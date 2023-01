Estudiante de 6 años le disparó a una maestra en Virginia: Abby Zwerner

Abigail ‘Abby’ Zwerner es la maestra de primer grado que recibió un disparo, según la policía, por un estudiante de 6 años, en la escuela de primaria Richneck en Newport News, Virginia, según Daily Mail.

La publicación británica informó que había identificado a la maestra herida, también conocida como Abby Zwerner, a través del padre Sebastián González-Hernández, quien le dijo al Daily Mail que su propio hijo de 6 años estaba en la clase cuando ocurrió el tiroteo durante la tarde del 6 de enero de 2023.

“¡Orando por la maestra de primer grado de mi hijo que recibió un disparo de un niño de 6 años en Richneck Elementary! Ella es la mejor maestra y realmente espero que salga adelante. 🫶🏼”, escribió González-Hernández en Facebook.

El Dr. George Parker III, el superintendente de la escuela, confirmó en una conferencia de prensa que la maestra herida era una maestra de primer grado. Heavy ha confirmado que Abby Zwerner es una de las cuatro maestras de primer grado que figuran en el sitio web de la escuela de primaria Richneck; Las publicaciones de Facebook indican que los otros dos no son el maestro herido.

“Gracias a todos por comunicarse conmigo. Estoy físicamente bien y todos mis pequeños también”, escribió una de las otras maestras de primer grado, Anissa Miller, en Facebook.

En la conferencia de prensa, el jefe de policía de Newport News, Steve Drew, confirmó la corta edad del sospechoso y dijo: “El individuo es un estudiante de 6 años. Ahora mismo está bajo custodia policial”. Él dijo en la conferencia de prensa que la condición de Zwerner estaba mejorando, pero que sufría una herida que amenazaba su vida. Según Drew, el tiroteo no fue un accidente.

Esto es lo que necesitas saber:

González-Hernández le dijo al Daily Mail que su hijo no vio el tiroteo. Sin embargo, “escuchó el disparo y se dio la vuelta para ver a la señorita Zwerner en el suelo”.

“Ella es una maestra increíble, muy dedicada. Mi hijo la ama absolutamente y estamos devastados por lo que sucedió. Todos estamos pensando en ella y esperamos que se mejore pronto”, dijo González-Hernández al Daily Mail.

Gonzalez-Hernandez también le dijo al Daily Mail que Zwerner es una héroe. “Ella le gritó a sus estudiantes que huyeran” después de que el estudiante abriera fuego, dijo al sitio, y agregó: “Incluso después de que le dispararon, ella estaba pensando en la seguridad de sus estudiantes”.

Heavy también se comunicó con González-Hernández.

El senador estadounidense Mark Warner (D-Virginia) tuiteó: “Profundamente perturbado por este reporte, estoy monitoreando de cerca la situación. Mis pensamientos están con todas las familias y los socorristas”.

En Facebook, Zwerner escribió que “trabaja en las Escuelas Públicas de Newport News” y “estudió Educación Primaria en la Universidad James Madison”. Ella se graduó de la universidad en 2020, dice su página.

De acuerdo con su página de Facebook, ella fue a la escuela de secundaria West Point, vive en Williamsburg, Virginia, y es de Ruckersville, Virginia.

En la Universidad James Madison, Zwerner estaba en la hermandad de mujeres Delta Gamma, según una publicación de Facebook. Ella escribió:

Según su obituario en WyDaily.com, el padre de Zwerner, John Zwerner, “era un bombero y paramédico de Newport News que trabajaba en el equipo HAZMAT” cuando murió inesperadamente a los 56 años en su casa en el año 2020.

A él le sobrevivieron su esposa, Julie, Abby y sus dos hermanos, dice el obituario. “John fue un esposo y padre devoto que siempre antepuso las necesidades de su familia a las suyas”, se lee.

Mientras tanto, el tiroteo de Abby Zwerner hizo que el superintendente hablara sobre la violencia armada.

“Hoy nuestros estudiantes recibieron una lección sobre la violencia armada”, dijo Parker, hablando en la conferencia de prensa. Él dijo que las armas deben mantenerse fuera del alcance de los jóvenes. “Mis maestros no pueden controlar el acceso a las armas… Viene en el campus debido al acceso en la comunidad”, dijo Parker.

“Estoy en estado de shock”, dijo el superintendente sobre la edad del estudiante, y agregó que cree que los niños necesitan educación y seguridad. “Hoy fue realmente un colapso en lo que son nuestros valores como comunidad”, dijo en la conferencia de prensa. También dijo que el tiroteo ocurrió en un salón de clases de primer grado.

En 2016, Zwerner escribió una publicación en Facebook sobre el voluntariado en un programa extracurricular de primaria en Harrisonburg, Virginia, como estudiante de educación primaria en la universidad.

“La mayoría de los niños que asisten son minorías en sus escuelas con discapacidad intelectual y bajos ingresos”, escribió ella. “Mientras yo y algunos otros voluntarios estábamos afuera asegurándonos de que los niños entraran al edificio desde el autobús, una joven afroamericana de tercer grado se detuvo frente a nosotros y dijo: ‘¡Odio a Trump porque odia a la gente como yo!’ y siguió caminando adentro con la cabeza agachada”.

La publicación continuó mencionando:

Me quedé sin palabras y sentí que mi corazón literalmente se desplomaba. Esta niña es demasiado joven para sentir racismo y odio, y mucho menos para tener este sentimiento de racismo y odio proveniente de nuestro presidente recién elegido. No puedo comenzar a comprender lo que ella y su familia están pensando y pasando en casa, sus trabajos y sus clases en la escuela. Todas las personas, y mucho menos un niño, NO deberían estar en la posición de sentirse amenazadas y no deseadas por lo que han escuchado y visto hacer a Trump. Mi corazón se rompe no solo por este niño indefenso, sino por todos los demás que Trump ha ignorado, empujado a un lado, se ha burlado, menospreciado y se ha reído. ¿Qué pasó con las personas de América? Me criaron afortunada y felizmente sabiendo que TODAS LAS PERSONAS son iguales, independientemente de su origen cultural, su religión, su sexualidad, su color de piel, su educación; todas las personas tienen la oportunidad de ser tratadas de la misma manera.