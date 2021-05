Brenda y Edward McDaniel Jr: asesinados en Springfield, Virginia.

Edward McDaniel Jr. y Brenda McDaniel fueron identificados como una pareja de esposos, veteranos militares y médicos quienes fueron asesinados a tiros en su patio delantero en Springfield, Virginia, en un misterioso doble asesinato descrito como “atroz” por el jefe de policía.

Kevin Davis, jefe de policía del condado de Fairfax, lo llamó un “asesinato brutal … Es una tragedia”. Es algo que no debería suceder … tenemos que llevar al responsable ante la justicia. Todavía tenemos que identificar a este asesino y sacarlo de la calle”. Davis dijo que el pistolero “probablemente todavía este en el condado”.

“No hicieron nada malo. Fueron trágica y horriblemente asesinados en su vecindario”, dijo. Edward McDaniel tenía 55 años de edad y Brenda McDaniel 63 años. “Este no fue un acto de violencia al azar, en absoluto”. Él cree que el tirador o los tiradores son conocidos por un familiar de las dos víctimas. No nombró quien podría ser el familiar. También dijo que uno de los hijos de las víctimas pudo haber estado dentro de la casa.

“Los dos propietarios fueron asesinados a tiros en su patio delantero”, dijo Davis. Lo llamó un “doble asesinato aterrador”.

1. Las víctimas fueron descritas como “dos distinguidos veteranos militares” que trabajaban como médicos

Ambas víctimas sirvieron en el ejército de los EE.UU.

“Un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, dos distinguidos veteranos militares, fueron asesinados a tiros en su patio delantero. Sirvieron a nuestra comunidad durante muchos años”, dijo el jefe de policía. “Fueron baleados y asesinados a sangre fría en su propio jardín”.

Ambos eran médicos en el ejército: Brenda estaba jubilada y Edward estaba en servicio activo. Según WTOP-TV, Edward era un coronel en servicio activo.

A las 9:20 a.m., llegó una llamada al 911 desde Springfield para un “evento de interrupción”. Los oficiales llegaron en dos minutos y “localizaron a dos personas a las que dispararon en su patio delantero”, dijo el mayor Ed O’Carroll en la conferencia de prensa.

Ambos individuos sufrieron aparentes múltiples heridas de bala, dijo.

“Las víctimas tuvieron un servicio militar honorable en nuestro país”, dijo O’Carroll.

2. Las autoridades buscan un Nissan Altima color claro

El jefe de Policía, Davis y el mayor Ed O’Carroll “actualizaron a la comunidad esta noche sobre el trágico doble homicidio de esta mañana en Springfield”, escribió la policía del condado de Fairfax en Facebook.

Están buscando el siguiente auto: un “Nissan Altima MD 2018 de color claro: 1EF1479. Si lo ven, llame al 911″. Tiene registro de Maryland, dicen las autoridades.

Davis advirtió al público que “el automóvil podría estar estacionado en su vecindario ahora mismo”. El vehículo “huyó del lugar”, dijeron las autoridades.

El delincuente o los agresores en este caso deben considerarse armados y peligrosos, dijeron las autoridades. Hay una recompensa de $10,000 dólares.

Las autoridades respondieron a una llamada sobre una disputa y un robo en curso dos días antes de las muertes.

El motivo sigue sin estar claro, pero las autoridades creen que un incidente que ocurrió el lunes 24 de mayo de 2021 está relacionado con el asesinato.

“Estuvimos allí el lunes. Trabajamos activamente en una investigación. Todos los registros asociados con ese caso fueron retirados”, confirmó O’Carroll. “La respuesta del lunes está directamente relacionada con la tragedia de hoy”.

En cuanto al motivo, dijo: “Tenemos la mente abierta. No hemos definido el motivo de esta tragedia”.

4. Brenda McDaniel trabajó en el cuerpo de enfermería del ejército

Recibió una licenciatura en enfermería en la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte. Brenda fue a J.F. Webb High School y era de Kansas City, Missouri.

La pareja compartía una página conjunta en Facebook llamada “Ed y Brenda McDaniel”.

5. Amigos y vecinos llamaron a los McDaniels una “pareja poderosa”, pero alegaron que sus hijos traían problemas al vecindario

En Facebook, quienes conocían a la pareja los elogiaron mucho, y un hombre los etiquetó como una “pareja poderosa”.

“Los adolescentes, sus amigos son malas personas”, dijo Carlos Buendia, un vecino, a WUSA9. “Traen armas al barrio”.

Los vecinos dijeron que la familia se mantuvo en silencio excepto cuando eran vistos paseando a su perro.

Un mensaje de “Brenda y Ed” decía: “Estoy entusiasmado con Bike MS Ride Virginia 2015 y unirme al Team Coop. Brenda y yo creemos y apoyamos este maravilloso evento. Este es mi primer gran evento de ciclismo y nunca es demasiado tarde para comenzar un nuevo pasatiempo y hacer nuevos amigos. Les pido su apoyo y todas las donaciones van a la Sociedad Nacional de EM para su investigación”.

