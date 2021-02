El Doodle de Google celebra el nacimiento de Audre Lorde

Audre Lorde, una poeta, profesora, feminista, defensora de los derechos civiles y defensora de la comunidad LGBTQ + aclamada internacionalmente, fue honrada en el Doodle de Google hoy, 18 de febrero de 2021, como parte del Mes de la Historia Negra. El Doodle fue ilustrado por la artista invitada de Los Ángeles, Monica Ahanonu.

“Para Lorde, la poesía era más que una simple forma de expresión emocional, era una forma de vida, proporcionando el vehículo para su defensa de por vida contra la discriminación y la injusticia racial”, escribió Google.

Audre Lorde, una activista clave en el siglo XX por los derechos civiles y la comunidad LGBTQ +, habría cumplido 87 años hoy. El Google Doodle se publicó en honor a su cumpleaños. El Doodle de Google tenía ocho paneles e incluía citas de uno de sus trabajos más reconocidos, “Aprendiendo de los años 60”, un ensayo publicado en 1982.

La cita dice:

No existe una lucha de un solo problema porque no vivimos vidas de un solo problema … Nuestras luchas son particulares, pero no estamos solos … Lo que debemos hacer es comprometernos con un futuro que pueda incluirnos entre nosotros y trabajar hacia ese futuro con las fortalezas particulares de nuestras identidades individuales.

Esto es lo que necesita saber:

1. Audre Lorde era una niña introvertida y comenzó a expresarse a través de la poesía después de que una bibliotecaria le enseñó a leer y escribir; se le publicó en la revista Seventeen a los 15 años

”It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences.” Happy Birthday Audre Lorde pic.twitter.com/2yOZbz23Eg — Ave (@SebastianAvenue) February 18, 2021

Es posible que las influyentes obras de Lorde nunca se hubieran escrito si no hubiera sido por una bibliotecaria, Augusta Baker, quien le enseñó a leer y escribir. Baker era la bibliotecaria de su vecindario y una figura influyente en su vida, según Google. Lorde, cuyo nombre completo era Audre Geraldin Lorde, nació el 18 de febrero de 1924 de padres inmigrantes caribeños en Harlem, Nueva York. Asistió a Hunter High School, una escuela pública para niñas superdotadas, convirtiéndose en la primera estudiante negra.

Lorde era una niña introvertida y, después de aprender poesía, comenzó a expresar sus sentimientos a través del medio. Cuando le preguntaban cómo estaba, a menudo respondía con un poema que había memorizado.

Ella le dijo a Black Women Writers:

Solía hablar en poesía. Leía poemas y los memorizaba. La gente diría, bueno, ¿qué piensas, Audre? ¿Que te pasó ayer? Y recitaría un poema y en algún lugar de ese poema habría una línea o un sentimiento que estaría compartiendo. En otras palabras, me comuniqué literalmente a través de la poesía. Y cuando no pude encontrar los poemas para expresar las cosas que estaba sintiendo, eso fue lo que me inició a escribir poesía, y fue cuando tenía doce o trece años.

Para el octavo grado, ya estaba escribiendo su propia poesía. A los 15 años, en 1951, se convirtió en autora publicada. Su poema, “Primavera”, fue publicado en la revista Seventeen después de que fuera rechazado como inadecuado por la revista literaria de su escuela.

Su primer libro de poesía, “Las primeras ciudades”, se publicó en 1968 y enfrentó la homofobia y el racismo. Su trabajo “exploró la identidad y la sexualidad, mientras exigía justicia social y racial, no solo en los Estados Unidos, sino también en el extranjero”, escribió Google.

2. Audre Lorde se describió a sí misma como “negra, lesbiana, madre, guerrera, poeta” y ayudó a impulsar el movimiento feminista en Alemania

Audre Lorde & May Ayim! Names that bring so much warmth in our hearts. Met the latter in Durban, performed with her in Clermont township in the early 90s. Thanks brilliant South African poet, Vusi Mchunu, who knew May Ayim while he was exiled in Germany. Salutes! https://t.co/De4vmMgxH7 — sandile ngidi (@mahlephula) February 16, 2021

Lorde pasó un tiempo en Alemania Occidental entre 1984 y 1992 y enseñó poesía en la Universidad Libre de Berlín, según Google. Allí, también organizó el movimiento feminista local a través de importantes conferencias y talleres sobre feminismo, homofobia, clasismo y racismo.

Ella sirvió como mentora de las mujeres negras alemanas y las animó a dar forma a sus propias identidades. Su “guía fue influyente para desencadenar el movimiento afroalemán de los años 80”, escribe Google.

Fue anfitriona de “Lecturas de poesía y sesiones de rap” en la Academia de Poetas Estadounidenses y la Biblioteca Pública de Nueva York en 1971, según un volante publicado en ese momento. Dice que la entrada fue gratuita y “adolescentes especialmente invitados”.

En su biografía impresa en el volante, dice que es “negra, mujer y poeta”, “fuera del ámbito de la elección”. Ella escribe que comenzó a enseñar después de pasar un tiempo como poeta en residencia en Tougaloo College en Jackson, Mississippi.

“… Me convencí, aunque soy antiacadémica, de que los poetas deben enseñar lo que saben si queremos seguir siendo”, escribió.

3. Lorde, cofundadora de “Kitchen Table: Women of Color Press” para promover escritoras feministas negras

It’s Audre Lorde’s birthday and it’s Toni Morrison’s birthday!! What a day! So you get a pic of Audre working and a pic of Toni dancing ✨ pic.twitter.com/mPL80HUAtW — sophie is missing the club dude (@sophiemarie_ng) February 18, 2021

Lorde y Barbara Smith, otra escritora, fundaron “Kitchen Table: Women of Color Press” en 1981 como una forma de apoyar a otras autoras feministas negras, según la Poetry Foundation. El grupo ahora se llama “Artes literarias de mesa de cocina”.

Hoy, Kitchen Table “crea conciencia, aprecio y apoyo para las escritoras, poetas y escritoras de color y mujeres negras y su trabajo”, dice su sitio web. La organización organiza talleres y otros recursos educativos, fomenta la lectura de obras de mujeres de color a través de clubes de lectura y conecta a escritoras de mujeres de color entre sí y con los recursos.

“En 1980, la activista, feminista, escritora y académica Barbara Smith comenzó una prensa ‘para hacer visual la escritura, la cultura y la historia de las mujeres de color’”, dice el sitio web de la organización. “A instancias de la poeta Audre Lorde y un colectivo de otros poetas, escritores y ensayistas, Smith emprendió las inspiradoras y apasionadas tareas de construir la misión, las metas y el alcance de Kitchen Table Press. Ella eligió el nombre ‘Mesa de la cocina’ porque ese lugar de reunión sólido y decidido es ‘el centro del hogar, el lugar donde las mujeres en particular trabajan y se comunican entre sí’ (Smith, 1989)”.

4. Lorde se casó con un hombre gay blanco llamado Edward Rollins y tuvieron 2 hijos

Audre Lorde se casó con su esposo, Edward Rollins, un hombre gay blanco, y la pareja tuvo dos hijos, Elizabeth Lorde-Rollins y Jonathan Rollins. Lorde y Rollins se divorciaron en 1970. Luego, ella forjó una relación con su pareja de toda la vida, Frances Clayton, según la Poetry Foundation.

Sus hijos la describieron como “una mujer complicada y apasionada” en un comunicado a Google.

Ellos escribieron:

Audre Lorde era una mujer complicada y apasionada. Fue una educadora tan apasionada como una luchadora. Para ella era muy importante que su trabajo fuera útil, y le complacería enormemente saber que sus palabras ahora se utilizan como un grito de guerra de personas que luchan por la justicia en todo el mundo. También amaba la vida: le encantaba bailar y cazar rocas. Le encantaban las barras de chocolate. Y amaba a las personas cercanas a ella, con fiereza.

5. Lorde murió hace casi 20 años debido a un cáncer de mama en 1992 y escribió sobre su batalla contra el cáncer en “The Cancer Journals”

A Black lesbian, mother & warrior, NY poet laureate Audre Lorde forged a coalition across race, gender, sexual orientation, class, ability and age to push back against society’s tendency for categorization. #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/wHW3Y2oMTH — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 17, 2021

Lorde murió en 1992 después de una batalla de 14 años contra el cáncer de mama. Ella escribió sobre su batalla contra el cáncer en “The Cancer Journals”, publicado en 1980, según la Poetry Foundation. Sus premios y honores incluyeron una beca del National Endowment for the Arts. Fue profesora de inglés en John Jay College y Hunter College, y se convirtió en poeta laureada de Nueva York de 1991 a 1992. Lorde fue galardonada con el American Book Award en 1989. También trabajó como bibliotecaria en las Bibliotecas Públicas de Nueva York en la década de 1960.

Sus hijos, Elizabeth Lorde-Rollins y Jonathan Rollins, dijeron que le habría encantado la función de Google.

Sus hijos dijeron en un comunicado:

Nuestra madre Audre Lorde murió en 1992 después de una batalla de catorce años contra el cáncer de mama metastásico, pero le hubiera encantado ver el Doodle de Google. Le encantaba aprender cosas nuevas, y se habría sentido muy honrada de aparecer en el. Como se mencionó anteriormente, recibió su maestría en Bibliotecología porque era muy importante en catalogar información de manera ordenada para que pudiera ubicarse, incluso si siglos separaban el conocimiento de su buscador. ¡Cómo le habría gustado sentarse a un teclado y tener mundos de conocimiento abiertos con solo escribir algunas palabras o frases clave!

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Joe Biden presentará plan de salvamento económico para Estados Unidos