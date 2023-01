Arrestan al esposo de una mujer desaparecida en Massachusetts: Brian Walshe

Brian Walshe es el esposo de la desaparecida madre y ejecutiva de administración de propiedades de Cohasset, Massachusetts, Ana Walshe, quien fue vista por última vez el Día de Año Nuevo, de acuerdo con la policía de Cohasset.

Según un comunicado de prensa emitido por el Fiscal de Distrito de Norfolk, Michael W. Morrissey, durante el 8 de enero de 2023, la policía de Cohasset y la policía estatal de Massachusetts detuvieron a Brian Walshe, de 46 años, de Cohasset, Massachusetts, “acusándolo de engañar en una investigación policial”.

La policía de Cohasset escribió en un comunicado de prensa que estaban buscando la ayuda del público “para localizar a una residente desaparecida que fue vista por última vez en la madrugada del 1 de enero”.

“Ana Walshe, de 39 años, fue vista por última vez en su casa en Cohasset poco después de la medianoche del Día de Año Nuevo”, escribieron las autoridades. “Walshe mide 5’2” y pesa 115 libras. Tiene cabello castaño, ojos marrones y tez aceitunada. Se cree que habla con acento de Europa del Este”.

“Ella es una esposa amorosa y leal y madre de tres hermosos niños”, dijo Alissa Kirby, una amiga, a WCVB-TV. “Ella ama a su familia, y sé en mi corazón que, por su elección, no pasaría un día sin hablar con su esposo y sus hijos”.

Esto es lo que necesitas saber:

Ana Walshe sigue desaparecida, dice el comunicado de prensa del Fiscal de Distrito.

“La policía de Cohasset y la policía estatal de Massachusetts continúan investigando la desaparición de Ana Walshe, de 39 años, de Cohasset”, dice el comunicado del Fiscal de Distrito.

“Durante el curso de esa investigación, la policía desarrolló una causa probable para creer que su esposo, Brian Walshe, había cometido el delito de engañar a los investigadores policiales”, dice el comunicado.

“Se espera que el Sr. Walshe sea procesado en la sesión matutina del Tribunal de Distrito de Quincy durante la mañana del 9 de enero de 2023; hechos adicionales pueden o no ingresarse en el expediente en ese momento, pero no se espera que se divulgue más información en este momento”.

El comunicado advierte que “al igual que con todos los asuntos penales, todos los acusados disfrutan de la presunción constitucional de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad”.

El jefe de policía de Cohasset, William Quigley, dijo en una conferencia de prensa el 6 de enero de 2023 que Walshe había estado desaparecida “desde las primeras horas de la mañana del primero de año”. Él dijo que los detectives están trabajando “las 24 horas” para encontrar a Walshe.

“En este punto, es la investigación de una persona desaparecida”, dijo, y agregó que la policía no tenía nada para respaldar nada criminal.

“Ella fue vista por última vez en su casa en Cohasset alrededor de las 4:00 o 5:00 AM y fue reportada como desaparecida al día siguiente tanto por su empleador en Washington D.C. como por su esposo”, dijo Quigley en la conferencia de prensa. Él también dijo que a la policía le dijeron que ella tomó un viaje en taxi desde su casa hasta el Aeropuerto Internacional Logan de Boston para abordar un avión para ir al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Washington D.C.

Quigley agregó que había confirmado con todas las aerolíneas que Ana Walshe no abordó un avión. Él dijo que el caos con los vuelos cancelados le dio a la policía algunas dificultades para confirmar inicialmente esa información. Quigley dijo que el esposo y la familia de Ana Walshe habían cooperado y agregó que Ana Walshe tiene familia que vive fuera del país.

Se informó a la policía que ella tenía sus maletas con ella, dijo Quigley, y agregó que su teléfono celular “ha estado apagado” desde principios de año. Sus tarjetas de crédito tampoco han estado activas, según Quigley. Él no dijo quién reportó esa información a la policía específicamente.

Si Ana Walshe solo necesitaba un descanso o un tiempo fuera, la policía le pedía que llamara para avisarles que estaba bien, dijo Quigley en la conferencia de prensa. Ella viaja varias veces al mes a Washington D.C., donde la pareja tiene una casa, según Quigley. No había señales de ella en la casa.

Brian Walshe estaba “durmiendo cuando ella se fue”, dijo Quigley. “No es normal que ella esté desaparecida”. Él dijo que la policía cree que ella está “en peligro” por el mero hecho de que está desaparecida, pero no había evidencia que respaldara que sucedió algo ilegal.

Ana Walshe tiene tres hijos pequeños de entre 2 y 6 años, dijo Quigley en la conferencia de prensa. También mencionó que ella es ejecutiva en administración de propiedades en Washington D.C. y tiene amigos en todo el país. Se informó que la llamaron a Washington D.C. debido a una emergencia en una de las propiedades que administra, dijo Quigley en la conferencia de prensa.

Ella tenía un vuelo reservado para el 3 de enero de 2023, pero tampoco subió a ese vuelo.

En 2021, Brian Walshe fue condenado después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijera en un comunicado de prensa que él tomó el arte de un amigo y luego “ofreció falsamente las pinturas auténticas de Warhol a la venta en eBay, pero entregó pinturas falsas al comprador”.

Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia dijo que Walshe, entonces de Lynn, se había declarado culpable “en relación con la toma e intento de venta de dos pinturas de Warhol en eBay”.

“Brian R. Walshe, de 46 años, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, transporte interestatal para un esquema de fraude, posesión de bienes convertidos y transacción monetaria ilegal”, dice el comunicado.

Lea el memorando de sentencia en la corte federal haciendo click aquí.

La transcripción de la sentencia habla sobre el patrimonio de Thomas Morecroft Walshe, cuya casa y posesiones físicas habían sido vendidas. El juez expresó su preocupación durante la sentencia sobre la restitución de las víctimas y dijo que “tal vez lo que el acusado está haciendo es involucrarse en un proceso de manipulación que sugiere que reconoce su responsabilidad pero lamenta no poder pagarla”.

El comunicado acusó a Brian Walshe de lo siguiente:

A principios de noviembre de 2016, un comprador encontró dos cuadros de Andy Warhol a la venta en eBay. Las pinturas eran dos de las “Sombras” de Warhol, una serie de lienzos abstractos sin título de 1978. El precio original de cotización de las pinturas era de 100.000 dólares. En el anuncio, el vendedor de eBay incluyó una foto de una factura por las dos pinturas Warhol Shadow con números de la Fundación Warhol y un precio de compra de $240.000.

El comprador creía que las pinturas eran auténticas y, entre el 3 y el 5 de noviembre de 2016, hizo arreglos con Walshe, el vendedor, para comprar la obra de arte fuera de eBay por $80.000. Walshe y el comprador firmaron un contrato que especificaba que el comprador tenía tres días para rescindir el contrato y obtener un reembolso completo si el comprador no aceptaba la obra de arte. El 7 de noviembre de 2016, el asistente del comprador voló a Boston y se reunió con Walshe para recoger las pinturas y le entregó un cheque de caja por $80.000. Según los registros bancarios, el cheque de caja se depositó ese día en una cuenta que controlaba Walshe, y posteriormente se retiraron $33.400 en los siguientes 14 días. El 8 de noviembre de 2016, el comprador quitó los marcos de las pinturas y no encontró sellos de autenticación de la Fundación Warhol y notó que los lienzos y las grapas parecían nuevos. Cuando comparó las pinturas con las fotografías de la lista de eBay, no parecían idénticas. El comprador concluyó que las pinturas que le compró a Walshe no eran auténticas. Luego, el comprador intentó comunicarse repetidamente con Walshe, quien inicialmente no respondió y luego se excusó por la demora en reembolsar el dinero del comprador.

Walshe inicialmente obtuvo acceso a las pinturas a través de un amigo (la víctima). Walshe estuvo presente cuando la víctima compró por primera vez una pintura de Warhol. Algún tiempo después de esta compra, la víctima compró las dos pinturas de Shadow. A partir de entonces, mientras visitaba a la víctima en Corea del Sur, Walshe le dijo a la víctima que podía vender parte del arte a un buen precio. La víctima estuvo de acuerdo y dejó que Walshe se llevara las dos pinturas de Shadow y otras obras de arte.

Después de que Walshe tomó los artículos, la víctima no supo nada de Walshe y no pudo contactarlo. Eventualmente, la víctima contactó a un amigo en común, quien se reunió con Walshe y recuperó parte del arte. El 3 de mayo de 2011, Walshe intentó consignar las pinturas de Warhol a una galería en la ciudad de Nueva York, momento en el que también tenía otras obras de arte pertenecientes a la víctima. La galería se negó a aceptar las pinturas porque Walshe no tenía factura de venta.

El cargo de fraude electrónico contempla una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250.000. El cargo de transporte interestatal para un esquema de fraude contempla una sentencia de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250.000. El cargo de posesión de bienes convertidos contempla una sentencia de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250.000. El cargo de transacción monetaria ilegal contempla una sentencia de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250.000. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito en base a las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.