Histórica nevada en Brasil azota a más de 10 ciudades del sur – Fotos y Videos

TEMPO | Quatro da tarde e ainda tem neve no chão em Cambará do Sul. Com marcas muito abaixo de zero nas próximas horas terá local com neve no solo até amanhã à tarde e quiçá até sábado à tarde de forma muito mais isolada. Fotografia de Fabiano Goldani. pic.twitter.com/rJr6Ir37dS

