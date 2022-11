Brad Pitt es fotografiado con su nueva novia casi treinta años menor

Brad Pitt está enamorado y ya no puede ocultarlo. El prestigioso actor estadounidense fue fotografiado por primera vez con su nueva novia, Inés de Ramón. La pareja fue vista días atrás en un recital musical celebrado en la ciudad de Los Ángeles.

Las primeras fotos de Brad Pitt con Inés de Ramón, su nueva novia y ex esposa de otro famoso actor https://t.co/j3T2kdpsCg — Infobae América (@infobaeamerica) November 21, 2022

El protagonista de “El club de la pelea”, entre otros éxitos de Hollywood, fue visto con su nueva novia en un concierto de Bono llevado a cabo en el The Orpheum. La pareja compartió la velada con otros amigos de Pitt, como Cindy Crawford, Rande Gerber y Sean Penn.

Brad Pitt e Inés de Ramón fueron vistos muy cerca el uno del otro, prodigándose caricias y sonrisas. Ella, una prestigiosa diseñadora de joyas, estuvo en pareja con el actor Paul Wesley.

En las redes sociales, Brad Pitt fue cuestionado por los haters, quienes no aceptan que esté en pareja con una mujer mucho más joven que él. Cabe señalar que el actor tiene 58 años y su flamante novia, 29.

Brad les presenta su novia a sus amigos

En las imágenes difundidas este lunes por la prensa estadounidense, se aprecia claramente cómo Brad Pitt les presenta su nueva novia a sus amigos que también habían ido a ver el concierto benéfico del líder de U2.

En las últimas semanas había circulado el rumor de que Brad Pitt estaba saliendo con la prestigiosa empresaria. Hasta entonces, solo eran rumores de la prensa del corazón. Las imágenes confirman esas versiones.

Vea fotos de Brad Pitt acercándose a su nueva amiga Ines de Ramon https://t.co/bJ39klMLNP pic.twitter.com/DgeEWsneIT — Blog QQCQ (@qqcq_web) November 17, 2022

Luego del concierto, Brad abandonó el teatro en su lujoso auto Tesla. En tanto que Inés de Ramón lo siguió en su auto. La diseñadora iba a acompañada por el guardaespaldas del actor.

Otro rumor

Brad Pitt había sido vinculado afectivamente con la modelo, empresaria y actriz estadounidense Emily Ratajkowski. El sitio de noticias del espectáculo E! News echó por tierra estos rumores (antes de que se difundieran las fotos con Ines de Ramón).

La desmentida del citado medio afectó a Emily y no tanto a Brad. Es que la modelo fue vinculada con el actor Pete Davison, quien hasta muy poco estuvo en pareja con Kim Kardashian. Cabe señalar que Ratajkowski también se separó hace muy poco tiempo, luego de divorciarse de Sebastian Bear-McClard.

El portal de noticias E! News citó a una fuenta, una persona cuyo nombre no fue difundido pero se estima pertenece al círculo íntimo de la modelo. Esta fuente no desmintió en ningún momento que Emily haya tenido un vínculo pasajero con Brad Pitt: “Ella no está saliendo exclusivamente con nadie y se está divirtiendo. Emily está en su ‘etapa de chica soltera’ y quiere ver qué hay ahí fuera”.

LEER MÁS: Dura confesión: Brad Pitt está enfermo y ya casi no reconoce a las personas

Sigue a AhoraMismo en Instagram