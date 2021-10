Los padres de Brian Laundrie retiran cestas de ropa sucia de su jardín [VIDEO]

Poco antes de que los funcionarios anunciaran que Gabby Petito fue estrangulada, los padres de Brian Laundrie fueron captados en un video moviendo cestas de ropa sucia desde su patio delantero en Florida. Puedes ver el video a continuación.

Los padres de Laundrie, Christopher y Roberta Laundrie, han sido objeto de mucha especulación y controversia desde que su hijo desapareció después de ser nombrado persona de interés en la desaparición de Petito y, ahora, en su muerte. Incluso existe una teoría en Internet que sostiene que Laundrie podría estar viviendo en un búnker secreto en el jardín trasero de sus padres, aunque los expertos de Fox News han desacreditado esa teoría. ¿Brian Laundrie está vivo o muerto? Eso es desconocido. No se le ha vuelto a ver desde el 13 de septiembre de 2021, después de dejar la casa de sus padres en Florida, dicen que se fue de excursión a una reserva natural que desde entonces ha sido objeto de una intensa búsqueda.

Esto es lo que necesita saber:

El video nuestra a los padres de Brian sacando la ropa sucia mientras son preguntados sobre Petito

Here's THE VIDEO #BrianLaundrie parents collected all laundry baskets strewn all over their lawn, took down #Petito sign, brought in mail in middle of night. Pretty good questions on camera, not by @BrianEntin tho. Which one of who'll crack first? FYI, TARGET got basket for $2! pic.twitter.com/F8on1o0TYU — Glockzilla (@K00P5) October 11, 2021

El video viral en redes sociales, muestra a los padres recogiendo cestas de ropa sucia de su patio delantero, arrancando un cartel de protesta y recibiendo su correo. En él, el narrador les hace una serie de preguntas, pero ninguno de los padres le responde.

“¿Se sienten culpables por Gabby? ¿Hay alguna razón por la que el FBI crea que no estás diciendo la verdad? ¿Sabes dónde está el pasaporte de Brian? ¿Tienes algo que decir sobre Gabby? Muchos vecinos creen que ustedes saben más de lo que dicen. Dejaron el letrero. Quieren que sepas que les preocupa que sepas más de lo que dices”, dice el hombre que graba el video. No responden. Para ser claros, las autoridades no han acusado a los padres de Laundrie de irregularidades.

¿Qué hacen los padres de Laundrie para ganarse la vida? Dirigen un negocio llamado Juicer Services, según los registros públicos. Fox News informó que la empresa “vende y da servicio a equipos comerciales para hacer jugos”.

“La pareja dirige la empresa desde su casa, que es una propiedad de 10,000 pies cuadrados. Las fechas indicarían que los Laundrie probablemente se mudaron a Florida en 2017 como parte de su plan de negocios para su empresa”, informó Fox News.

Los padres emitieron previamente un comunicado que decía, según ABC7, “La noticia sobre Gabby Petito es desgarradora. La familia Laundrie ora por Gabby y su familia”. La pareja también tiene una hija.

Un video de TikTok promovió la teoría un búnker en el jardín

Un usuario de TikTok narra el video con sus preguntas. “Este es el metraje original del dron. Parece que hay algún objeto, algo blanco que se pasa por alto, ella toma algo en su mano”, dice.

El narrador afirma que la mamá de Laundrie toma un artículo blanco. “Parece que ella entrega algo”, afirmó, y agregó: “Algo extraño está sucediendo”.

I swear, if I see one more post about Brian Laundrie hiding in a garden bunker 🙄 Y’all, the water table in most of Florida doesn’t let ppl have basements & bunkers. They had to elevate Disney World to put in the utilidors. 🧐 pic.twitter.com/nRcrCT8moI — Miss Behavin (@cherrybombaatah) October 9, 2021

Pero Ronald Hubbard, director ejecutivo de Atlas Survival Shelters, con sede en Texas, le dijo a Fox News que las posibilidades de que la teoría del búnker del jardín tuviera razón eran “aproximadamente cero”. Señaló que las autoridades han registrado la propiedad de los padres de Laundrie. “Ya se habrían dado cuenta de eso”, le dijo a Fox.

This gives me total #blastfromthepast vibes 😱 what if they have an underground bunker?! Time to flip some garden beds.https://t.co/wIajRKYCUR — Heather Naretto (@HeatherTalmage) October 9, 2021

Otro experto, Gary Lynch, que dirige Rising S Company, le dijo a Fox: “La posibilidad de tener un búnker allí, que sus padres tengan un búnker, es absolutamente 100% plausible. Sin embargo, dicho eso, no se parecía en nada a que me saliera una mano del búnker”.

