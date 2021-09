¿Quiénes son los padres de Brian Laundrie: Christopher y Roberta?

Los padres de Brian Laundrie, Christopher y Roberta, fueron acusados por John Walsh, el ex presentador de America’s Most Wanted, de posiblemente intentar ganar tiempo para que su hijo escapara del alcance de la policía en la desaparición de Gabby Petito. Pero los investigadores no han publicado ninguna evidencia de que los padres estuvieran involucrados en un encubrimiento.

El FBI y la policía están buscando a Laundrie, de 23 años, quien es buscado por la muerte y desaparición de su prometida de 22 años. Se informó que Petito desapareció 10 días después de que Laundrie regresara solo a casa de un viaje por el país. El cuerpo de Petito fue encontrado el domingo 19 de septiembre de 2021 en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. Los padres de Laundrie no han sido acusados en relación con el caso.

El padre de Laundrie es Christopher Laundrie, de 62 años, y su madre, Roberta Laundrie, de 55 años, según Fox News. Viven en North Port, Florida.

Esto es lo que necesita saber:

1. Walsh preguntó si Laundrie estaba realmente en la casa de sus padres cuando la policía vino a interrogarlo

Former host of “America’s Most Wanted,” John Walsh, shares his theory of the Gabby Petito case, as the coroner rules her death a homicide in preliminary findings and the FBI seeks help from the the public in the search for her missing fiance. pic.twitter.com/Uv8lhfiZXP — Anderson Cooper 360° (@AC360) September 22, 2021

Walsh habló con CNN el martes 21 de septiembre de 2021 y preguntó si Laundrie estaba realmente en la casa de sus padres en Florida cuando la policía se presentó en la casa para interrogarlo. Los investigadores acudieron a la casa el martes 14 de septiembre de 2021, cuando Petito aún era una persona desaparecida. Sus padres dijeron el mismo día que Laundrie desapareció después de ir a una reserva natural.

“¿Alguien ha visto alguna confirmación de que estaba en esa casa?” Dijo Walsh en CNN.

“Todo este tiempo, el FBI y la policía de North Port han estado diciendo “a los padres de Laundrie y su abogado “que él está en la casa”, agregó.

Dijo que la pista que faltaba en Laundrie en la reserva natural pudo haber sido una “pista falsa” y una “artimaña” para permitir que Laundrie tuviera tiempo de escapar.

2. La casa de los padres de Laundrie en North Port, Florida, se ha convertido en un “circo mediático” tras la redada del FBI

BREAKING NEWS TODAY. Brian's neighbors spill the tea. Brian came back with the van on the 1st, a week later his parents took him on a 3 day "camping trip". They probably dropped him off somewhere. He is definitely not in that reserve. #BrianLaundrie #GabbyPetito pic.twitter.com/zFMzCVs9ja — 𝒞ℴ𝓊𝓇𝓉𝓃ℯ𝓎 (@Skabangah) September 22, 2021

El Daily Mail, que informó sobre la salida del padre de Laundrie de la casa para comprar leche, describió la casa de los padres de Laundrie en North Port, Florida, como “una especie de circo mediático”. El Daily Mail detalló la primera salida de Christopher Laundrie de su casa, diciendo que se fue a las 3:00 p.m. el martes 21 de septiembre de 2021 en su Dodge Ram con una camisa negra y pantalones cortos de color caqui, luego regresó con medio galón de leche 20 minutos después.

El artículo decía que se negó a responder preguntas sobre su hijo.

This is my street. Those cars are media camped out in front of the house where Brian Laundrie's parents live. And where Gabby's van was recovered. pic.twitter.com/Be8wOpISPx — 💛🇺🇸bectrola🇺🇸💛 (@bectrola) September 16, 2021

El FBI llevó a cabo una orden de registro en la casa y el Ford Mustang plateado de Laundrie el lunes 21 de septiembre de 2021, después de que se reportara la desaparición de Brian Laundrie.

El Daily Mail informó sobre la redada desde la escena, escribiendo:

La búsqueda renovada sigue a que la casa de Laundrie fue arrestado por unos 25 agentes de la ley el lunes, la mayoría agentes del FBI con chalecos antibalas y armas desenvainadas. Dailymail.com estaba cerca de la acción, a solo unos metros de distancia cuando el FBI se abalanzó sobre la casa de un solo piso, con gritos de “orden de registro, orden de registro” que se escucharon claramente y el área se declaró la escena del crimen. Un equipo del FBI con equipo táctico, con un ariete, un escudo antiexplosión y armas desenfundadas, se alineó a lo largo de la pared cerca de la puerta principal. Segundos después, otros agentes sacaron rápidamente de la casa a los padres de Laundrie, Christopher Laundrie, de 62 años, y a su esposa Roberta, de 55, y los llevaron a una camioneta Dodge Caravan negra que los esperaba. El equipo del FBI que estaba afuera entró en la casa, seguido por otros agentes, algunos empuñando rifles mientras otros agentes revisaban las áreas exteriores. En un momento, pareció que podrían estar buscando a Laundrie. Cinco agentes, uno con un escudo contra explosiones, rodearon un almacén con tapa antes de que la tapa se levantara con cuidado y un agente apuntara deliberadamente con su pistola hacia el interior. Después de 10 minutos, se permitió que las lavanderías regresaran a su casa, luciendo solemnes y con la cabeza gacha. No estaban esposados.

3. Los padres de Laundrie dirigen un negocio desde su hogar en Florida

WATCH LIVE: FBI removes Brian Laundrie's parents from home, calls it an 'crime scene' https://t.co/kowToSO2oS pic.twitter.com/Kcy0Z0xIL8 — Fox News (@FoxNews) September 20, 2021

Los registros públicos muestran que Christopher y Roberta Laundrie han estado dirigiendo su propio negocio, Juicer Services, durante más de cuatro años. El directorio de empresas de Florida enumera a Roberta Marie Laundrie como agente registrada de la empresa.

Un directorio de empresas de Nueva York enumera a Christopher Laundrie como director ejecutivo de la empresa.

“La pareja dirige la empresa desde su casa, que es una propiedad de 10,000 pies cuadrados. Las fechas indicarían que los Laundrie probablemente se mudaron a Florida en 2017 como parte de su plan de negocios para su empresa”, informó Fox News.

Se suspendió un sitio web con una URL que coincide con el nombre de la empresa.

“Juicer Services se especializa en la venta y el servicio de equipos para hacer jugo: exprimidores de pasto de trigo, exprimidores de naranja y equipos para exprimir vegetales”, dice el sitio web.

4. Los padres de Brian Laundrie también tienen una hija, Cassandra ‘Cassie’ Laundrie

Some postcards that Gabby sent out to Cassie Laundrie’s children. This tells so much about her character💗#GABBYPETITO pic.twitter.com/Oo7awVDS3x — Walls (@lovemystylinson) September 20, 2021

La hermana de Brian Laundrie, Cassandra Laundrie, de 32 años, habló con Good Morning America el viernes 17 de septiembre de 2021, cuando la búsqueda de Petito estaba en curso. Cassie Laundrie dijo que Petito era “como una hermana” y que sus hijos la amaban.

“Todo lo que quiero para ella es que vuelva a casa sana y salva, y que esto sea un gran malentendido”, dijo Cassie Laundrie a GMA.

Dijo que estaba cooperando con la investigación y que deseaba tener más información para dar a las autoridades.

“Siempre que pelean se toman un pequeño descanso y regresan y se ponen bien, porque eso es lo que se hace en pareja”, dijo.

5. Christopher y Roberta Laundrie emitieron una declaración después de que se encontró el cuerpo de Petito

The search for Brian Laundrie continues Sunday morning in the Carlton Reserve. A team of more than 50 looking for anything of note after his parents say this is where he went. We continue to corroborate all info in the search for him and Gabby. 1-800-CALL-FBI. pic.twitter.com/20nt70mezz — North Port Police (@NorthPortPolice) September 19, 2021

Steven Bertolino, el abogado de Christopher y Roberta Laundrie, emitió una breve declaración después de que se encontró un cuerpo que coincidía con la descripción de Petito, según FOX News.

“La noticia de Gabby Petito es desgarradora. La familia de Laundrie ora por Gabby y su familia”, dice el comunicado.

At the request of @NorthPortPolice, @MyFWC law enforcement has been assisting in the search for Brian Laundrie. I have directed all state agencies under my purview to continue to assist federal & local law enforcement as they continue to search – we need justice for Gabby Petito. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 21, 2021

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó a todas las agencias estatales que ayuden en la búsqueda de Laundrie el martes 21 de septiembre de 2021, escribió en un comunicado en Twitter.

“He ordenado a todas las agencias estatales bajo mi ámbito que continúen ayudando a las fuerzas del orden público locales y federales mientras continúan la búsqueda; necesitamos justicia para Gabby Petito”, escribió DeSantis.

Esta es la versión original de Heavy.com

