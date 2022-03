Reportan como desaparecido a estudiante en Wisconsin: Hamud Faal

Hamud Faal es un estudiante desaparecido de la Universidad de Wisconsin-La Crosse.

Según el Departamento de Policía de La Crosse, Wisconsin, en un comunicado publicado en Facebook, el Departamento de Policía “se enteró de que Hamud fue visto por última vez el domingo 20 de febrero de 2022 en la madrugada, aproximadamente a las 3:37 AM, caminando solo hacia el sur en Front Street, justo al norte de Jay Street”.

Han comenzado las búsquedas, pero no hay señales de Faal.

Esto es lo que necesitas saber:

1. La policía de La Crosse está buscando videos y pistas

El comunicado del Departamento de Policía dice:

Si vive o trabaja en esta área y conoce los sistemas de video/cámara, verifique si Hamud pudo haber sido capturado en su sistema de video. También estamos pidiendo a los miembros de la comunidad en esta área que revisen sus garajes, áreas de almacenamiento y propiedades en búsqueda de Hamud. La familia de Hamud, UWL Student Life y el Departamento de Policía de La Crosse continúan colaborando en la búsqueda de Hamud. Continuamos trabajando con la familia y los amigos de Hamud y le pedimos a cualquier persona que tenga información que llame a la policía al 608-782-7575 en caso de que no sea una emergencia. También puede informar el paradero de Hamud de forma anónima en Crime Stoppers del área de La Crosse al 608-784-TIPS o enviarlo en línea en https://www.p3tips.com/459. También puede descargar la aplicación Crime Stoppers “P3” para enviar una pista a través de su teléfono.

2. Faal fue visto por última vez con un suéter de cuello redondo azul claro y jeans grises

En un comunicado inicial, la policía de La Crosse dijo que Faal es una persona desaparecida y dio una descripción de él.

Dicho comunicado decía:

El Departamento de Policía de La Crosse solicita la ayuda del público para localizar a una persona desaparecida: Hamud Faal (fecha de nacimiento: 02/12/1996), de 25 años de edad, fue denunciado a la policía como persona desaparecida el 21/02/2022. Hamud es un hombre afroamericano, de 6’02”, 175 libras, cabello negro y ojos marrones. Hamud fue visto por última vez con un suéter cuello redondo azul claro, jeans grises y tenis modelo vans blancos con negro. La policía, la familia de Hamud y los amigos han hecho varios intentos sin éxito para localizarlo. Si tiene información sobre el paradero de Hamud o si lo ve, llame a la policía al 608-782-7575. También puede informar sobre el paradero de Hamud de forma anónima en Crime Stoppers del área de La Crosse al 608-784-TIPS o enviarlo en línea en https://www.p3tips.com/459. También puede descargar la aplicación Crime Stoppers “P3” para enviar una pista a través de su teléfono.

La página de Facebook de Faal dice que ha vivido en Sun Prairie, Wisconsin, pero es de Nueva Jersey.

3. Hay una página de GoFundMe para ayudar a encontrar a Faal, quien es un estudiante de último año con especialización en psicología

Una página de GoFundMe creada para ayudar a encontrar a Faal ha recaudado más de $18.000.

La página de recaudación de fondos dice:

Hola, esta recaudación de fondos es para establecer una recompensa para cualquiera que tenga información sobre nuestro hijo Hamud Faal. No lo hemos visto ni hablado con él desde el viernes 18 de febrero de 2022. El Departamento de Policía de La Crosse lo declaró desaparecido el 21 de febrero. Hamud es un hombre afroamericano que mide 6 pies y 2 pulgadas de alto, pesa alrededor de 175 libras, tiene cabello negro y ojos marrones. Hamud fue visto por última vez con un suéter azul claro con cuello redondo, jeans grises y zapatos Vans en blanco y negro. Hamud Faal estaba en el último año de la Universidad de Wisconsin La Crosse con una especialización en psicología. Esta página de GoFundMe se creó para financiar un obsequio monetario que se utilizará como recompensa por las pistas que conduzcan a encontrar a Hamud y el costo asociado con la búsqueda de él. Cualquier fondo restante será donado. Además, nos gustaría agradecer a las cientos de personas que nos ayudaron a buscar a Hamud Faal, incluidas las fuerzas del orden, UW-L y la gente de La Crosse, Wisconsin y Minnesota. La gran cantidad de apoyo ha sido abrumadora y ha brindado a nuestra familia el coraje y la fuerza necesarios para continuar con nuestra angustia por encontrar a Hamud.

El representante del estado de Wisconsin, Samba Baldeh, está involucrado en los esfuerzos de recaudación de fondos.

4. Un miembro de la familia dijo que sus corazones están rotos

Un miembro de la familia, Fatou Ceesay, declaró: “Nuestros corazones están rotos”. En una publicación de Facebook, ella escribió:

Ayer, nuestra comunidad fue a La Crosse a buscar a nuestro niño Hamud Faal que está desaparecido. Se nos unieron estudiantes de UWL y su comunidad, pero no lo encontramos. Nuestros corazones están rotos y nuestra búsqueda continúa. Continúen orando por su regreso seguro. Rogamos a cualquiera que tenga información sobre Hamud que llame a la policía. Necesitamos desesperadamente que nuestro hijo, nuestro hermano y el hijo de nuestra comunidad tengan un hogar seguro. Por favor ayúdenos a encontrar a nuestro Hamud. Además, queremos agradecer a todos los que están ayudando en este esfuerzo de la manera que ellos saben.

5. Faal se separó de sus compañeros de cuarto, dicen los informes

De acuerdo con Wisconsin Public Radio, Jerreh Kujabi, el padrastro de Faal, que vive en Madison, Wisconsin, dijo que Faal se separó de sus compañeros de cuarto en el centro de La Crosse.

Alrededor de las 2:30 AM, Faal les dijo a sus compañeros de cuarto que quería irse a casa, pero cuando llegaron a las 4:00 AM, Faal no estaba allí.

“Llamaron a su teléfono y su teléfono estaba apagado; no estaba respondiendo”, dijo Kujabi a WPR. “Él nunca apareció por la mañana o tarde. Y luego, más tarde esa noche, alrededor de las 5 o 6 de la tarde del domingo, lo reportaron como desaparecido a la policía”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.