Brianna Ladapo: Cinco datos a conocer sobre la esposa del Cirujano General de la Florida

El doctor Joseph Ladapo es el nuevo cirujano general del estado de la Florida. ¿Quién es la esposa de Ladapo, Brianna Ladapo, y su familia? Brianna Ladapo es entrenadora de bienestar y salud, escritora y madre de tres niños. Joseph Ladapo una vez escribió un artículo acerca de su esposa para el Washington Post, compartiendo los problemas que tuvieron para encontrar un tratamiento para una enfermedad crónica.

El gobernador Ron DeSantis nombró a Ladapo como cirujano general del estado el 21 de septiembre, según un comunicado de prensa. Ladapo dijo en una conferencia de prensa que abogará por la salud pública, pero que “no creará políticas en base al miedo”, reportó CBS News. Dijo que vacunarse debería ser una decisión personal, no un mandato, y que el estado fomentará otras medicas de salud, como un mejor régimen alimenticio, ejercicio, y pérdida de peso. También que solo serán los padres quienes decidan si sus hijos usarán mascarillas en las escuelas o no, reportó The Daily Beast.

Ladapo está Casado con Brianna Ladapo, entrenadora de bienestar y salud, según si perfil de LinkedIn. Tiene tres hijos, según el comunicado de prensa de DeSantis. Ladapo, nacido en Nigeria, emigró a los Estados Unidos a los cinco años. Su padre es un microbiólogo que enseñó en la Universidad de North Carolina Central, según reportó el Harvard Gazette en 2008.

1. Brianna Ladapo es entrenadora de bienestar y salud

Mientras que el anuncio del estado acerca de Ladapo no menciona a su esposa, Ladapo sí registra a Brianna Ladapo como su esposa en su cuenta de Facebook. Según el perfil de LinkedIn de Brianna Ladapo, ella es entrenadora de bienestar y salud.

Se escribe de esta manera en LinkedIn: “Profesional de la Comunicación muy dinámica y creativa con más de quince años de experiencia continua, transformando conceptos e ideas originales en herramientas de ayuda efectiva que busca asociarse con una empresa innovadora para brindar igualdad, esperanza y transformación a todos los ciudadanos.

En una biografía que escribió en un viejo sitio de blogeros, Ladapo compartió que “tiene mucha pasión por la nutrición, el bienestar y una salud holística”.

2. Fue directora de comunicaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York

Según sus cuentas de Facebook y LinkedIn, Ladapo fue directora de comunicaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde trabajó en el departamento de salud.

Describió su rol de esta manera: “Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones original y agresiva enfocado en establecer la presencia del departamento de salud en el centro médico de la universidad de Nueva York y en otros grupos rentables a nivel nacional. Construir relaciones íntimas e interpersonales con miembros de relaciones públicas y directivos de los medios de comunicación para facilitar el nombramiento de investigadores médicos como expertos en sus campos y para aumentar la reputación de las investigaciones y la ayuda a la comunidad del sector.

Escribió que rediseñó muchos sitios web y que creó una floreciente presencia en redes sociales

Antes de eso, fue subdirectora del programa Annual Giving en la Facultad de Medicina de Harvard, según sus redes sociales. Su perfil de LinkedIn también muestra que está trabajando como entrenadora de bienestar y Salud, además de ser la directora de East Coast Promotions.

3. En 2020 escribió la pandemia estaba siendo usada para “crear miedo y manipular al público… con desinformación”

En una publicación en Facebook el 24 de marzo de 2020, Brianna Ladapo compartió que su esposo -como médico en la Universidad de UCLA- era parte del equipo que estaba tratando a los pacientes con COVID-19. Dijo que la imprevisibilidad del virus y la falta de elementos protectores básicos era irreal. Sin embargo, para ella lo peor de todo fue cómo el virus estaba siendo usado para generar miedo en la gente. Compartió la nota junto con un enlace un a un artículo del USA Today escrito por su esposo.

Escribió:

Buen día, familia de Facebook. Realmente espero que estén sanos y salvos. He estado ausente de las redes sociales durante un par de semanas, ya que tuve que ocuparme de otras cosas, pero volví para compartir el artículo más reciente de mi esposo, ya que lo que dice es importante.

Como la mayoría de ustedes ya sabe, trabaja en la Universidad de UCLA como médico, y es parte del equipo que está tratando a los pacientes con COVID-19. La experiencia ha sido irreal por muchos motivos. La imprevisibilidad del virus, lo facilidad de transmisión del virus, la falta de elementos protectores básicos para trabajadores de la salud por parte del hospital, y la total falta de preparación de nuestro sistema de salud para manejar el volumen de pacientes desafían nuestra habilidad para frenar esta crisis.

Sin embargo, el aspecto más aplastante de esta pandemia es la manera que está siendo utilizada para generar miedo y manipular a la gente -en especial con desinformación- para pagar un precio aún mayor al que ya estamos condenados a pagar.

Es muy importante mantenerse debidamente informados y ser realistas acerca de la situación real para poder superar esto. Les deseo a todos mucha salud, amor, paz, y claridad para lo que se viene.

En el artículo, Joseph Ladapo compartió que ya hubo demasiada propagación comunitaria para evitar que los hospitales se llenen de gente cuando se levanten las restricciones.

Escribió: “Lo único que podría evitar este escenario es una vacuna efectiva, pero según los cálculos que he visto, faltan 12 a 18 meses para que eso se vuelva una realidad. Ya se están llevando a cabo ensayos clínicos y se espera que sean efectivas, aunque es poco probable que haya alguna cura. De cualquier manera, los modelos indican que nuestros hospitales, que se encuentran llenos, estarán desbordados, con o sin cierres”.

Su sugerencia fue mantener la economía en marcha, que los cierres sean cortos y “concentrarse por completo en construir la capacidad que necesitamos para sobrevivir esto para incluirlo en nuestro sistema de salud. Necesitamos desesperadamente más camas y ventiladores para nuestra unidad de cuidados intensivos para darle una oportunidad de sobrevivir a los pacientes graves: hay que pedirlos prestados, comprarlos, construirlos, hay que convertir edificaciones en centros dedicados por completo al coronavirus, etc.

4. Tuvo una enfermedad crónica y debilitante, y su esposo escribió un artículo acerca de cómo pudieron conseguir ayuda

En 2016, Joseph Ladapo escribió un artículo para el Washington Post acerca de su experiencia cuando su esposa transitaba una enfermedad crónica y debilitante. Dijo que fue hospitalizada siete veces y fue muchísimas veces a la guardia médica, lo que le enseñó mucho acerca del sistema de salud en los Estados Unidos. Por ejemplo, dijo que ella tuvo tromboflebitis que le generó una vía intravenosa. A pesar del dolor, ni ella ni Lapado insistieron cuando la enfermera dijo que todo estaba bien. Pero luego se dieron cuenta de que eso no era cierto y que deberían haber insistido en que investigaran de donde provenía ese dolor.

También compartieron que necesitaron tratamientos inusuales por parte de un neurólogo y un especialista que trata dolores que la pudieran ayudar con su “dolor insoportable” que le generó su enfermedad. Dijo que tuvo que investigar mucho antes de encontrar a un neurólogo preeminente en Texas que los “recomendó a un neurólogo preeminente en Nueva York, cuyas nuevas ideales no convencionales finalmente lograron ayudarla y darle alivio…”

5. Escribe poesía y tuvo un blog con recetas saludables

En una biografía que escribió en un viejo sitio de blogeros de hace diez años, Ladapo describió que escribió “artículos de fondo, poesías premiadas y trabajos de ficción” que “han sido publicados en varias publicaciones a nivel nacional, incluyendo National Geographic, revistas naturistas, y en Livestrong”.

Su blog, el cual tuvo su última publicación en 2013, compartió varias recetas saludables que recomendó o que incluso inventó ella misma. Una de sus publicaciones incluyó una receta vegana para tofe, su receta festiva favorita.

El perfil de LinkedIn de Brianna Ladapo compartió que ella tiene una Maestría en Inglés y Literatura Estadounidense y Lenguas de la Universidad de Harvard. También tiene una licenciatura en Literatura Inglesa de la Universidad de California en Davis.

