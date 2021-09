Lauren Murphy necesitó más que suerte para convertirse en estrella de UFC

Se necesitó algo más que suerte para que Lauren Murphy se convirtiera en una estrella de UFC. La contendiente de peso mosca de las mujeres en tercer lugar está en camino a una oportunidad por el título de UFC contra la actual campeona Valentina Shevchenko el 25 de septiembre en UFC 266. Pero hace solo unos años, no parecía que Murphy alguna vez luchara por el oro.

Murphy se mudó a Houston después de caer a 2-4 en sus primeras seis peleas de UFC, y ha estado invicta en cinco peleas desde entonces.

Apodada “Lucky” debido a su herencia irlandesa, Murphy será un gran perdedor en el mercado de apuestas contra Shevchenko en el evento co-estelar de UFC 266.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN + .



Pero Murphy ya ha subido mucho más alto en la escalera con 125 libras de lo que la mayoría de la gente esperaba después de que luchó en sus primeras peleas de UFC.

Ahora, el duro contendiente planea poner un sello en esa increíble carrera en las filas al capturar el oro contra Shevchenko en UFC 266.

‘¿Me seguiras amando?’

La primera vez que conocí a Murphy fue cuando la peleadora se entrenaba para su segunda pelea después de mudarse de Arizona a Texas. Anteriormente, Murphy se había entrenado en The MMA Lab en Glendale, pero se mudó a Houston con la esperanza de lograr la gloria futura.

En casa, en su nuevo gimnasio, Murphy se estaba preparando para enfrentar a Angela “KGB” Lee en UFC 247 en febrero de 2020. Estaba trabajando ese día con su nuevo entrenador en huelga Bob Perez en Main Street Boxing & amp; Gimnasio de Muay Thai en el centro de Houston.

En casa, en su nuevo gimnasio, Murphy se estaba preparando para enfrentar a Angela “KGB” Lee en UFC 247 en febrero de 2020. Estaba trabajando ese día con su nuevo entrenador en huelga Bob Perez en Main Street Boxing y Gimnasio de Muay Thai en el centro de Houston.

Mientras estaba técnicamente allí ese día para visitar a Pérez y al prodigio de peso pesado de la ciudad natal Derrick Lewis por Bleacher Report , la parte más memorable del viaje terminó siendo una historia que me contó Pérez sobre Murphy.

Antes de su salida anterior con Pérez (la primera con su nuevo equipo de entrenadores con sede en Houston), Murphy se llevó a Pérez a un lado antes de que la hiciera caminar hacia la jaula la noche de la pelea.

“Hola Bob, si pierdo, ¿todavía me amarás?”

Es una pregunta que la mayoría de las personas ni siquiera se atreven a hacerle a un entrenador, incluso si realmente quieren saber la respuesta.

“Por supuesto que lo haré, Lauren. No importa qué”, le aseguró Pérez.

Murphy pasó a derrotar a su oponente (Mara Romero Borella) esa noche por nocaut en el tercer asalto.

En realidad, nunca miró hacia atrás, y ahora está en una carrera increíble.

Desde esa importante charla con su entrenador, Murphy ha ganado cinco peleas seguidas.

Un sexto la convertiría en campeona de peso mosca femenino de UFC.

Entonces Murhpy necesitaba algo más que un poco de suerte para llegar a la pelea de sus sueños contra Shevchenko en UFC 266.

Murphy necesitaba saber que su equipo la respaldaba sin importar nada.

Murphy nunca planeó una carrera de lucha profesional

Murphy nunca se propuso realmente ser un luchador de MMA.

En cambio, la estrella de UFC nacida en Alaska encontró su camino hacia las peleas de jaula a la antigua. Ella solo estaba buscando algo que hacer.

“Si alguna vez escribo un libro, se tratará de mí, como en mi camino hacia una carrera de lucha profesional”, dijo Murphy Heavy el año pasado.

Murphy dijo que comenzó a aprender jiu-jitsu solo para poder tener algo que hacer por la noche. Quería mantenerse abrigada y fuera de problemas en la gélida oscuridad de Alaska. Pero después de enamorarse del jiu-jitsu, tuvo otra idea descabellada.

Decidió que quería probar las peleas en jaula solo para decir que lo había hecho.

Pero algo gracioso sucedió en su camino de regreso de la jaula esa noche. Murphy inesperadamente se encontró a sí misma como la ganadora.

Así que terminó haciendo lo que cualquier persona razonable podría hacer. Decidió seguir luchando hasta perder una pelea.

Pronto, Murphy ascendió a la cima del mundo de los Campeonatos de Lucha de Alaska, y eso significó que de repente tuvo una nueva carrera como boxeadora profesional legítima.

Murphy se convirtió en la campeona de peso gallo de Invicta FC, y finalmente se abrió camino hasta el UFC.

Las cosas no se parecían tanto a un libro de cuentos después de eso. Pero después de luchar por un récord de 2-4, Murphy se mudó a Houston para escribir un nuevo capítulo con Pérez ayudando a perfeccionar su juego de golpes y su esposo Joe Murphy diseñando hábilmente su juego de tierra.

El entrenador en jefe de Murphy es Alex Cisne, alguien que dice que la ayuda a juntar todo en un paquete para la noche de la pelea.

Ahora, Murphy se dirige a la pelea más grande de su vida y parece tener el equipo perfecto a su alrededor.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega el 25 de septiembre

UFC 266 presenta un emocionante enfrentamiento de peso pluma entre el campeón de peso pluma de UFC Volkanovski y Brian Ortega. La tarjeta apilada también presenta a la campeona de peso mosca femenino de UFC Valentina Shevchenko enfrentándose a Lauren Murphy en el evento co-estelar.

Puede ver toda la acción de la tarjeta principal programada para UFC 266 el 25 de septiembre en la lista a continuación.

Tarjeta principal (PPV) *

Alexander Volkanovski (c) contra Brian Ortega, campeonato de peso pluma de UFC

Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy, campeonato de peso mosca femenino de UFC

