Arrestan a estrella del baloncesto estadounidense en Rusia: Brittney Griner

Brittney Griner es una medallista de oro olímpica y jugadora de baloncesto de la WNBA que enfrenta cargos de contrabando de drogas en Rusia.

La noticia fue revelada el 5 de marzo de 2022 por Interfax, una agencia de noticias estatal rusa. Aunque esa historia no nombró a Griner como la jugadora bajo arresto, The New York Post fue uno de los primeros sitios web en identificarla, citando a una agencia de noticias rusa independiente llamada Lenta.

Según su biografía de la WNBA, Griner, quien juega de centro para las Phoenix Mercury, ha estado jugando en la WNBA desde 2014. The New York Times señala que Griner es siete veces All-Star de la WNBA y ganó medallas de oro olímpicas en 2016 y 2021.

Aunque el arresto ocurrió en febrero de 2022, los medios de comunicación rusos lo informaron por primera vez en marzo de 2022. El anuncio del arresto se produce en medio de una protesta internacional por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“La detenida es una jugadora profesional de baloncesto, miembro de la Asociación Nacional de Baloncesto de EE. UU., dos veces campeona olímpica de baloncesto en el equipo estadounidense”, dijo a Interfax el Servicio Federal de Aduanas de Rusia.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Un perro de servicio alertó a las autoridades sobre posibles drogas en el equipaje en el aeropuerto, dicen las agencias de noticias rusas

Una traducción del artículo de Interfax dice: “El Servicio Federal de Aduanas informa que en febrero un ciudadano estadounidense fue detenido en el aeropuerto de Sheremetyevo con un paquete de drogas”.

El artículo continúa mencionando: “Se inició un caso penal y se arrestó a un estadounidense”.

De acuerdo con el informe de Interfax, el arresto ocurrió en febrero después de que Griner llegara a Rusia desde Nueva York.

“Un perro de servicio del Departamento Canino de la Aduana de Sheremetyevo indicó la posible presencia de estupefacientes en el equipaje escoltado”, informó Interfax.

Según Interfax, Griner enfrenta cargos penales que conllevan una sentencia de prisión de cinco a diez años y está bajo custodia. El cargo es “contrabando de estupefacientes en una cantidad significativa”.

Interfax confirmó que el jugador arrestado era una mujer. Lenta.ru informó que Griner fue arrestado en Moscú.

2. Griner ha jugado baloncesto en Rusia

La última publicación visible de Griner en Facebook se produjo el 9 de febrero de 2021, cuando escribió: “Nunca he tenido vergüenza de decir que definitivamente usé mucho el asesoramiento cuando me fui, y me ayudó enormemente. Creo que más personas deberían estar abiertas a hablar sobre los problemas de salud mental. En lugar de aguantar tanto.

Esa publicación compartió una historia de ESPN de 2021 que hablaba sobre la salud mental de Griner.

La historia de ESPN informó que Griner estaba en Carolina del Sur para un campo de entrenamiento pero “recientemente regresó a jugar en el extranjero con UMMC Ekaterinburg en Rusia, y regresará allí después de dicho campamento”.

Según The New York Post, Griner “ha jugado durante la temporada baja de la WNBA para el equipo ruso Ekaterinburg en la Euroliga desde 2015”.

El equipo de baloncesto estadounidense no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

3. Las drogas en cuestión eran ‘vapeadores’, dicen los informes

Según Interfax, las drogas en cuestión eran vapes.

“Al examinar el equipaje de un ciudadano estadounidense con un equipo fluoroscópico, a un empleado del departamento de contrabando de drogas de la Aduana de Sheremetyevo le llamó la atención la presencia de los llamados ‘vapes’ en el equipaje, que son cartuchos para un sistema de calefacción electrónico”, Interfax informó.

El sitio afirmó que el análisis de los vaporizadores encontró que contenían aceite de hachís.

Griner publicó por última vez una foto de baloncesto en su página de Instagram a principios de febrero de 2022.

4. Griner ha elogiado a su esposa en Instagram

Muchas de sus publicaciones en Instagram involucran el amor de Griner por su esposa. El 1 de enero, ella escribió:

Qué manera de comenzar el nuevo año que despertar junto a tu bebé. No importa lo que suceda en el mundo este año o cualquier año; mientras te tenga a mi lado, estoy preparada. Feliz Año Nuevo a todos. Espero que el comienzo de año de todos ustedes haya sido tan hermoso como el mío.

En 2019, escribió: “¡LE DESEO A MI ESPOSA UN MUY FELIZ CUMPLEAÑOS HOY! Todos los días contigo son espectaculares, pero cuando puedo celebrar tu vida y todo lo que eres, ¡es impresionante ❤️! Por muchos más mi amor 😍 Muah!”.

En 2020, Griner dejó a su esposa Glory Johnson después de 28 días de matrimonio y “un altercado físico entre las dos jóvenes de 24 años en su casa de Goodyear, Arizona, todo resultó en arrestos y suspensiones de la liga para ambas”, de acuerdo con People.

Luego, ella se mudó con su nueva esposa Cherelle Watson, según Daily Mail. El medio informó que Griner y Watson comenzaron a salir cuando eran estudiantes en Baylor y reavivaron su relación después de que Griner se separó de Johnson.

5. Griner nació y creció en Houston, Texas

Según Team USA, Griner, mide 6 pies y 8 pulgadas de alto. Ella nació y vive en Houston, Texas, donde se graduó de la preparatoria Nimitz.

Estudió en la Universidad de Baylor y juega para el Phoenix Mercury. Es dos veces medallista de oro olímpica, de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio y de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río.

El sitio informa que Griner participó en varios campeonatos mundiales. Es hija de Raymond y Sandra Griner y tiene tres hermanos mayores llamados D, Shkera y Pier. “Voluntaria con el juego de bolos y con la fiesta de Navidad del ex guardia de los Rockets de Houston, Steve Francis, a beneficio de niños desfavorecidos. Casada con Cherelle Watson, a quien conoció en Baylor”, señala el sitio web.

De acuerdo con su perfil en el sitio web de la WNBA, “si no estuviera jugando baloncesto, seguiría los pasos [de su padre] y se convertiría en oficial de policía”.