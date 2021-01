El Gobierno de EE.UU. ejecutó a Lisa Montgomery

Este miércoles 13 de enero de 2021, las autoridades estadounidenses han llevado a cabo la primera ejecución federal de una mujer en casi cerca de siete décadas. Lisa Montgomery de 52 años, fue una mujer condenada a la pena de muerte, la cual fue acusada de asesinar a una mujer en estado de gestación de ocho meses de embarazado, a quien asesinó y le abrió el vientre para extraerle su bebé y robárselo. Por este crimen, ha sido ejecutada.

Bobby Jo Stinnett se llamaba la joven de 23 años de edad, quien fue víctima de Lisa Montgomery. La joven fue hallada por su madre totalmente desangrada. Sin embargo, y pese a lo cruel del crimen su hijo fue recuperado vivo y puesto a salvo por las autoridades en un centro de salud óptimo.

En el 2004, año en que se produjo el crimen Lisa Montgomery de 37 años en ese momento, había estado fingiendo durante nueve meses ante sus familiares y amigos estar embarazada, y para poder presentar un supuesto hijo, se valió de un nombre falso para contactar por internet a Stinnett con la excusa de comprarle un perro, acudió a su casa para realizar dicha compra, y fue allí en donde llevó a cabo el crimen que ya estaba planeado, según recoge CNN.

En el año 2007, Lisa Montgomery fue condenada a la pena máxima de muerte, momento desde el cual la defensa había procurado detener su ejecución, solicitando la petición de clemencia, argumentando maltrato y abuso sexual por parte de su padrastro y de su madre cuando apenas era una niña.

A pesar de las alegaciones por parte de sus defensores, este miércoles la mujer ha recibido una inyección letal en una prisión de Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara una suspensión de última hora dictada por el juez James Hanlon en la que citaba que expertos aseguraban que Montgomery sufría una condición extremadamente rara, llamada pseudociesis o embarazo fantasma, en la que una mujer considera erróneamente que está embarazada. Estado mental que a su vez causa cambios hormonales y físicos en su organismo, como si realmente estuviese en el periodo de gestación.

Así mismo, enunció que la mujer también había experimentado delirios y alucinaciones, creyendo que dios hablaba con ella, indicó el juez citando a los abogados de la reclusa.

“El expediente ante el tribunal contiene amplias pruebas de que el estado mental actual de Montgomery está tan divorciado de la realidad que ella no puede entender racionalmente el fundamento del Gobierno para su ejecución”, concluyó el juez.

Para los abogados el acto de ejecución es criticable pues siguen afirmando que su clienta padecía trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña, y no comprende el sentido de su condena, una condición indispensable para que fuera ejecutada.

Cabe anotar que en el juicio realizado a Lisa Montgomery los fiscales la habían acusado de fingir estar enferma mentalmente y que por el contrario su lucidez la había llevado a premeditar el hecho. Había tenido todo el tiempo para planear el crimen, inclusive había investigado en internet cómo realizar una cesárea, destacaron.

En contraparte su defensa había objetado las acusaciones presentando un sinnúmero de pruebas que incluían imágenes cerebrales que apoyaban el diagnóstico de una enfermedad mental. “No se pueden falsificar los escaneos cerebrales que muestran el daño cerebral”, refutó su abogado, Kelley Henry.

El cambio en el fallo del juez Hanlon tiene bastante contrariada la defensa, que insiste en citar que “Nuestra Constitución prohíbe la ejecución de una persona que no pueda comprender racionalmente esa ejecución” (…). La administración actual lo sabe. Y la mataron de todos modos”, denunció su abogada Kelley Henry en una declaración difundida por la prensa. Todos los que participaron en este caso “deberían sentir vergüenza”, añadió.

Finalmente, nada se pudo hacer y según testifica una mujer que acompaño a Lisa en sus últimos momentos durante el proceso de ejecución le quitó la mascarilla a la reclusa y le preguntó si tenía unas últimas palabras. Montgomery respondió “No” y no dijo nada más, y sin más fue declarada muerta a las 01:31 (06:31 GMT).

BREAKING: The federal government has executed Lisa Montgomery, a mentally ill woman who endured extreme childhood trauma, including incest and sex traffickinghttps://t.co/wCYaQcnXxw

— Melissa Jeltsen (@quasimado) January 13, 2021