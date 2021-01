¿Quién era Bobbie Jo Stinnett la mujer asesinada por Lisa Montgomery?

Bobbie Jo Stinnett era la mujer que fue asesinada por Lisa Montgomery cuando esta tenía ocho meses de embarazo en el año 2004. Lisa Montgomery fue ejecutada este miércoles 13 de enero de 2021 en Indiana, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada a nivel federal en más de 67 años.

Lisa Montgomery, de 52 años de edad, fue condenada por secuestro y muerte. Fue sentenciada a muerte con inyección letal, por matar a Bobbie Jo Stinnett estrangulándola y luego extrayendo a su bebé de su útero el 16 de diciembre de 2004, en Skidmore, Missouri. El bebé, Victoria Jo, sobrevivió y Lisa Montgomery fingió que bebé era suyo. Lisa Montgomery fue ejecutado en el Complejo Correccional Federal en Terre Haute, Indiana. Lisa Montgomery vivía en Melvern, Kansas, a unas 170 millas de Bobbie Jo Stinnett, según Associated Press.

Los fiscales dijeron que el motivo de Lisa Montgomery fue un intento de mantener la custodia de dos de sus cuatro hijos. Su exmarido sabía que se había sometido a un procedimiento que la dejaba estéril y planeaba revelar que estaba mintiendo acerca de estar embarazada en una próxima cita judicial. Creía que necesitaba un bebé para demostrarle que estaba equivocado y quedarse con sus hijos. Los abogados de Montgomery intentaron suspender la ejecución, diciendo que tenía un historial de abuso sexual que la llevó a padecer una enfermedad mental, lo que la hizo incapaz de entender su sentencia de muerte, según Fox News. La Corte Suprema de Estados Unidos negó la suspensión.

Esto es lo que necesita saber:

1. Bobbie Jo Stinnett tenía un criadero de perros y Lisa Montgomery la contactó para comprarle un cachorro

Lisa Montgomery The *real* victim, in this tragedy is…

Bobbie Jo Stinnett pic.twitter.com/0y4ooZwteS — GregoryNotGreg (@GregoryNotGreg1) January 13, 2021

Stinnett, de 23 años de edad, tenía un criadero perros en el noroeste de Missouri, en un pequeño pueblo agrícola llamado Skidmore. Lisa Montgomery viajó hasta la casa de Stinnett el día del asesinato y le dijo que estaba interesada en comprar un cachorro rat terrier, según Associated Press.

Lisa Montgomery también criaba perros raza rat terrier. Bobbie Jo Stinnett y Montgomery se conocían antes del día del asesinato. Se conocieron en exposiciones caninas.

Ambas mujeres conversaron por redes sociales antes de reunirse con el pretexto de vender un cachorro, según KSHB.

2. El esposo de Stinnett, Zeb, dijo que su mundo “se derrumbó” cuando su esposa fue asesinada

JUST IN: The federal government has executed Lisa Montgomery, the first woman to be executed in the US for a federal crime in nearly 70 years https://t.co/6gc51AYlGg — CNN (@CNN) January 13, 2021

El esposo de Stinnett, Zeb Stinnett, dijo a los miembros del jurado en el juicio de Lisa Montgomery que su mundo “se derrumbó ” en el momento del asesinato. El 16 de diciembre de 2020, el día de la muerte de su esposa y el cumpleaños 16 de su hija, envió un mensaje a Randy Strong, quien era investigador en el caso de asesinato y secuestro. El mensaje era una nota de agradecimiento, dijo Strong a Associated Press.

“Simplemente lloré”, dijo Strong. “Se le recordará constantemente esto, ya sea en sus pesadillas o si alguien va a llamar y quiere entrevistarlo. La familia no quiere ser entrevistada. Quieren que los dejen solos. La comunidad de Skidmore ha tenido un pasado y una historia terrible. Ellos no querían esto. No se merecían esto”.

Sandra Babcock, una de las abogadas de Lisa Montgomery, dijo a 41 Action News que la decisión de ejecutar a Montgomery no era una cuestión de culpabilidad.

“El problema en este caso nunca ha sido si ella es legalmente culpable; ella lo es”, dijo. “La pregunta es si ella merece morir por su crimen y esa pregunta es mucho más compleja y gira en torno a su culpabilidad moral en contraposición a su culpabilidad legal. ¿Es este el tipo de persona que es tan sádica, tan irredimible, que merece ser eliminada de la raza humana?

3. La mamá de Stinnett fue quien la encontró: “Es como si hubiera explotado”

Hi. This woman was sterile and befriended a pregnant woman named Bobbie Jo Stinnett. Lisa murdered Bobbie when she was 8 months pregnant and cut her child out and stole it. Society does not owe her anything. https://t.co/KxexVg2gQI — 🍄🍄🍄 (@lilygranth) January 11, 2021

La madre de Bobbie Jo Stinnett, Becky Harper, encontró a su hija rodeada de un charco de sangre con el estómago abierto y su bebé desaparecido, según Associated Press.

“Es como si hubiera explotado o algo así”, dijo Harper sollozando.

Los fiscales argumentaron que Stinnett recuperó el conocimiento cuando Lisa Montgomery cortó a su bebé de su útero con un cuchillo de cocina y trató de defenderse.

4. Jena Baumli, La amiga de Stinnett, dijo que estaba a favor de la ejecución de Lisa Montgomery

BREAKING: The U.S. government has carried out its first execution of a female inmate in 67 years. Lisa Montgomery, a Kansas woman, was put to death by lethal injection for strangling an expectant mother in Missouri and cutting the baby from her womb. https://t.co/IZeX2lakw4 — The Associated Press (@AP) January 13, 2021

Jena Baumli, quien era amiga de Stinnett en la escuela secundaria, no estuvo de acuerdo con que Lisa Montgomery se librara de la pena de muerte. En una entrevista con KSHB, dijo que esperaba que la ejecución de Montgomery trajera paz a los seres queridos de Stinnett.

“Creo que es muy competente y me gustaría que le pusieran la inyección”, dijo Baumli.

Skidmore es una comunidad unida, dijo Baumli a la estación de noticias. El brutal asesinato todavía empaña la ciudad 16 años después. Ella espera que después de la ejecución, el nombre de Lisa Montgomery se desvanezca.

“Espero un cierre, paz”, dijo Baumli. “Y luego, de aquí en adelante, bloquear cualquier cosa que tenga que ver con el nombre de Lisa Montgomery, porque creo que ya he visto su nombre lo suficiente en la vida”.

5. Bobbie Jo Stinnett era “una de las personas más dulces que jamás conocerías”, dijo su amiga

Here's 23-year-old Bobbi Jo Stinnett, the pregnant woman Lisa Montgomery sliced open to steal her baby. Tonight — SIXTEEN YEARS LATER – Montgomery will die much less violently, by lethal injection.https://t.co/kteRB8QCT0 — Ann Coulter (@AnnCoulter) January 13, 2021

Baumli le dijo a KSHB que Stinnett era una persona dulce y de buen corazón.

“Bobbie Jo fue una de las personas más dulces que jamás hayas conocido”, dijo. “Supongo que decir, ‘siempre le pasan cosas malas a la gente buena’, es uno de estos casos”.

Baumli dijo que su futuro podría haber involucrado a sus hijos que crecieron juntos en la pequeña ciudad donde ella y Stinnett asistieron juntos a la escuela.

“Me duele el corazón”, dijo Baumli. “Lisa nos quitó muchos de nuestros sueños. Bobbie Jo y nuestros hijos jugando juntos o yendo a la escuela juntos o haciendo las mismas cosas que hacíamos cuando éramos niños nos fue arrebatado”.

