iHeartRadio Music Awards 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

Los iHeartRadio Music Awards 2021 se transmitirán en vivo desde el Shrine Auditorium en Los Ángeles este jueves 27 de mayo a las 8:00 p.m. ET / PT en FOX.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas en las que puede ver una transmisión en vivo de los iHeartRadio Music Awards 2021 en línea de manera gratuita:

Ahoramismo puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los premios iHeartRadio Music Awards 2021 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver muchos programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de AT&T TV

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, podrá ver los iHeartRadio Music Awards 2021 en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, Android. teléfono, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver los iHeartRadio Music Awards 2021 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Hulu With Live TV

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratuita de Hulu



Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver los iHeartRadio Music Awards 2021 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360. , PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa de los iHeartRadio Music Awards 2021





Play



iHeartRadio Music Awards Red Carpet: How To Watch! | Fast Facts If You're New Subscribe ► bit.ly/1Jy0DbO The 2021 iHeartRadio Music Awards are going down on Thursday, May 27th, and this year's show is set to be an amazing night honoring this year's biggest and best music. But, before your favorites take over the stage, they'll be walking the red carpet, and here's how you can… 2021-05-25T16:00:18Z

Presentados por Usher, quien también se hará un show, los iHeartRadio Music Awards 2021 se transmitirán en vivo para honrar a lo mejor de la música del año pasado.

“Estoy emocionado de ser el anfitrión y la hacer la presentación durante los iHeartRadio Music Awards 2021″, dijo Usher en un comunicado. “El espectáculo de este año incluye una increíble nómina de artistas excepcionalmente talentosos. ¡Va a ser un gran momento!”

El evento también contará con actuaciones de Ariana Grande, Bruno Mars & Anderson Paak (Silk Sonic), Dan + Shay, Doja Cat y The Weeknd, con apariciones de Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Twenty One Pilots, Megan Thee Semental y más.

The Weeknd lidera a todos los nominados con ocho postulaciones, seguidos por Megan Thee Stallion y Roddy Ricch con siete cada uno, y Harry Styles con seis.

Los nominados son las siguientes:

La canción del año:

“Blinding Lights” – The Weeknd

“Circles” – Post Malone

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Rockstar” – DaBaby featuring Roddy Ricch

“Watermelon Sugar” – Harry Styles

Artista femenina del año:

Ariana Grande

Billie Eilish

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift

Artista Masculino del Año:

Harry Styles

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

The Weeknd

Mejor dúo / grupo del año:

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

twenty one pilots

Mejor Artista Pop Nuevo:

24kGoldn

blackbear

Doja Cat

JP Saxe

Pop Smoke

Canción de rock alternativo del año:

“Bang!” – AJR

“Bloody Valentine” – Machine Gun Kelly

“everything i wanted” – Billie Eilish

“Level Of Concern” – twenty one pilots

“Monsters” – All Time Low featuring blackbear

Artista de rock alternativo del año:

AJR

All Time Low

Billie Eilish

Cage the Elephant

twenty one pilots

Mejor Artista de Rock Nuevo / Rock Alternativo:

Ashe

Dayglow

Powfu

Royal & The Serpent

Wallows

Canción rock del año:

“Death By Rock And Roll” – The Pretty Reckless

“Patience” – Chris Cornell

“Shame Shame” – Foo Fighters

“Shot In The Dark” – AC/DC

“Under The Graveyard” – Ozzy Osbourne

Artista de rock del año:

AC/DC

Five Finger Death Punch

Ozzy Osbourne

Shinedown

The Pretty Reckless

Canción country del año:

“Even Though I’m Leaving” – Luke Combs

“I Hope” – Gabby Barrett

“Nobody But You” – Blake Shelton with Gwen Stefani

“One Margarita” – Luke Bryan

“The Bones” – Maren Morris

Artista country del año:

Blake Shelton

Luke Bryan

Luke Combs

Maren Morris

Thomas Rhett

Mejor Artista Country Nuevo:

Ashley McBryde

Gabby Barrett

HARDY

Ingrid Andress

Jameson Rodgers

Canción de baile del año:

“Head & Heart” – Joel Corry x MNEK

“ily (i love you baby)” – Surf Mesa featuring Emilee

“Lasting Lover” – Sigala & James Arthur

“Rain On Me” – Lady Gaga & Ariana Grande

“Roses” (Imanbek Remix) – SAINt JHN

Artista de danza del año:

Anabel Englund

Diplo

Marshmello

Surf Mesa

Tiësto

Canción hip-hop del año:

“High Fashion” – Roddy Ricch featuring Mustard

“Life Is Good” – Future featuring Drake

“Rockstar” – DaBaby featuring Roddy Ricch

“Savage” (Remix) – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

“The Box” – Roddy Ricch

Artista hip-hop del año:

DaBaby

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Pop Smoke

Roddy Ricch

Mejor Artista Nuevo Hip-Hop:

Jack Harlow

Moneybagg Yo

Pop Smoke

Rod Wave

Roddy Ricch

Canción R&B del año:

“B.S.” – Jhené Aiko featuring H.E.R.

“Go Crazy” – Chris Brown & Young Thug

“Heat” Chris Brown featuring Gunna

“Playing Games” – Summer Walker

“Slide” – H.E.R. featuring YG

Artista R&B del año:

Chris Brown

H.E.R.

Jhené Aiko

Snoh Aalegra

Summer Walker

Mejor artista nuevo de R&B:

Chloe x Halle

Lonr.

Mahalia

Skip Marley

Snoh Aalegra

Canción del año de pop latino / reggaetón:

“Caramelo” – Ozuna

“Dákiti” – Bad Bunny & Jhay Cortez

“Hawái” (Remix) – Maluma & The Weeknd

“RITMO (Bad Boys For Life)” – Black Eyed Peas & J Balvin

“Tusa” – KAROL G & Nicki Minaj

Artista Latin Pop / Reggaeton del año:

Bad Bunny

J Balvin

KAROL G

Maluma

Ozuna

Mejor Artista Latino Nuevo:

Chesca

Jay Wheeler

Natanael Cano

Neto Bernal

Rauw Alejandro

Canción regional mexicana del año:

“Palabra De Hombre” – El Fantasma

“Se Me Olvidó” – Christian Nodal

“Sólo Tú” – Calibre 50

“Te Volvería A Elegir” – Calibre 50

“Yo Ya No Vuelvo Contigo” – Lenin Ramírez con Grupo Firme

Artista regional mexicano del año:

Banda Los Sebastianes

Calibre 50

Christian Nodal

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Gerardo Ortíz

Productor del año:

Andrew Watt

Dr. Luke

Frank Dukes

Louis Bell

Max Martín

Compositor del año:

Ali Tamposi

Amy Allen

Ashley Gorley

Dan Nigro

Finneas

Mejor letra: * Categoría socialmente votada

“Adore You” – Harry Styles

“Before You Go” – Lewis Capaldi

“Blinding Lights” – The Weeknd

“cardigan” – Taylor Swift

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“everything i wanted” – Billie Eilish

“I Hope” – Gabby Barrett featuring Charlie Puth

“If The World Was Ending” – JP Saxe featuring Julia Michaels

“Intentions” – Justin Bieber featuring Quavo

“Life Is Good” – Future featuring Drake

Mejor canción de portada: * Categoría socialmente votada

“Adore You” (Harry Styles) – Lizzo cover

“Can’t Take My Eyes Off You” (Frankie Valli) – Shawn Mendes cover

“Fix You” (Coldplay) – Sam Smith cover

“Heart Of Glass” (Blondie) – Miley Cyrus cover

“Juice” (Lizzo) – Harry Styles cover

Mejor grupo de fans: * Categoría socialmente votada

#Agnation – Agnez Mo

#Arianators – Ariana Grande

#Beliebers – Justin Bieber

#BLINK – BLACKPINK

#BTSARMY – BTS

#Harries – Harry Styles

#Limelights – Why Don’t We

#Louies – Louis Tomlinson

#MendesArmy – Shawn Mendes

#NCTzens – NCT 127

#Selenators – Selena Gomez

#Swifties – Taylor Swift

Mejor video musical: * Categoría socialmente votada

“Blinding Lights” – The Weeknd

“Don’t Start Now” – Dua Lipa

“Dynamite” – BTS

“Hawái” – Maluma

“How You Like That” – BLACKPINK

“Life Is Good” – Future featuring Drake

“Rain On Me” – Lady Gaga & Ariana Grande

“WAP” – Cardi B featuring Megan Thee Stallion

“Watermelon Sugar” – Harry Styles

“Yummy” – Justin Bieber

Premio Estrella Social: * Categoría Votada Socialmente

Dixie D’Amelio

Jaden Hossler

LILHUDDY

Nessa Barrett

Olivia Rodrigo

Tate McRae

Coreografía de video musical favorita: * Categoría socialmente votada

BTS – Son Sung Deuk

“34+35” (Ariana Grande) – Scott & Brian Nicholson

“Do It” (Chloe x Halle) – Kendra Bracy & Ashanti Ledon

“Honey Boo” (CNCO & Natti Natasha) – Kyle Hanagami

“Physical” (Dua Lipa) – Charm La’Donna

“Rain On Me” (Lady Gaga & Ariana Grande) – Richy Jackson

“Say So” (Doja Cat) – Cortland Brown

“WAP” (Cardi B featuring Megan Thee Stallion) – JaQuel Knight

“Bop” (DaBaby) – Coach Cherry & DaniLeigh

TikTok Bop del año (nueva categoría): * Categoría votada socialmente

“Blinding Lights” – The Weeknd

“Lottery (Renegade)” – K CAMP

“Savage” – Megan Thee Stallion

“Savage Love” (Laxed-Siren Beat) – Jawsh 685, Jason Derulo

“Say So” – Doja Cat

“WAP” – Cardi B featuring Megan Thee Stallion

Además, el legendario Elton John recibirá el premio iHeartRadio Icon Award, que le entregaron Chris Martin y Lil Nas X, que incluye una interpretación especial en homenaje a los mayores éxitos de John.

Los iHeartRadio Music Awards 2021 se transmiten en vivo el jueves 27 de mayo a las 8:00 p.m. ET / PT en FOX.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Por qué este 27 de mayo las banderas ondearán a media asta en EE.UU.?