Cómo conseguir Nick Diaz vs Robbie Lawler 2

Una revancha que se ha esperado casi dos décadas se disputará en UFC 266 cuando Nick Díaz y Robbie Lawler se enfrenten en su segunda pelea el sábado.

La porción pago por evento de UFC 266 comienza a las 10 p.m. ET, con Díaz vs Lawler terceros en la cartelera. Necesitarán que comprar el PPV através de ESPN+ Díaz vs Lawler, así que tenemos un listado de lo que tienes que hacer:

Cómo comprar UFC 266

Puedes comprar el paquete especial que incluye una suscripción de un año a ESPN+ (valor de $69.99) y el pago por evento de UFC 266 PPV (valor de $69.99) por $89.98. Eso termina siendo un ahorro de $50 o alrededor de 36 por ciento:

Compre ESPN+ y el Paquete UFC 266

Si quieres comprarlo todo por separado, puedes primero suscribirte a un mes de ESPN+ aquí ($5.99 por ESPN+, or $13.99 for el paquete ESPN+, Hulu y Disney+), y sigue las indicaciones para para actuales suscriptores de ESPN+.

Con la cantidad de contenidos de la UFC (y otros deportes) por ESPN+, la mayoría de fanáticos de las artes marciales mixtasvan a quedarse con ESPN+ a largo plazo significa que el valor del paquete será una mejor opción si es que no tiene ESPN+ actualmente.

Cómo ver UFC266

Actuales suscriptores de ESPN+ pueden comprar el pago por evento de UFC 266 por $69.99 aquí mismo

Compre UFC266

Además si tiene solamente a ESPN+, hay una opción para mejorar al Disney Bundle (ESPN+, Hulu and Disney+) y comprar el pago por evento por $69.99:

Compre UFC266

Una vez suscrito a ESPN+, puedes ver a Díaz vs Lawler y toda la cartelera de Club en tu computadora por ESPN.COM o puedes ver por el app ESPN o cualquier aparto compatible como:

Roku or Roku TV

Amazon Fire Stick or Fire TV

Apple TV

Chromecast

PlayStation 4 or 5

Xbox One or Series X/S

iPhone or iPad

Android phone or tablet

Samsung Smart TV

Oculus Go

Para todas esas opciones, tienen que entrar a su cuenta de ESPN+ para ver las preliminares iniciales (ESPN+), preliminiares (ESPN+) y la cartelera estelar (ESPN+ PPV).

Previa Diaz vs Lawler 2

No hay un cinturón en disputa, pero hay mucho orgulo en juego dentro del octágono cuando Nick Díaz y Robbie Lawler se enfrente en UFC 266 el sábado por la noche.

Los dos se enfrentaron anteriormente en UFC 47, hace 17 años atrás. Los dos siguen peleando, aunque Díaz no parece estar muy emocionado al volver a verse las caras on Lawler.

“Toda la gente que a mi alrededor y todo el dinero y patrocinadores no me dejan irnme del deporte,” Díaz le dijo a Brett Okamoto de ESPN. “Hay cosas que puedo hacer, pero no va a funcionar. Mejor salgo y recibo mis golpes. … no quiero mirar hacia atrás y decir: ‘¿Por qué no lo hice?’ No me siento genial. Me siento genial para pelear. No me siento bien sobre el restos de las cosas. Si no hago esto, no sé cómo me voya sentir sobre mí mismo.”