Despiden a una mesera en New York por negarse a vacunarse contra el Covid-19

Bonnie Jacobson es una mesera de la ciudad de Nueva York quien afirma fue despedida de su trabajo por negarse a recibir la vacuna contra el coronavirus. Jacobson explicó a NBC News que, si bien no se opone a las vacunas, quiere esperar hasta que se realicen más investigaciones para determinar cómo las nuevas vacunas pueden afectar la fertilidad y las mujeres embarazadas porque ella y su esposo están tratando de tener un bebé.

Pero dado que los trabajadores de restaurantes ahora son elegibles para recibir las vacunas contra el COVID-19 en Nueva York, el jefe de Jacobson en el restaurante Red Hook Tavern en Brooklyn decidió hacer que la vacunación fuera un requisito para permanecer en el empleo. Se harían excepciones para aquellos con una condición médica documentada o una razón religiosa, según un correo electrónico obtenido por Eater New York.

Esto es lo que necesita saber:

1. Bonnie Jacobson perdió su trabajo con una empresa de coworking al principio de la pandemia

Bonnie Jacobson creció en Massachusetts, según su página de Facebook. Obtuvo una licenciatura de la Isenberg School of Management de la Universidad de Massachusetts en 2009, según su cuenta de LinkedIn en la que usa su apellido de soltera. De 2016 a 2019, trabajó como consultora ejecutiva para Rodan + Fields, una empresa de marketing que se especializa en productos para el cuidado de la piel.

Pero en noviembre de 2019, Jacobson hizo un cambio. Comenzó un nuevo trabajo con The Wing como asistente del gerente general. La empresa se lanzó como una comunidad y un espacio de trabajo conjunto para “mujeres en camino”, como se indica en su página de Facebook.

Pero la industria del coworking se vio muy afectada por el COVID-19. Bonnie Jacobson perdió su trabajo en abril de 2020 cuando la pandemia provocó bloqueos y cierres de empresas. Ella le dijo a NBC News que ella y su esposo habían planeado tener un bebé. Pero la pérdida de su trabajo puso esos planes en suspenso.

2. Bonnie Jacobson había trabajado a tiempo parcial en la taberna Red Hook durante aproximadamente 6 meses antes de que le dijeran que la vacuna contra el coronavirus sería obligatoria

Jacobson comenzó a trabajar en la Taberna Red Hook en agosto de 2020. Le dijo al New York Times que normalmente trabajaba horas a tiempo parcial y que tenía turnos adicionales cuando estaban disponibles.

Recibió un mensaje de la gerencia del restaurante el 12 de febrero informándole al personal que la vacuna contra el coronavirus sería obligatoria para todos, según Eater New York. Jacobson dijo que respondió al mensaje el 15 de febrero y compartió que quería esperar para recibir la vacuna hasta que se supiera más sobre cómo podría afectar la fertilidad y hasta que pudiera discutir el tema con un médico.

Jacobson compartió la respuesta que recibió por correo electrónico con Eater New York: “La ciudad ha reconocido que los trabajadores de restaurantes son esenciales y corren un mayor riesgo, por lo que hemos implementado esta política para mantener un entorno de trabajo seguro. Por lo tanto, para continuar trabajando con nosotros, es necesario vacunarse. En este momento se dará por terminado su empleo “. Según el New York Times, el correo electrónico decía: “Nos entristece verte partir. Si cambia de opinión, no dude en hacérnoslo saber”.

Jacobson le dijo a NBC New York que la decisión la sorprendió porque originalmente le habían dicho que la vacuna sería voluntaria. “Yo estaba como, guau, ¿en serio? Trabajé para ti durante una pandemia”. Jacobson agregó que no quiere correr el riesgo de tener que retrasar aún más el tener un bebé.

3. La taberna Red Hook ha recibido críticas en redes sociales, pero de acuerdo con las directrices federales, el despido fue legal

La página de Facebook de Red Hook Tavern se ha inundado de comentarios negativos desde que Jacobson comenzó a hablar sobre su situación. Varias personas comentaron que ya no comerían en el restaurante. Algunos compararon la decisión de la empresa de despedir a Jacobson con el fascismo y acusaron a la empresa de abusar de su poder.

Pero según la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU., el despido fue legal. De acuerdo con las pautas emitidas en diciembre de 2020, los empleadores tienen derecho a exigir que los empleados se vacunen. Pero la terminación está destinada a ser el último recurso. Sección K.7. en el documento federal aborda este tema:

Si un empleado no puede vacunarse contra el COVID-19 debido a una discapacidad o una creencia, práctica u observancia religiosa sincera, y no hay ajustes razonables posibles, entonces sería legal que el empleador excluyera al empleado del lugar de trabajo. Esto no significa que el empleador pueda despedir automáticamente al trabajador. Los empleadores deberán determinar si se aplican otros derechos en virtud de las leyes de EEO u otras autoridades federales, estatales y locales.

El propietario de Redhook Tavern, William Durney, le dijo a Eater New York en un comunicado enviado por correo electrónico que el restaurante estaba actualizando inmediatamente sus políticas para evitar confusiones futuras. Le dijo al medio: “Nadie ha enfrentado estos desafíos antes y tomamos una decisión que pensamos que protegería mejor a todos. Y ahora nos damos cuenta de que necesitamos actualizar nuestra política para que nuestro equipo tenga claro cómo funciona el proceso y qué podemos hacer para apoyarlos”.

Los cambios de política incluyen una exención para los trabajadores con un “motivo médico o religioso documentado”. Luego, el restaurante “participará en un proceso interactivo para determinar si una exención como un ajuste razonable puede ser apropiada”.

4. Bonnie Jacobson dijo que pretende recuperar su trabajo, pero sintió que era importante compartir su historia

La intención de Jacobson no es intentar recuperar su trabajo en la taberna Red Hook. También insistió en una entrevista con NBC4 New York que el dinero tampoco es su motivación. “No estoy a favor de una gran demanda. No busco dinero”, le dijo al reportero. “Creo que es una historia importante”.

Jacobson también ha agradecido a Red Hook Tavern por haber sido un lugar agradable para trabajar mientras ella era mesera. “Es un buen restaurante, la comida es excelente, el dinero es excelente”, dijo al New York Post.

Jacobson agregó que planeaba “tomarse un tiempo” para sí misma en lugar de comenzar a buscar activamente otro trabajo de inmediato. Ella le dijo al Post que ella y su esposo tenían la intención de concentrarse en formar una familia.

5. Los profesionales de la salud dicen que recibir la vacuna es una “elección personal” para las mujeres embarazadas debido a la falta de datos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reconocen en su sitio web que hay pocos datos sobre cómo las nuevas vacunas contra el coronavirus pueden afectar a una mujer embarazada y al feto. La organización expresó su confianza en que las vacunas son seguras por la forma en que se fabricaron. Pero los CDC describieron la decisión de obtener uno como una “elección personal” para las mujeres embarazadas:

Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cuentan con sistemas de monitoreo de seguridad para capturar información sobre la vacunación durante el embarazo y monitorearán de cerca los informes. Las vacunas de ARNm no contienen el virus vivo que causa el COVID-19 y, por lo tanto, no pueden transmitir COVID-19 a nadie. Además, las vacunas de ARNm no interactúan con el ADN de una persona porque el ARNm no ingresa al núcleo de la célula. Las células descomponen el ARNm rápidamente. Según cómo funcionan las vacunas de ARNm, los expertos creen que es poco probable que representen un riesgo específico para las personas embarazadas. Sin embargo, se desconocen los riesgos reales de las vacunas de ARNm para personas embarazadas y su feto porque estas vacunas no se han estudiado en mujeres embarazadas.

Los CDC también advirtieron que una mujer embarazada tiene un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves si se infecta con el coronavirus:

Los datos de observación demuestran que, si bien las posibilidades de estos efectos graves para la salud son bajas, las personas embarazadas con COVID-19 tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, incluida la enfermedad que resulta en ingreso en la UCI, ventilación mecánica y muerte en comparación con las mujeres no embarazadas de edad reproductiva. Además, las personas embarazadas con COVID-19 podrían tener un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo, como el parto prematuro, en comparación con las mujeres embarazadas sin COVID-19.

