de derechos de las víctimas del crimen” (DE 79 en 1). En esa moción, los Demandantes alegaron que Reinhart, ex fiscal federal adjunto, “se unió a la nómina de Epstein poco después de que se tomaran decisiones importantes que limitaban la responsabilidad penal de Epstein” y representó indebidamente a las víctimas de Epstein en demandas civiles posteriores. (DE 48 a las 22). Los demandantes sostienen que tal conducta “da, al menos, la apariencia inapropiada de que Reinhart pudo haber intentado ganarse [favor] con Epstein y luego cosechar su recompensa a través de un empleo favorable”. (DE 48 en 23). Reinhart se siente muy ofendido por estas acusaciones, que afirma que son falsas, irrelevantes para los reclamos de CVRA y gratuitas, y busca una intervención para refutar estas acusaciones y solicitar sanciones.

El blog Law360 informó que, en julio de 2022, Reinhart dictaminó que Google debería recibir honorarios de abogados después de ganar una demanda por un “sitio web supuestamente en la lista negra propiedad de personas conservadoras”. Pero recomendó “recortar drásticamente la solicitud de tarifas de Google porque el caso se resolvió rápidamente y no fue complicado”.

Politico informó que Reinhart es conocido por su naturaleza “meticulosa” y es “muy respetado dentro de la comunidad legal de Palm Beach”, ya que “una vez trabajó en la sección de integridad pública del Departamento de Justicia”.

Una foto que circula en línea pretende mostrar a Reinhart con la socialité condenada Ghislaine Maxwell, quien fue cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein.

Sin embargo, es falso, según Snopes. La foto falsa muestra a “Ghislaine Maxwell masajeando el pie del juez magistrado de Florida Bruce Reinhart”, informó Snopes.

Según Snopes, la foto originalmente mostraba a Epstein recibiendo el masaje en los pies, pero fue alterada en Photoshop para colocar falsamente a Reinhart en la imagen.

4. Reinhart criticó al presidente Donald Trump en una publicación de Facebook que cita a Joe McCarthy

I generally ignore the President-elect's tweets, but not this one. John Lewis arguably has done more to "make America… Publicado por Bruce Reinhart en Sábado, 14 de enero de 2017

En 2017, Reinhart compartió una publicación del ex presentador Dan Rather que criticaba mucho a Trump. Agregó su propio comentario crítico con el presidente. La publicación de Facebook escrita por Reinhart dice:

Generalmente ignoro los tuits del presidente electo, pero este no. Podría decirse que John Lewis ha hecho más para “hacer grande a Estados Unidos” que cualquier ciudadano vivo. En agosto pasado, llevé a mi hijo al puente Edmund Pettus en Selma para que pudiera entender el tipo de coraje y sacrificio que se requiere para vivir en una sociedad democrática. John Lewis encarna ese espíritu. Aunque nunca lo conocí, es uno de mis héroes. Gracias, Robert Reich, por decir lo que muchos de nosotros sentimos: ‘John Lewis es la conciencia de Estados Unidos. Donald Trump no tiene la estatura moral para besar los pies de John Lewis”. O, como le dijo Joseph Welch a Joseph McCarthy: “Por fin, ¿no te has quedado sin sentido de la decencia?”.

Después de la muerte de Lewis, un ícono de los derechos civiles, Trump se negó a elogiarlo y dijo, según NPR, “No conozco a John Lewis. Eligió no venir a mi toma de posesión. … Nunca conocí a John Lewis en realidad, no lo creo”.

Otras publicaciones no son políticas.

Escribió un homenaje a una jueza llamada Norma Shapiro en Facebook:

Hoy hubiera sido el 89 cumpleaños de esta notable mujer. La historia la recordará como una pionera legal, pero fue mucho más. Tuve el honor de servir como asistente legal al comienzo de mi carrera legal. Con cada año que pasa, me doy cuenta de cuánto me enseñó y de la oportunidad única que tuve de ser su mentora. Una vez me dijo que se convirtió en abogada “porque se supone que los abogados ayudan a las personas”. Todos los días, en formas grandes y pequeñas, intentaba ayudar a las personas. Trato de honrarla haciendo lo mismo.

Reinhart se recusó previamente de la demanda de Trump contra Hillary Clinton y otros demócratas en relación con la investigación rusa porque no creía que pudiera ser imparcial, según el Tennessee Star.

5. Reinhart donó dinero a Barack Obama y Jeb Bush

Reinhart ha donado dinero tanto al expresidente Barack Obama, demócrata, como al exgobernador de Florida Jeb Bush, republicano, según los registros federales de finanzas de campaña.

Trump derrotó a Bush en las primarias de 2016.

En 2017, el juez escribió en Facebook: “Es vergonzoso vivir en un estado menos informado sobre la justicia penal que Louisiana y Mississippi”.

El juez es fanático del fútbol y escribió publicaciones sobre huracanes.

“Interrumpimos este huracán por el comienzo de la temporada de fútbol. Sentado en mi patio trasero, protegido por pantallas de Kevlar que están atornilladas. Espero que la electricidad permanezca encendida para el juego Giants-Dallas esta noche”, escribió en una foto de Facebook.

Compartió un video sobre cómo explicar el privilegio.

What is privilege? How do you explain privilege simply to those who don't see it? This video demonstrates. Publicado por The North Star en Jueves, 12 de octubre de 2017

Otras publicaciones elogiaron las puestas de sol de Florida.

