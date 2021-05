Final Liga MX: Santos vs. Cruz Azul: ¿Cómo ver el Live Stream?

Santos Laguna recibirá a Cruz Azul en el Estadio Corona este jueves 27 de mayo para el partido de ida de la final del Clausura 2021 de la Liga MX.

En los Estados Unidos, el partido de ida (será el jueves a las 10:00 p.m. ET) y el partido de vuelta (será el domingo a las 9:15 p.m. ET) los cuales serán televisados por TUDN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo del partido entre Cruz Azul vs Santos en línea de manera gratuita:

Ahoramismo puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver Cruz Azul vs Santos en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de AT&T TV

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, podrá ver Cruz Azul vs Santos en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, Android. teléfono, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Previa Santos vs Cruz Azul

Santos Laguna, en busca de su séptimo título de liga, superó a Monterrey 3-2 en el global en los cuartos de final y luego superó a Puebla 3-1 una ronda más tarde, recibiendo 4 goles del mediocampista Érick Aguirre.

“El grupo está comprometido”, dijo el defensa Félix Torres, según la cuenta de Twitter en inglés del club. “El equipo está muy contento con lo que estamos logrando. Hemos llegado a esta final con mucho trabajo, mostrando humildad y sacrificio y tenemos que seguir soñando”.

En sus cuatro partidos durante estos playoffs, los Guerreros han golpeado primero solo una vez.

“Somos esa piedra en tu zapato”, dijo el técnico Guillermo Almada luego de que su equipo eliminó a Monterrey, según The Athletic. “Nadie quiere enfrentarse a nosotros, de eso estoy seguro. (La prensa) duda de nosotros porque todos se centran en los resultados y el fútbol se trata de otras cosas: lógica, una identidad, un mérito. Vamos a ir a la guerra y a luchar y jugar al fútbol contra cualquiera que enfrentemos. Creo en mis jugadores hasta la muerte. Si un oponente deja su piel en el campo, dejaremos un trozo de nuestro dedo”.

El máximo goleador de la campaña de la Liga MX 2020-21 se encuentra entre Santos Laguna y su primer título de liga desde el Clausura 2018: el delantero de Cruz Azul Jonathan Rodríguez. El jugador de 27 años acumuló 12 goles durante el Apertura 2020 (ocupando el primer lugar) y sumó 9 en el Clausura 2021 (empatado en el tercer lugar).

Anotó desde el punto de penalti en la victoria global 4-3 de su equipo sobre Toluca en los cuartos de final, pero se mantuvo fuera de la hoja de anotación en las semifinales; El también delantero Santiago Ormeño anotó el único gol de la victoria global por 1-0 de Cruz Azul sobre Pachuca.

A principios del año calendario, Rodríguez parecía preparado para una salida del club. En medio de informes de que un equipo chino ofreció a Cruz Azul $ 6 millones por sus servicios, apareció en un video viral que lo mostraba rompiendo los protocolos COVID-19 del equipo en una fiesta.

Sin embargo, permaneció con el equipo y después de una suspensión de un juego, anotó en la victoria de Cruz Azul por 4-1 sobre Querétaro el 30 de enero.

La Máquina busca su noveno título de liga y el primero desde 1997.

“No hablaremos de lo que sucedió en el pasado con Jonathan porque emocionalmente se sentía mal después de que el video apareció en Twitter”, dijo el manager Juan Reynoso a ESPN, según AS. “Se disculpó con todos, incluido el resto del equipo y el cuerpo técnico. Hasta ahora está cumpliendo con todo lo que prometió ese día y su actuación ante Querétaro es un claro ejemplo de su compromiso con el club”.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: iHeartRadio Music Awards 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?