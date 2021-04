Bob Bashara: el magnate con secta sexual que contrató a sicario para matar esposa

El 25 de enero de 2012, el cuerpo de Jane Bashara fue encontrado en la parte trasera de su propia camioneta, estacionada en un callejón en Detroit. La mujer había sido estrangulada hasta la muerte, según revelaron las autoridades.

La investigación pronto se centró en su esposo, Bob Bashara, como una persona de interés.

Sin embargo, no fue hasta que el trabajador de mantenimiento Joe Gentz ​​se entregó a la policía y confesó haber sido contratado por Bashara, que el esposo de Jane Bashara pudo ser acusado. Mientras continuaba la investigación, la vida secreta de Bashara salió a la luz.

Aunque era conocido como un rico empresario y magnate inmobiliario junto con esposa y dos hijos, los detectives descubrieron que tenía una “mazmorra sexual”, con ganchos, látigos y arneses, debajo de una de sus propiedades. Los fiscales argumentaron que Bashara quería matar a su esposa para poder mantener una relación con su amante, informó Michigan Live.

Bashara era dueño de una “mazmorra sexual” donde era conocido como “Master Bob”

Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Bashara también era conocido como “Master Bob” en la comunidad de esclavitud, disciplina y sadomasoquismo (BDSM) en Detroit. El hombre poseía y operaba una mazmorra sexual debajo del Hard Luck Lounge, según Detroit News. Después de su arresto, varias mujeres se presentaron para revelar que eran parte de la comunidad BDSM y que sabían de él o dijeron que Bashara les había pedido que se unieran.

Una mujer le dijo a Oakland Press: “Me dijo que era una dominatriz o un dominador o algo así. Debió haber visto la expresión de mi cara y se dio cuenta de su error, porque empezó a dar marcha atrás. Fue algo extraño para decir. Dijo que yo parecía tener una personalidad sumisa, por eso lo dijo”.

La mujer agregó que él le dijo que sus clientas le pagaban para que las dominara.

Después del arresto de Bashara, el edificio con la mazmorra del sótano se puso a la venta y Clickon Detroit pudo ir a ver el espacio. Gran parte del lugar había permanecido sorprendentemente intacto. El medio informó que todavía había una cama en la esquina, ganchos en la habitación y un armario lleno de artículos para adultos.

Una mujer que había estado con Bashara en la mazmorra, le dijo al medio: “No había ventanas. Era oscuro. Pero incluso cuando estaba allí, estaba iluminado con lámparas. Pero también había artefactos de iluminación de la época medieval”. Látigos, cadenas y juguetes permanecieron en el sótano detrás de una puerta cerrada, dijo ClickonDetroit.

Bashara fue acusado de contratar a un sicario para asesinar a su esposa Jane Bashara

Joe Gentz, un empleado de Bashara, confesó y testificó que el empresario le pidió que asesinara a Jane Bashara. Dijo que había estado involucrado en dos planes que no se llevaron a cabo y que en la tercera ocasión siguió con el crimen, cuando estaba en el garaje de Bashara con su empleador y Jane Bashara entró, informó Michigan Live.

Gentz ​​dijo a las autoridades que Bob Bashara sacó un arma y apuntó a Gentz, diciéndole que matara a Jane Bashara, o Gentz ​​sería el que recibiría un disparo. “La golpeé. La derribé … y Bob dijo que la estrangulara… y yo dije, ok y le arranqué el cuello con la bota”, dijo Gentz, según Michigan Live.

Los fiscales dijeron que el motivo para matar a su esposa fue quedarse con los $800,000 dólares de su 401 (k) para poder comprar una casa: “la cabaña”, y vivir un estilo de vida BDSM de tiempo completo, servido por mujeres sumisas, informó Detroit News.

