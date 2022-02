Hombre de NY mató a su mamá, hermana y una amiga: ¿Cuál fue su sentencia?

En octubre del año pasado Bobby Vanderhall se declaró culpable de haber matado de manera brutal a su mamá, su hermana y a una amiga, en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos tiempos en la ciudad de Nueva York. Y esta semana trascendió que el sujeto fue condenado por un tribunal neoyorquino a purgar una pena de 50 años en prisión.

Así lo dio a conocer el periódico El Diario NY, donde se reveló que la corte anunció el veredicto contra el hombre de 39 años, quien cuando cumpla los 50 años bajo las rejas, es decir cuando tenga 89 años de edad, podrá comenzar a solicitar su libertad supervisada, pues la condena del juez fue de 50 años en prisión a cadena perpetua.

El hombre confesó a las autoridades que mató a las tres mujeres a golpes, en hechos ocurridos el 12 de agosto del 2017 en el condado de Nassau, Long Island, a las afueras de la ciudad de Nueva York.





El citado medio mencionó que en su brutal ataque una cuarta mujer resultó con serias heridas.

El noticiero ABC7 destacó que el triple homicidio ocurrio en la en una casa en la ciudad de Hempstead, en Perry Street, donde la policía halló los cuerpos de Lynn Vanderhall, de 58 años, su hija, Melissa Vanderhall, de 29 años, y una amiga de la familia, Janel Simpson, de 29 años.

La defensa de Vanderhall aseguró que su cliente padece de esquizofrenia, y pidió a la corte que eso se tuviera en cuenta a la hora de tomarse la decisión sobre cuánto tiempo deberá permanecer en la cárcel.

El Diario NY reportó que el sujeto condenado por el triple homicidio admitió su culpa y los cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato en segundo grado, y mencionó que la fiscal que llevó el caso se declaró impactada con el hecho.

“Este fue un acto de violencia rápida y extrema que se cobró la vida de tres personas y separó a dos familias”, dijo la fiscal de distrito de Nassau, Anne Donnelly.

La fiscalía manifestó que el día del crimen, el hombre irrumpió a la casa a la fuerza, hacia la 1:00 de la madrugada con un martillo y un destornillador, elementos que usó para matar a las tres mujeres.

Asimismo, se reveló que en su acto violento, el sujeto usó cuchillos de cocina para apuñalar a su mamás y a su hermana, quienes recibieron múltiples heridas, y quienes lo habían corrido de la casa antes del crimen.