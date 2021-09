Brian Mohl: policía se ahogó en las inundaciones causadas por el huracán Ida

El sargento Brian Mohl era un policía del estado de Connecticut que se ahogó en las inundaciones causadas por los restos del huracán Ida después de que su patrulla fuera arrastrada en Woodbury mientras estaba de servicio. Las fuertes lluvias de Ida provocaron inundaciones repentinas en el noreste el 2 de septiembre de 2021, lo que provocó más de 40 muertes. Mohl fue sacado de las aguas de la inundación, pero fue declarado muerto cuando lo llevaban a un hospital en helicóptero, dijo la policía. Mohl sirvió en la policía estatal durante más de 26 años.

“Es con profundo pesar y tristeza que informo que la Policía Estatal perdió hoy a un buen hombre que dedicó más de un cuarto de siglo a proteger a los ciudadanos de Connecticut. El sargento Mohl estaba comprometido a ayudar a los demás, a mantener la seguridad pública como su prioridad y a ayudar siempre a sus compañeros Troopers”, dijo el coronel Stavros Mellekas, comandante de la policía estatal, en un comunicado. “Cada muerte en cumplimiento del deber es desgarradora y la pérdida del sargento Mohl no es diferente. Estaba afuera, en medio de la noche, en condiciones espantosas, patrullando el área de Tropa L. Él estaba haciendo un trabajo que amaba y se fue demasiado pronto”.

Mohl, de 50 años, le sobreviven su esposa e hijos. Fue el vigésimo quinto oficial en morir en cumplimiento del deber en la historia de la Policía Estatal de Connecticut, dijo el departamento en un comunicado de prensa. Según The Associated Press, los restos de Ida provocaron más de 40 muertes desde Maryland hasta Connecticut.

El sargento Brian Mohl pidió ayuda antes de que su camioneta fuera arrastrada por las inundaciones cerca del río Pomperaug





Play



Video: State police trooper dies after being pulled from Woodbury flooding A CT State Police sergeant has died after being pulled from flooding in Woodbury. 2021-09-02T20:15:46Z

El sargento Brian Mohl pidió ayuda mientras patrullaba alrededor de las 3:30 a.m. en Woodbury, que se encuentra en el condado de Litchfield en la parte noroeste de Connecticut, según The Register Citizen. Durante la breve conversación con los despachadores que solicitaban ayuda, Mohl dijo que estaba cerca del puente Jacks sobre el río Pomperaug, informa el periódico. Su camioneta fue encontrada mayormente sumergida en el río, dijo la policía.

En una conferencia de prensa, Mellekas dijo sobre la llamada de emergencia de Mohl para pedir ayuda: “Su vehículo estaba en las aguas y sabía que estaba en peligro. Eso fue lo último que supieron de él. Hicieron ping en su teléfono. Enviamos todos los activos de inmediato con los departamentos de bomberos y los equipos de buceo, todos los que puedas imaginar”. Dijo que al amanecer los buscadores pudieron encontrar su vehículo en el agua. Cuando los buzos llegaron al vehículo, no encontraron a Mohl adentro. Luego fue ubicado en el río. Mellekas dijo a los periodistas que los detectives están investigando para determinar qué condujo a la muerte de Mohl.





Play



NEWS CONFERENCE: CT State Police give update on line of duty death CT State Police gave an update on the death of a state police sergeant who died after getting swept away in flood waters in Woodbury Thursday morning. 2021-09-02T20:19:26Z

La jefa de bomberos de Woodbury, Janet Murray, le dijo a The Register Citizen que fueron llamados a un informe de un vehículo en el río: “No sabíamos que era un policía estatal en ese momento. Estábamos acostumbrados al agua veloz en esa área y sabíamos qué recursos llamar de inmediato para ayudar. Completamos nuestra tarea y nuestros pensamientos y oraciones están con el oficial”. Un helicóptero LifeStar fue llamado a la escena para llevar a Mohl a un hospital, pero no sobrevivió.

Murray dijo al periódico que el área donde se encontró Mohl es propensa a inundaciones. “Es conocido por las rápidas aguas y las inundaciones en esa área”, dijo a The Register Citizen. “Es posible que el soldado simplemente no lo supiera. Hasta la medianoche, no tuvimos ninguna inundación, y luego simplemente despegó”.

A State Trooper was swept away by flood waters in Woodbury last night and was transported by Life Star to Yale New Haven this morning. This is a look at the river level at the location that surged 8ft in a few hours. Praying that the trooper recovers. pic.twitter.com/InZuSCEca9 — Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) September 2, 2021

El meteorólogo de NBC Connecticut Ryan Hanrahan tuiteó un gráfico que muestra el rápido aumento del río en el área donde murió Mohl, y agregó: “Esta es una mirada al nivel del río en la ubicación que aumentó 8 pies en unas pocas horas. Orando para que el soldado se recupere”.

This hydrograph shows the rapid climb of the Weekeepeemee River in Woodbury (close to the confluence of the Nonewaug and Pomperaug River) where a State Trooper was swept away in his cruiser. The river went from 2ft to 10.25ft during the day yesterday – an 8.25ft rise. pic.twitter.com/ti7cCTpDoC — Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) September 2, 2021

En otro tweet, Hanrahan dijo: “Este hidrograma muestra la rápida subida del río Weekeepeemee en Woodbury (cerca de la confluencia de los ríos Nonewaug y Pomperaug) donde un policía estatal fue arrastrado en su crucero. El río pasó de 2 pies a 10,25 pies durante el día de ayer, un aumento de 8,25 pies”.

Mohl fue asignado a la Tropa L y trabajaba como supervisor del turno de medianoche cuando fue asesinado

Mohl fue contratado por la Policía del Estado de Connecticut y entró en la Academia de Entrenamiento de la Policía del Estado el 25 de noviembre de 1994, dijo el departamento en su comunicado de prensa. Se graduó en junio de 1995 como parte de la 105ª Tropa de Entrenamiento. Su primera asignación fue en la Tropa A en Southbury. Fue ascendido a sargento en mayo de 2000 y trasladado a la Tropa L en Litchfield. Trabajó en Troop B en North Canaan, Troop & en Bridgeport y Troop H en Hartford antes de regresar a Troop L en 2008.

Mohl trabajaba como supervisor del turno de medianoche en el momento de su muerte. Vivía en Woodbury con su esposa. La familia de Mohl no ha comentado nada al respecto. Las autoridades pidieron que su nombre no se mantuviera hasta la tarde porque sus padres ancianos viajaban a Connecticut desde California y no habían sido notificados de su muerte.

Mellekas dijo en una conferencia de prensa: “Era uno de los sargentos superiores de la policía estatal. Muy respetado y esto es una tragedia”.

La oficina del gobernador de Connecticut dijo en un comunicado de prensa que el gobernador había ordenado que las banderas se bajaran a media asta en honor a Mohl, “Las banderas se bajarán de inmediato y permanecerán bajadas hasta la puesta del sol en la fecha del entierro, que aún no se ha determinado. La Oficina del Gobernador enviará una notificación cuando las banderas deben devolverse al personal completo. En consecuencia, dado que ninguna bandera debe ondear más alta que la bandera de los EE.UU., Todas las demás banderas, incluidas las estatales, municipales, corporativas o de otro tipo, también deben bajarse durante este mismo período de tiempo”.

Líderes locales y departamentos de policía de todo el país han rendido homenaje a Mohl

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo en un comunicado: “El fallecimiento del sargento Brian Mohl es una conmoción y una tragedia, y estoy increíblemente entristecido por su pérdida. Dedicó su carrera y su vida a la seguridad pública y a proteger la vida de los demás. Su trágica pérdida es un recordatorio de los peligros en los que se ponen los policías estatales y los socorristas todos los días al responder a emergencias, y merecen nuestro mayor respeto. El Sargento Mohl sirvió al pueblo de Connecticut con honor y compromiso, y por eso tendrá nuestra eterna gratitud y respeto. Mi corazón está con su familia, amigos y colegas de la Policía Estatal de Connecticut, y le pido a la gente de Connecticut que lo mantenga en sus oraciones”.

La vicegobernadora Susan Bysiewicz agregó: “Esta es una noticia desgarradora y lloro por su familia, sus seres queridos y los miembros de la policía estatal de Connecticut. El Sargento Mohl dedicó su vida y carrera a la gran tarea de servir a nuestra comunidad y estado. Que su valentía y coraje sean recordados durante mucho tiempo, y que su memoria sea una bendición para todos los que lo conocieron”.

En una conferencia de prensa, Lamont dijo: “Les decía a todos que se mantengan a salvo, que se queden en casa. Aguantemos la tormenta. Eso no es lo que haces como soldado. Como soldado, sales y miras y tratas de rescatar a otros. Cuida de ellos. Y eso es lo que hacen los policías, nos cuidan todos los días”.

La representante de los Estados Unidos, Jahana Hayes, quien representa al distrito donde Mohl sirvió y murió, dijo en la conferencia de prensa: “Estamos todos conmovidos por esta noticia. Mi más sentido pésame a toda la fuerza policial del estado de Connecticut. Pero esto es solo un recordatorio aleccionador, que mi esposo me recuerda todo el tiempo, que cada vez que un oficial se pone el uniforme y sale por la puerta, se pone en peligro. Y no creo que ninguno de nosotros pensó que íbamos a tener una conferencia de prensa para discutir la muerte de un oficial durante un evento meteorológico. Pero, literalmente, eso es lo que implica este trabajo. Cada vez que salen por la puerta, existe la posibilidad de que no regresen. Este es solo un golpe devastador para nuestra comunidad, para nuestra fuerza policial, para la familia. Mi más sentido pésame al oficial, a su familia”.

Hayes, cuyo esposo ha sido oficial del Departamento de Policía de Waterbury durante casi 25 años, agregó: “Lo que siempre dice es que no importa si está realizando una investigación de homicidio o dirigiendo el tráfico. Cuando tiene puesto ese uniforme, corre peligro. Cuando tiene puesto ese uniforme, no tiene la opción de irse cuando otras personas lo hacen. Tiene que quedarse para asegurarse de que todos en la escena estén a salvo. Creo que eso es a lo que nos enfrentamos aquí. No importa dónde te asignen o qué estés haciendo, cuando tienes ese uniforme estás en peligro”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El padre de Kareem Nikoui, joven fallecido en Kabul criticó a Joe Biden