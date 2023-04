Jennifer Lopez recibe críticas tras lanzar su propia bebida alcohólica

Jennifer López ha dejado decepcionados a decenas de fanáticos después de anunciar su nueva empresa comercial, una marca de cócteles artesanales de clase mundial llamada Delola. La ex juez de “American Idol” compartió la noticia en Instagram el 4 de abril de 2023.

“¡El secreto está fuera! Me enorgullece compartir con ustedes @DELOLA… mi nueva colección de spritzes únicos, de nivel de mixología, listos para disfrutar. Más es #OnTheJLo. Vivamos la #DelolaLife juntos”, subtituló una publicación. López colaboró ​​con la camarera Lynnette Marrero para crear las nuevas bebidas que están “elaboradas para liberarte”.

Los fanáticos reaccionaron a la noticia en la sección de comentarios de la publicación, pero muchos no estaban exactamente emocionados con el último esfuerzo de López. ¿La razón? Ella no bebe alcohol. Si bien la animadora no dice estar sobria, a menudo ha dicho que se mantiene alejada de las bebidas alcohólicas porque está muy concentrada en su salud.

En una entrevista de 2018 con InStyle, por ejemplo, reveló que no consume alcohol ni cafeína. “Me he cuidado y ahora se nota”, dijo la cantante.

Muchos fanáticos criticaron a Jennifer Lopez por lanzar una marca de alcohol

La línea de cócteles de López cuenta con licores de primera calidad, productos botánicos naturales y son más bajos en calorías que otras bebidas similares. Cada cóctel elaborado, incluido el Paloma Rosa a base de tequila y el spritz de Bella Berry Vodka, está premezclado y debe servirse con hielo. En su video de Instagram, López dice que Delola tiene menos alcohol que un cóctel tradicional y es más comparable a una copa de vino.

López es solo la última celebridad en ingresar al negocio de las bebidas espirituosas, uniéndose a George Clooney, Ryan Reynolds y Jay Z. Sin embargo, la incursión de López en el mundo de las bebidas para adultos no fue tan ampliamente aceptada, y no tomó Anhelo que muchos fanáticos expresen sus opiniones sobre la nueva marca Delola de López.

“Oh, vaya. Esto es decepcionante. ¿Por qué no crear una marca de NA teniendo en cuenta que ha hablado abiertamente sobre los efectos negativos del alcohol y que usted mismo no bebe? Esto se siente tan fuera de marca para ti, realmente curioso por qué estás vendiendo alcohol”, escribió una persona.

“Guau. Estoy tan decepcionada y confundida por la narración que presenta sobre cómo no bebe alcohol y todos los beneficios de no beber. ¿Y su pareja está sobria? No importa qué tipo de ‘ingredientes buenos para ti’ y ‘etiquetas saludables’ (sin gluten) haya en el alcohol, sigue siendo una toxina cancerígena. Además, hubiera sido genial si pudiera demostrar que aún puede disfrutar de la vida con una bebida sin alcohol”, agregó alguien más.

“Pensé que habías hablado abiertamente sobre no ser un bebedor por lo malo que es para ti y también porque tus centros se están recuperando. Esto se siente como un movimiento tan extraño por $$, esperaba que fuera un cóctel elegante de NA cuando vi esta publicación por primera vez”, decía un tercer comentario.

El esposo de Jennifer Lopez, Ben Affleck, ha lidiado con el alcoholismo durante años

El esposo de López, Ben Affleck, ha sufrido de alcoholismo durante toda su vida.

“Me tomó mucho tiempo admitir fundamentalmente, profundamente, sin una pizca de duda, que soy un alcohólico. El próximo trago no será diferente”, dijo Affleck al Irish Times en febrero de 2020.

En octubre del 2018, compartió una publicación sincera sobre la sobriedad en su cuenta de Instagram, que desde entonces ha sido eliminada.

“Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso de tiempo completo. Estoy luchando por mí y por mi familia”, escribió (a través de The Boston Globe).

“Como tuve que recordarme a mí mismo, si tienes un problema, obtener ayuda es una señal de coraje, no de debilidad o fracaso. Con aceptación y humildad, sigo aprovechándome de la ayuda de tanta gente y agradezco a todos los que están ahí para mí. Espero que en el futuro pueda ofrecer un ejemplo a otros que están luchando”, agregó.

