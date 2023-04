Leonardo García fue al funeral de su padre: ‘El amor siempre existió’

El pasado martes 4 de abril de 2023 se conoció la triste noticia del fallecimiento del actor mexicano Andrés García a sus 81 años de edad, luego de varias semanas estables de salud, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI SGDIP en un comunicado en Twitter y su esposa en redes sociales.

En el comunicado publicado por su esposa, Margarita Portillo, ella dio detalles sobre la muerte de su esposo, asegurando que García había muerto tranquilo y en paz. De igual manera su esposa en el mensaje dio a conocer que el cuerpo de Andrés García sería velado en su casa de Acapulco, Guerrero desde este miércoles 5 de abril.

En el mensaje se lee:

“Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús.

Andrés recibió una transfusión el día domingo, 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa pero su cuerpecito ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el día lunes, 3 de abril, estando yo a su lado así como mi hermana y su enfermero. Permanecí a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiró. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas. Su cuerpo será velado en esta, que es su casa, a partir de mañana 5 de abril, a las 09:00 horas, en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco. – Margarita Portillo, Viuda de García”

Leonardo García y su mamá, Sandra Vale, se presentaron en el velorio de Andrés García

En los últimos meses de su agonía, García publicó varios videos en donde dejaba saber de su situación de abandono por parte de sus hijos y en donde pedía que sus días terminaran para no sufrir más. De hecho, publica El Universal que los problemas entre la familia García se hicieron mucho más grandes en los últimos meses, luego de que fuera diagnosticado con cirrosis y la dura crisis que tuvo, según contó su esposa Margarita Portillo por su recaída en el mundo del alcohol y las drogas.

Pues bien fue la misma Margarita Portillo quien dio a conocer que el actor tenía en su corazón el deseo de reencontrarse con sus hijos Andrés García Junior, Leonardo García Vale y Andrea García, pero su deseo no logró concretarse.

Sine embargo, uno de sus hijos, Leonardo García y su madre, Sandra Vale quien fue esposa del actor mexicano, asistieron a su velorio en Acapulco, Guerrero y fueron captados por las cámaras.

De acuerdo con las propias declaraciones de Leonardo, este aseguró que desde el día martes llegó para ver a su padre con vida, pero que lastimosamente, Andrés murió y no pudo verlo. Asimismo dijo que no pudo hablar vía telefónica con su padre, debido a su deteriorado estado de salud.

“Se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia. Entonces ya me quedé yo en mi casa y esperé para venir aquí y despedirme de él como se debe…”, dijo García al programa “El gordo y la flaca”.

Además, Leonardo añadió que la muerte de su padre era algo de lo cual ya estaban preparados, que siempre hubo un cariño de por medio y que su padre se fue en paz y tranquilo, así como él se siente ante este momento.

La palabras de Leonardo, citadas por Telemundo fueron:

“Ya lo veíamos venir desde hace algunos años, yo creo que ya fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, él ya la estaba pasando mal y me llegaba a decir que él ya se quería ir…Ya no podía él hablar, pero le mandé dar unos mensajes y se los dieron. El amor siempre existió, él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá (…) Él es así en su forma de ser. Así lo quisimos, así nos aceptamos mutuamente, en el fondo sí nos quisimos. De alguna forma estamos conectados y él sabe, se fue en paz y yo también estoy en paz”, agregó el hijo de Sandra Vale, quien también detalló que no tuvo la oportunidad de despedirse físicamente del actor. “Ya no podía él hablar, pero le mandé dar unos mensajes y se los dieron”.

Finalmente, dijo que hermano Andrés García Jr. no pudo asistir al funeral de su papá por cuestiones de laborales, según El Universal.

Su hija Andrea García le dedicó un mensaje

En cuanto a su hija Andrea, esta no asistió a servicios funerarios de su padre, pero si le dedicó un mensaje por medio de su cuenta de Instagram en donde le agradeció por todos los momentos bellos y enseñanzas.

“Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de acapulco que tanto amabas sean mas hermosas alla arriba, descanza en paz papa 🙏🏽❤️ Gracias a todos por su apoyo y Bendiciones”.

