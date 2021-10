Usuarios creen que Brian Laundrie se esconde en el patio de la casa de sus padres

Los “detectives de la red” continúan desarmando el caso de Gabby Petito y persiguiendo a su novio, Brian Laundrie. La última extraña afirmación en la búsqueda de Laundrie proviene de un video de TikTok que muestra imágenes de drones de sus padres en su jardín. Algunos afirman que pueden ver una mano en el macizo de flores. Siga leyendo para ver los videos.

Muchos comentaristas del video viral se apresuraron a señalar las fallas en la lógica, pero otros dijeron que estaban convencidos. La teoría de que Laundrie se esconde en un búnker en el patio de sus padres es solo una de las muchas afirmaciones extrañas en el caso que capturó al público y a los detectives de Internet por igual. Otro reclamo de los detectives de la web dijo que creían que Petito estaba embarazada con base a imágenes que, según algunos, mostraban una ecografía descartada publicada en un video viral de YouTube.

Petito fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre de 2021, 10 días después de que su prometido, Brian Laundrie, de 23 años, regresara de un viaje por carretera sin ella. Los restos del bloguero de Van Life de 22 años fueron encontrados el domingo 19 de septiembre de 2021 en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. Los funcionarios están llevando a cabo una búsqueda de Laundrie en Carlton Reserve, una reserva natural pantanosa en Florida.

Se emitió una orden de arresto para Laundrie el jueves 23 de septiembre de 2021, relacionada con las acusaciones de la corte federal de Wyoming sobre el uso de “dispositivos no autorizados” luego de la muerte de Petito, según NBC News. Los funcionarios le dijeron a NBC que la orden de arresto está relacionada con las acusaciones de que usó una tarjeta de débito que no se le permitió usar, y no está directamente relacionada con la muerte de Petito.

Esto es lo que necesita saber:

Some people are now implying that a garden plot in the backyard of Brian Laundrie’s parent’s home is the secret entrance to an underground bunker where Brian has been hiding out all along.

Crazy, obsessive stuff.pic.twitter.com/ddUKQYauM8

— Maria Leah 🍁 (@maria_leah385) October 6, 2021