Mujer fue secuestrada luego de asistir a un juego de béisbol en Seattle

Brett Gitchel es un hombre de Seattle arrestado en relación con la desaparición de Leticia Martinez-Cosman, de 58 años, quien desapareció después de una cita en un juego de los Mariners en T-Mobile Park el 31 de marzo de 2023, según registros policiales y públicos.

Gitchel, de 46 años, ingresó en la cárcel del condado de King el 6 de abril de 2023 bajo sospecha de homicidio, secuestro, asalto y robo, según los registros en línea.

La policía dijo en una conferencia de prensa que se encontró el automóvil de Martínez-Cosman, pero que no se la localizó y que los investigadores aún buscan la ayuda del público para encontrarla. Las autoridades no dijeron exactamente cuándo y dónde arrestaron a Gitchel.

Esto es lo que necesita saber sobre Brett Michael Gitchel y la desaparición de Leticia Martinez-Cosman:

1. El hijo de Leticia Martinez-Cosman dice que un hombre lo despertó la noche que su madre desapareció

Fuentes cercanas a la familia de Leticia Martínez-Cosman le dijeron a Fox News que su hijo adulto, Patrick, que tiene unos 20 años y tiene autismo, se despertó temprano en la mañana del 1 de abril de 2023, horas después de que su madre fuera al juego de los Seattle Mariners contra los Guardianes de Cleveland, por un hombre extraño. Fue “atraído y atacado en una extraña serie de eventos”, según Fox News.

El hijo de Martinez-Cosman le dijo a su familia que el hombre dijo que su madre se había lastimado en una caída y que lo llevaría a verla al hospital, según Fox News. La fuente le dijo a FOx News: “Manejaron, hicieron un par de paradas. Finalmente, puso esta excusa para ir al asiento trasero, y fue entonces cuando le puso una bolsa en la cabeza y trató de estrangularlo”.

La fuente de la familia le dijo a Fox News que el hijo de Martinez-Cosman pudo luchar contra el hombre mordiéndose la bocina y tocando la bocina del automóvil “para despertar a los vecinos”, y llamó al 911. Pudo escapar del captor, Fox Reportes de noticias.

Martínez-Cosman fue fotografiado con un hombre en el juego de los Marineros en una foto publicada por la policía. Pero en una conferencia de prensa que anunció el arresto de Gitchel, la policía no confirmó si él es el hombre que se ve en la foto en el juego.

El oficial Shawn Weismiller, portavoz de la policía de Seattle, dijo en una conferencia de prensa: “Los detectives están haciendo un seguimiento de eso. No estamos listos para confirmar que, de hecho, es el mismo individuo. Habrá más información a seguir tan pronto como podamos proporcionarla. … Esta es una investigación abierta y los detalles sobre la investigación saldrán a la luz tan pronto como los tengamos disponibles”.

Weismiller agregó: “Hay muchos detalles que no estamos listos para confirmar en este momento”.

2. Brett Michael Gitchel está detenido sin derecho a fianza

Brett Michael Gitchel está detenido en la cárcel del condado de King sin derecho a fianza, según los registros en línea vistos por Heavy. Fue arrestado el 5 de abril de 2023 y encarcelado el 6 de abril justo después de las 7 a.m., según muestran los registros en línea.

No quedó claro de inmediato si Gitchel contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Los fiscales no han comentado sobre la investigación en curso. Según los registros en línea, no se ha fijado una fecha en la corte y figura como pendiente.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la Línea de información sobre delitos violentos del Departamento de Policía de Seattle al 206-233-5000, dijo la policía en un comunicado de prensa. Cuando se le preguntó por qué la policía sospecha de asesinato, Weismiller dijo en la conferencia de prensa: “No voy a entrar en detalles específicos sobre cómo los detectives y la Oficina del Fiscal del Condado de King llegaron a esa conclusión, pero puedo decir que en base a su investigaciones, con base en las pruebas, han considerado que tienen causa probable para arrestar a ese sospechoso”.

Weismiller agregó: “Si alguien tiene información sobre este caso o el paradero de la Sra. Martine-Cosman, llame a la línea de información sobre delitos violentos del SPD. De nuevo, es 206-233-5000”.

3. Brett Gitchel tiene siete condenas anteriores por delitos graves y 9 por delitos menores graves, incluso por cargos de robo y asalto, según registros públicos

Según los registros policiales y judiciales en línea, Brett Gitchel tiene un largo historial criminal, que incluye siete condenas por delitos graves y nueve condenas por delitos menores graves. Su arresto más reciente fue en 2013.

Gitchel fue condenado previamente en 1998 por un delito grave de drogas, dos cargos de delito grave de robo en 1993 y un delito grave de merodeo de vehículos en 1992, según muestran los registros judiciales. Fue condenado por cargos menores de dibujar con una licencia suspendida, hacer una declaración falsa a un servidor público, DUI, agresión por violencia doméstica, robo y travesuras maliciosas, según los registros judiciales.

La policía está investigando si existe una conexión con un video de vigilancia que muestra a un hombre merodeando en un patio en el vecindario de Genesee Hill en Seattle. El video, grabado el 28 de marzo de 2023, fue publicado por el Blog de West Seattle.

El hombre lleva una chaqueta de los Marineros de Seattle y se parece al hombre que se ve en la foto con Martínez-Cosman en el juego de los Marineros. Su apariencia también es similar a las fotos policiales y las fotos de las redes sociales de Gitchel, pero la policía no ha confirmado si es Gitchel en el video de vigilancia.

Según un informe policial obtenido por el Blog de West Seattle, “Cerca del vecindario 54th y Genesee. El 28/03/2023, aproximadamente a la medianoche, W/M desconocido ingresó al patio trasero y luego salió apresuradamente al ver las cámaras de seguridad. El sospechoso desconocido regresó a las 0058 hrs. e intentó acceder a la residencia por la puerta trasera. La puerta estaba cerrada, no se obtuvo la entrada. Luego, el sospechoso deshabilitó las cámaras de seguridad y cortó los cables de Comcast. El sospechoso pudo entrar a un cobertizo de jardín y robar un soplador de mochila Echo y un reloj para exteriores. Informe policial presentado. n.° 23-84087”.

4. Brett Gitchel vive en Ellensburg, Washington y es originario de Renton, Washington, según su Facebook

Según su perfil de Facebook, Brett Gitchel vive en Ellensburg, Washington, y es originario de Renton, Washington. El perfil de Twitter de Gitchel también muestra que es residente de Ellensburg.

Gitchel escribió en su introducción de Facebook: “Siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar, recuerda lo lejos que has llegado”.

5. Gitchel dijo en su página de Facebook que trabaja como conductor de autobús para una organización sin fines de lucro

Según su página de Facebook, Gitchel ha trabajado como conductor de autobús para una organización sin fines de lucro en el condado de Kittias.

Una antigua página de Facebook muestra que Gitchel estudió en la Universidad Central de Washington en Ellensburg. En esa página de Facebook, Gitchel compartió un meme que decía: “La vida no se trata de las personas que actúan fielmente a tu cara. Se trata de las personas que se mantienen fieles a tus espaldas”.

En enero de 2023, Gitchel fue demandado por su arrendador en un caso de disputa de inquilinos en el condado de Kittias, según los registros judiciales.

