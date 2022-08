Ricky Shiffer: Sospechoso que intentó irrumpir una oficina del FBI en Cincinnati fue asesinado

Ricky Shiffer fue identificado como el hombre armado que intentó asaltar una oficina de campo del FBI en Cincinnati, Ohio.

Schiffer fue nombrado por varios medios de comunicación, incluidos NBC News y Associated Press.

Más tarde fue asesinado durante un enfrentamiento con la policía, según The Associated Press.

Las publicaciones con el nombre de Ricky Shiffer telegrafiaron las intenciones del sospechoso en Truth Social. Heavy obtuvo capturas de pantalla de algunas de las publicaciones antes de que fueran eliminadas. En uno, llamó al expresidente Donald Trump su “héroe” hace un año. El incidente se produce cuando aumentan las tensiones tras la redada del FBI en los bienes personales del expresidente Donald Trump.

Esto es lo que necesita saber:

1. Shiffer, quien estaba armado, intentó sin éxito ingresar a la oficina de campo del FBI en Cincinnati, Ohio, dicen las autoridades

La oficina del FBI en Cincinnati dijo en un comunicado de prensa:

El 11 de agosto de 2022, aproximadamente a las 9:15 EST, la oficina de campo del FBI en Cincinnati tuvo un intento de un sujeto armado de violar el Centro de detección de visitantes (VSF). Tras la activación de una alarma y una respuesta de agentes especiales armados del FBI, el sujeto huyó hacia el norte hacia la Interestatal 71. El FBI, la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio y los socios locales encargados de hacer cumplir la ley están en la escena cerca de Wilmington, Ohio, tratando de resolver este incidente crítico.

En una conferencia de prensa inicial, el teniente Nathan Dennis, portavoz de la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio, dijo que, a las 9:15 a. m. del 11 de agosto de 2022, un “sujeto masculino intentó ingresar” a la oficina de campo del FBI en Cincinnati. , Ohio.

Según NBC News, Shiffer disparó una pistola de clavos al edificio.

An armed man approached the FBI's Cincinnati office, fled after being confronted and exchanged gunfire in a standoff with law enforcement.

Llevaba chaleco antibalas, informó Associated Press.

“Estaba armado”, dijo Dennis. No logró entrar a la oficina de campo. El FBI contactó a la Patrulla de Carreteras para informarles lo ocurrido y el tipo de vehículo involucrado.

El sospechoso se dirigió hacia el norte por la Interestatal 71. Cerca de un área de descanso, un policía vio el vehículo. El policía intentó iniciar una parada de tráfico alrededor de las 9:37 a.m. Se inició una persecución, dijo Dennis.

El “vehículo sospechoso disparó durante la persecución”, según Dennis.

El vehículo viajó por otras carreteras antes de detenerse, donde “se intercambiaron disparos entre los oficiales en la escena y el sospechoso”.

Ningún oficial resultó herido e inicialmente hubo una “situación de enfrentamiento activo”.

Más tarde, la policía le disparó y lo mató después de que levantó su arma hacia ellos, lo que puso fin al enfrentamiento, informó Associated Press.

2. Publicaciones inquietantes surgieron en una cuenta en la red Truth que instaba a las personas a “matar al FBI en cuanto lo vieran”

En las redes sociales, Shiffer se autodenominó “electricista de la construcción en Columbus. He tenido cuentas bloqueadas, bloqueadas o eliminadas por ThemTube, Twitter y, lo creas o no, Rumble. En el quinto traté de explicárselo a Epps.

Las publicaciones surgieron de una cuenta con el nombre de Ricky Shiffer en Truth Social, la plataforma de redes sociales de Trump. La página ya no está disponible en Truth Social. Sin embargo, Heavy y otras personas tomaron capturas de pantalla de las publicaciones.

“Si no sabe nada de mí, es cierto que intenté atacar al F.B.I., y eso significará que me sacaron de Internet, el F.B.I. me atrapó, o enviaron a los policías regulares mientras tanto”, decía una publicación.

“Gente, esto es todo”, decía una publicación. Continuó,

Espero que un llamado a las armas provenga de alguien mejor calificado, pero si no, este es su llamado a las armas de mi parte. Salga del trabajo mañana tan pronto como abra la armería/la tienda Army-Navy/la casa de empeño, obtenga lo que necesite para estar listo para el combate. No debemos tolerar esto. Nos han estado condicionando para aceptar la tiranía y pensar que no podemos hacer nada durante 2 años. Esta vez debemos responder con fuerza. Si sabe de alguna protesta o ataque, publíquelo aquí.

“Pregunta muy importante”, decía otra publicación. Esta decía:

No, estoy proponiendo la guerra. Estén preparados para matar al enemigo, no tiroteos masivos donde van los izquierdistas, no incendiar autobuses (sic) con transexuales en ellos, no encontrar personas con carteles de izquierda en sus patios y golpearlos. La violencia no es (todo terrorismo). Mata al FBI a la vista y prepárate para acabar con otros enemigos activos de la gente y aquellos que intentan evitar que lo hagas.

3. Shiffer estuvo en Washington D.C. el 6 de enero, según informes

Ricky Shiffer was a big fan of Donald Trump Jr, Marjorie Taylor Greene, Sean Hannity, and Josh Hawley #MAGA

The Associated Press informó, a través de una fuente policial, que se cree que Shiffer “estuvo en Washington en los días previos a la insurrección del 6 de enero de 2021 y pudo haber estado presente en el Capitolio el día del ataque. ”

Las autoridades no han confirmado esa cuenta.

No fue acusado en relación con el ataque del 6 de enero, según AP.

Según The New York Times, un video de Facebook publicado el 5 de enero de 2021 parecía mostrar a Shiffer “asistiendo a un mitin a favor de Trump en Black Lives Matter Plaza en Washington la noche antes de que asaltaran el Capitolio”.

En mayo, un usuario de Twitter llamado Ricky Shiffer respondió a una fotografía de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero, informó The Times, diciendo: “Estuve allí. Vimos como tus matones hicieron eso. The Times informó que la publicación implica que los partidarios de Trump no estaban detrás de ese ataque a pesar de todos los cargos presentados en su contra.

4. Shiffer tenía vínculos con “grupos extremistas”, dicen los informes

The New York Times informó, a través de fuentes anónimas, que Shiffer “tenía vínculos con grupos extremistas, incluido uno que participó en el ataque del 6 de enero al Capitolio”.

AP informó que las autoridades están investigando si tenía conexiones con grupos como Proud Boys.

Una publicación de Twitter a su nombre decía: “Ahorre municiones, póngase en contacto con los Proud Boys y aprenda cómo lo hicieron en la Guerra Revolucionaria, porque someterse a la tiranía mientras protestaba legalmente nunca fue el estilo estadounidense”, informó The Times.

La página de Twitter ahora ha sido suspendida.

Los registros en línea dicen que Shiffer ha vivido en Omaha, Nebraska.

5. El director del FBI dijo que “la violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden” deberían preocupar a todos los estadounidenses

Just borrowed this.

El director del FBI, Christopher Wray, emitió un comunicado después del incidente que decía:

Los ataques infundados a la integridad del FBI erosionan el respeto por el estado de derecho y perjudican gravemente a los hombres y mujeres que sacrifican tanto para proteger a los demás. La violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar profundamente a todos los estadounidenses. Todos los días, veo a los hombres y mujeres del FBI haciendo su trabajo de manera profesional y con rigor, objetividad y un feroz compromiso con nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución. Estoy orgulloso de servir junto a ellos.

