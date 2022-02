Apuñalan y atacan a 8 pasajeros del Subway de NY en menos de 72 horas

La violencia y criminalidad en los trenes del sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York sigue disparada, y justo como antesala de la entrada en vigencia del plan de seguridad en el Subway del alcalde, Eric Adams, se reportaron ocho ataques en varios puntos del metro de la Gran Manzana.

Así lo dio a conocer la policía del NYPD, que confirmó que los ocho ataques perpetrados en el sistema de transporte ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del lunes, aumentando el temor que ya ronda entre los usuarios.

Fox News reportó que dos de las víctimas fueron atacadas con hacha, en medio del incremento de los crímenes en el metro, que según datos de la policía han aumentado en más de 65%.





Mayor Eric Adams Makes Mental Health and Subway Announcement
Fulton Street Subway Station
141 Fulton Street
Lower Manhattan
February 18, 2022

El citado medio mencionó que el primer ataque del fin de semana violento se presentó en Manhattan, donde un hombre de 31 años que iba abordo de la línea 1, fue apuñalado en el antebrazo.

Luego, el sábado, a las 3:00 de la madrugada, un hombre de 45 años fue atacado a puñal en una estación de Jamaica, en el condado de Queens, cuando tres sujetos lo abordaron y lo robaron.

Asimismo, otro ataque fue reportado el sábado a las 3:00 de la tarde en la estación Van Siclen del tren 3, en el condado de Brooklyn. Allí un sujeto golpeó a una mujer de 20 años en la cabeza y le dio tres puñaladas en el estómago.





2 men stabbed on subway trains in Manhattan, 4 total attacks Saturday

Los reportes aterradores dejan ver además que los agresores no respetan edad, pues un anciano de 74 años también fue víctima de apuñalamiento el sábado en la tarde, en el tren 2, en El Bronx.

Ese mismo día, en la noche, un hombre de 24 años que salía de una estación del metro en Washington Heights, al norte de Manhattan, fue robado por dos sujetos, de los cuales uno lo apuñáló en la pierna derecha.

Dos ataques más ocurrieron el domingo en la noche contra un hombre de 31 años, en el tren 6, en Manhattan, quien fue apuñalado en la espalda y el brazo, el lunes en la madrugada contra un hombre de 42 años, en una estación de Brooklyn, atacado con un hacha.





Hispano es apuñalado en la pierna en el metro de NY: hubo 6 ataques solo el fin de semana

Y el último incidente se presentó también el lunes, a eso de las 2:40 de la madrugada,en la línea 4, en El Bronx, cuando una mujer fue atacada por un desamparado la golpeó con un tubo de metal, porque estaba hablando con su amigo.





Video shows Asian man attacked on N.Y.C. subway train

Ante la ola de violencia desbordada en el metro de la ciudad, que en buena parte ha sido asociada con desamparados y enfermos mentales, el alcalde Eric Adams lanzó desde el lunes un plan que busca sacar a los indigentes que usan vagones y estaciones para dormir, conectándolos con albergues y servicios de apoyo. Asimismo, con más de 30 grupos integrados por policías, trabajores sociales y siquiátras, recorrerán el sistema para ayudar a que enfermos mentales reciban tratamiento y no sean un peligro para ellos mismos y para los pasajeros.