Asesinatos de Pamela y Calvin Phillips: Pareja y vecino fueron asesinados en triple homicidio

El 15 de noviembre de 2015, Calvin Phillips, de 59 años, fue encontrado asesinado en su casa de Pembroke, Kentucky. Los cuerpos de su esposa Pamela Phillips, de 57 años, y su vecino, Edward Dansereau, fueron encontrados a muchas millas de distancia, en el auto incendiado de Pamela. Ambos recibieron disparos antes de que incendiaran el auto, reportó WKDZ.

Una declaración de parte de los familiares de las víctimas decía: “El 18 de noviembre de 2015, Cal Phillips, Pam, Phillips y Ed Dansereau fueron brutalmente asesinados -ni siquiera sus familias pudieron reconocerlos. Nos acordamos todos los días de lo que le hicieron y recordamos aún más que alguien estaba libre para hacer lo que quisiera, más allá de la civilidad del ser humano o las leyes de nuestro país.”

Luego de que el caso no pudo ser esclarecido por muchos años, un vecino de las tres víctimas, Christian “Kit” Martin, fue arrestado y acusado del triple homicidio.

Calvin Phillips fue encontrado asesinado con un arma de fuego en el sótano de su casa, mientras que Pamela Phillips y Dansereau fueron encontrados en el auto incendiado de Pamela





Documentos del testimonio del gran jurado revelaron que las autoridades encontraron el auto de Pamela Phillips en las afueras de Pembroke. Había sido incendiado y los restos de los dos individuos fueron encontrados adentro. Las identidades de ambas personas fueron confirmadas por pruebas de ADN. Luego de averiguar que el auto estaba registrado a nombre de Pamela y Calvin Phillips, las autoridades fueron a la residencia del matrimonio y ahí encontraron el cuerpo de Calvin, según documentos de la corte.

Durante el juicio de Martin, el médico forense testificó que Calvin Phillips murió de múltiples heridas de bala. Su cuerpo fue encontrado en la bodega del sótano de su casa. Las puertas de la bodega estaban cerradas y tapadas por una cama de perro, según escribió CourtTV durante el juicio.

Un patólogo forense testificó que Pamela Phillips y Dansereau murieron a causa de múltiples heridas de bala. Una amiga de Pamela dijo que estaba al teléfono con ella cuando escuchó un “grito de susto” y decidió ir a ver si estaba bien, reportó CourtTV desde el juicio. No encontró a Pamela en la casa, pero vio que su auto no estaba.

Edward Dansereau fue un músico local popular y Pamela y Calvin Phillips son recordados por su presencia vibrante

Un obituario para Calvin y Pamela Phillips describió a la pareja como “padres cariñosos y ciudadanos presentes, y fueron extremadamente importantes para todos los que los conocían bien y que tenían el privilegio de ser familiares o amigos de ellos. Decía: “Cal transitó esta vida sintiendo un verdadero amor por la vida y por la diversión. Viajó por el mundo tanto como militar como ciudadano. Ha estado en varios continentes y países, y ha conocido a mucha gente, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Siempre le fascinó la naturaleza, las creaciones de Dios o las cosas simples que hacen maravilloso a este mundo.

Pamela Phillips “aprovechó todo su tiempo como madre, compañera de trabajo y ciudadana”, continuó el obituario. “Pasó casi una década como ama de casa dedicándole su tiempo a sus hijos. Luego volvió a trabajar llena de energía. Participaba mucho dentro de su comunidad y pasaba parte de su tiempo libre para ayudar a los más necesitados”.

Edward Dansereau fue un músico local muy conocido que tocaba el piano y estaba muy presente en la escena musical, tanto dentro como alrededor de Bowling Breen”, escribió el Bowling Green Daily News. También era profesor de música que participaba mucho en la comunidad. Muchos músicos y estudiantes organizaron un evento para honrar su vida.

