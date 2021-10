NCIS Los Ángeles: ¿Por qué le rindieron homenaje a Michele Poulik?

Los fanáticos de NCIS Los Ángeles se preguntaron por qué el programa rendía homenaje a una mujer llamada Michele Poulik.

Según su obituario publicado en Set Decorators.org, que es el sitio web de la Set Decorators Society of America, Poulik fue una decoradora de escenarios galardonada que trabajó en muchos programas de televisión, incluido NCIS Los Ángeles.

La causa de muerte fue el cáncer. “Michele Poulik fue decoradora de escenarios de #NCISLA durante 12 años. Falleció en agosto”, tuiteó Matt Mitovich sobre por qué hubo un homenaje a ella al final del programa. Es editor en jefe de TVLine.com.

La página del homenaje decía: “En memoria de Michele Poulik, cuya sonrisa, presencia y risa se iluminaban todos los días”.

Esto es lo que necesita saber:

Michele Poulik was #NCISLA set decorator for 12 years. Passed away in August.

— Matt Mitovich (@MattMitovich) October 11, 2021