¿Quién es Brian Laundrie? novio de Gabby Petito, joven desaparecida durante viaje

Brian Laundrie es un hombre de la Florida quien es una persona de interés por la desaparición de su novia, Gabby Petito, quien desapareció mientras filmaba una serie de YouTube llamada “Van Life” junto con él.

El jefe de policía de North Port, Florida, donde vive Laundrie, tomó la inusual decisión el 15 de septiembre de 2021 de tuitear a Laundrie y a su abogado y pedirles que hablaran con las autoridades sobre la desaparición de Petito.

El jefe Todd Garrison mencionó a Laundrie y su abogado, “@NPPDPoliceChief Sr. Steven Bertolino, esq. @NorthPortPolice necesita su ayuda para encontrar a Gabby Petito. Llámanos para concertar una conversación con Brian Laundrie. ¡Dos personas se fueron de viaje y una persona regresó! #wheresgabby #FindGabby #fbitampa #gabbypetito”.

Mr. Steven Bertolino, esq. the @NorthPortPolice needs your help in finding Gabby Petito. Please call us to arrange a conversation with Brian Laundrie. Two people left on a trip and one person returned! #wheresgabby #FindGabby #fbitampa #gabbypetito https://t.co/4OaCk5eCjU — Chief Todd Garrison (@NPPDPoliceChief) September 15, 2021

Laundrie no ha hecho comentarios al respecto, aunque su familia emitió una declaración, lo que provocó una respuesta duramente redactada por parte de la familia de Petito, quien instó a Laundrie a responder preguntas clave en el caso.

Petito, de 22 años, de Blue Point, Nueva York, es descrita por las autoridades de Nueva York como una “mujer blanca, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 110 libras”. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice “déjalo ser”. La camioneta en la que viajaba ha sido recuperada”. Blue Point se encuentra en Long Island.

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía de Florida dice que Laundrie regresó a North Port con la camioneta de la pareja 10 días antes de que su familia reportara la desaparición de Petito, pero ella no estaba con él

Laundrie vive en North Port, Florida, por lo que el departamento de policía actúa como la agencia principal en el caso. Escribieron en un comunicado de prensa que ahora es una “persona de interés en este caso”.

“Continúa la búsqueda nacional sobre la desaparición de Gabrielle Petito de North Port. Debido a que las partes en este caso residen en North Port, Florida, el Departamento de Policía de North Port será la agencia investigadora principal, en asociación con la Oficina Federal de Investigaciones. También continuaremos trabajando con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, y estamos agradecidos por su ayuda”, dijo en el comunicado.

“Varios detectives están trabajando las veinticuatro horas del día para reconstruir esta situación compleja y de gran alcance. El vehículo de Gabrielle fue recuperado aquí en North Port en su casa el 11 de septiembre. Una casa compartida con su novio Brian Laundrie y sus padres. Ese vehículo fue procesado por completo como evidencia junto con agentes del FBI el martes por la noche. Hasta ahora, Brian no se ha puesto a disposición para ser entrevistado por los investigadores ni ha proporcionado detalles útiles”.

Según la policía, “Sabemos que Brian regresó a North Port el 1 de septiembre, diez días antes de que su familia reportara su desaparición el 11 de septiembre. No tenemos información de que haya ocurrido un crimen aquí en North Port. Brian Laundrie es una persona de interés en este caso”.

“Como padre, puedo imaginar el dolor y el sufrimiento por el que está pasando la familia de Gabby. Rogamos a todos, incluido Brian, que compartan información sobre su paradero en las últimas semanas. La falta de información de Brian dificulta esta investigación. Las respuestas saldrán finalmente. Ayudaremos a encontrar a Gabby y ayudaremos a encontrar a cualquiera que pueda estar involucrado en su desaparición”, dijo el jefe de policía de North Port, Todd Garrison, en el comunicado.

“El FBI ha establecido una línea directa nacional para recibir información. 1-800-CALLFBI (225-5324). Esa es ahora nuestra línea principal de información. Hasta ahora, hemos recibido cientos de consejos que están siendo examinados a través de varias agencias. Si alguien ha visto la camioneta fotografiada e información que pueda ser útil, háganoslo saber”, escribió la policía.

2. La última vez que la familia de Petito tuvo contacto con ella fue durante la última semana de agosto

La policía de North Port reveló que, según la familia de Petito, “estuvieron en contacto por última vez con Gabrielle durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, se cree que Gabrielle estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. Petito y Brian viajaban en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03. Gabrielle, de 22 años, es blanca, mide aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa 110 libras. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice ‘déjalo ser'”.

La familia de Petito denunció su desaparición porque consideraron inusual no saber de ella mientras estaba en el viaje recorriendo los parques nacionales, que comenzó en julio, informó Fox News.

“Estuvimos en contacto con ella mientras viajaba”, dijo el padre de Petito, Joe, a The Daily Beast. “Hablaba con ella una vez a la semana más o menos, su madre hablaba con ella dos o tres veces por semana. Mi hijo hablaba con ella a menudo en Snapchat, FaceTime; mi sobrina estaría en contacto constante con ella”.

El padre de Petito también ha estado publicando en su página de Facebook súplicas urgentes para encontrar a su hija. “Por favor ayuda a encontrar a Gabby. Esta es mi hija Gabby Petito. Comparte y ayuda a encontrarla. Fue vista por última vez dirigiéndose al Parque Nacional Yellowstone desde Salt Lake City, Utah”, escribió con una súplica.

La policía del condado de Suffolk, Nueva York, emitió una alerta de persona desaparecida para Petito. Dice “Mujer de Blue Point desaparecida” y agregó: “Ubicación: Parque Nacional Grand Teton, Wyoming. Fecha / hora: sábado 11 de septiembre de 2021 a las 6:55 p.m.”

El comunicado dice: “Los detectives del Quinto Escuadrón de la Policía del Condado de Suffolk están investigando la desaparición de una mujer de Blue Point que desapareció mientras viajaba. Gabrielle Petito viajaba en una camioneta Ford Transit 2012 blanca con matrícula de Florida QFTG03 con un acompañante cuando dejó de comunicarse con amigos y familiares”.

Agrega, “Petito fue reportada como desaparecida al Departamento de Policía del Condado de Suffolk por su familia el 11 de septiembre aproximadamente a las 6:55 p.m. Según la familia, estuvieron en contacto con ella por última vez durante la última semana de agosto. Antes de la última comunicación, se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming”.

La madre de Petito, Nicole Schmidt, le dijo a Fox News que habló por última vez con su hija el 25 de agosto. Recibió un mensaje de texto de ella tanto el 27 como el 30, pero ahora dice “No sé si dejó Grand Teton o no … No sé si técnicamente era ella o no, porque era solo un mensaje de texto. No le hablé verbalmente”.

3. La pareja presentó su viaje en furgoneta en una serie de YouTube.





Play



VAN LIFE | Beginning Our Van Life Journey A glimpse into our van adventures! After our first cross country trip in a little Nissan Sentra, we both decided we to wanted downsize our lives and travel full time, but trying to fit everything for two people into the tiny little trunk of the car, also spending way too much on gas, food, and… 2021-08-19T21:11:25Z

La serie de YouTube de la pareja se llama “VAN LIFE | Comenzando el viaje de nuestra vida en furgoneta”. Uno de sus videos tiene más de 145.000 visualizaciones.

Tiene ocho minutos de duración y muestra a la pareja caminando juntos por la playa. Aparecen cerca en el video, que los muestra juntos durante varios viajes. Luego los muestra en el camino. Se besan en una escena; están comiendo sushi en la próxima. En un cuadro, están frente al puente Golden Gate. En otro, ven juntos la puesta de sol en la playa.

Hacen volteretas en la playa frente a un parque de diversiones y montan juntos en una noria antes de besarse un poco más.

Su canal de YouTube, llamado Nomadic Statik, tiene más de 1,37 millones de usuarios. El video de Van Life es su único video.

“¡Un vistazo a nuestras aventuras en furgoneta! Después de nuestro primer viaje a campo traviesa en un pequeño Nissan Sentra, ambos decidimos que queríamos reducir el tamaño de nuestras vidas y viajar a tiempo completo, pero tratando de colocar todo para dos personas en el pequeño maletero del automóvil, también gastando demasiado en gasolina, comida y airbnb, no era el camino a seguir”, dice la página.

“Rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar una solución si queríamos seguir viajando y viviendo de manera nómada, por eso hicimos a mano nuestra propia camioneta pequeña, una simple conexión de tránsito Ford 2012, utilizando el espacio con diseños y características únicos. Creando un espacio tanto para la expresión artística como para el senderismo a distancia. ¡Muchas gracias por vernos y esperamos que nos acompañes en nuestro viaje a donde sea que nos lleve la camioneta!”

Agregaron: “Siga nuestro viaje de vida en furgoneta para obtener algunas ideas, consejos, trucos, lugares para acampar y tantos lugares hermosos para viajar.”

La pareja también tenía un sitio web y un blog. El sitio web, titulado Brian & Gabby, está protegido con contraseña y envía a los lectores a la página de YouTube.

4. La pareja parecía muy enamorada en Instagram

El viaje en furgoneta estaba provocando tensión entre la pareja. No lo sabrías por Instagram, donde Petito se describió a sí misma como “A lo largo del viaje … viajando por el mundo en nuestra pequeña camioneta … arte, yoga y verduras”. Su publicación más reciente fue dos semanas antes de su desaparición, y se trataba de Halloween.

Estaban en el Parque Nacional Arches el 12 de agosto.

En julio de 2020, compartió una foto con Brian y escribió: “Aquí hay una foto de nuestra primera cita porque te amo mucho 🍣 Brian me pidió que me casara con él y le dije que sí. @bizarre_design_ haces que la vida se sienta irreal, y todos los días son un sueño contigo 🤍”.

En marzo de ese año, escribió, junto con una foto de Laundrie, “Un año entero de aventuras e historias hacia 🥂 y toda una vida por recorrer ☆”.

En mayo de 2020, escribió: “No puedo esperar a volver a días como este, viajando por el mundo contigo y pidiendo a extraños que nos tomen una foto, ¡nunca más daré por sentado momentos como este! Te amo 🤍”

En su página de Instagram, Laundrie escribió: “Haga una caminata todos los días. Las picaduras de insectos son mejores que los medios de comunicación, los entusiastas de la naturaleza”.

Su publicación de Instagram más reciente fue en Moab, Utah, el 13 de agosto de 2021. Escribió:

Los humanos somos primates, grandes simios, de hecho, pero no sé lo grandes que somos como especie. Los chimpancés comparten el 98,8% de su ADN con los humanos, nuestro pariente vivo más cercano, pero, como yo lo veo, cada criatura viviente es de alguna manera nuestro pariente, incluso los árboles. Hace solo 800 millones de años, las células animales comenzaron a aparecer en la tierra compuestas principalmente por las mismas partes y siguiendo las mismas funciones que las células vegetales. Requiere oxígeno, energía solar, minerales, nutrientes y agua. Este árbol (Juniperus osteosperma) sobrevivía en solo unos centímetros de suelo, en un área de calor extremo y sequía. Creo que nuestra cultura, nuestra sociedad se ha puesto por encima de todos los seres vivos, creando necesidades puramente para apoyar prácticas económicas destructivas. Este árbol no requiere un Apple Watch, no transmite sus programas favoritos, ni tiene un horno microondas, ni paga un seguro médico ni bebe grandes macchiatos de caramelo helado. Es solo un árbol, pero rara vez se ven gansos montando motos de agua o vistiendo ropa de diseñador. Creo que si todos queremos aire respirable y agua potable, todos debemos aprender a vivir con menos🌏

Sin embargo, según CBS News, Moad, Utah, la policía respondió a una “disputa” entre Petito y Laundrie el 12 de agosto. La policía dice que ambos, incluidos los testigos, dicen que Petito abofeteó a Laundrie durante una discusión y Laundrie “la agarró por la cara y la empujó por la espalda.”

CBS News informó que la pareja dijo que se amaba y no quería que se presentaran cargos, por lo que no fue así; Laundrie le dijo a la policía que el viaje por carretera provocó discusiones y “tensión emocional” en la pareja, informó la cadena.

5. Las familias emitieron declaraciones

Ambas familias han emitido declaraciones.

Según CBS News, la familia de Laundrie emitió esta declaración: “En nombre de la familia de Laundrie, esperamos que la búsqueda de la señorita Petito sea exitosa y que la señorita Petito se reúna con su familia. Siguiendo el consejo de un abogado, la familia Laundrie permanece en un segundo plano en este momento y no tendrá más comentarios”.

La familia de Petito luego emitió su propia declaración, según CBS: “Brian se niega a decirle a la familia de Gabby dónde la vio por última vez. Brian también se niega a explicar por qué dejó a Gabby sola y condujo su camioneta a Florida. Estas son preguntas críticas que requieren respuestas inmediatas”.

La gente ha llenado la última publicación de Instagram de Laundrie con comentarios sobre Petito. “¿Dónde está ella, Brian?” escribió una persona.

“Esperando que encuentres el valor para hacer lo correcto y traerla a casa”, escribió otro.

Esta es la versión original de Heavy.com

