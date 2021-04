Danny Rolling asesino en serie: ¿Todavía está vivo el Destripador de Gainesville?

Danny Rolling, un asesino en serie, también conocido como “el Destripador de Gainesville”, fue acusado del asesinato de cinco estudiantes en Gainesville, Florida, en 1990, y luego se declaró culpable de esos crímenes.

Rolling, hijo de un oficial de policía de Shreveport, Louisiana, sembró el terror en Gainesville, Florida, mientras realizaba una matanza espantosa en la ciudad universitaria, durante tres días en agosto de 1990, escribió el Florida Times-Union.

Los cuerpos de cinco estudiantes universitarios de Gainesville fueron encontrados, mutilados y dejados en ciertas poses por Rolling: Sonja Larson, de 18 años, de Deerfield Beach, Christina Powell, de 17 años, de Jacksonville, Christa Hoyt, de 18 años, de Archer, Manuel Taboada, de 23 años, de Carol City, y Tracy Paules, de 23 años, de Miami.

Danny Rolling (Gainesville Ripper) | Mental Health & PersonalityThis video answers the questions: Can I analyze the mental health and personality factors at work in the Danny Rolling case? Rolling is also known as the Gainesville Ripper and the inspiration for the screenplay that would eventually be made into the 1996 movie Scream. Support Dr. Grande on Patreon: patreon.com/drgrande American Psychiatric Association. (2013).… 2020-08-26T22:05:26Z

En 1994, Rolling se declaró culpable de cinco cargos de asesinato, tres cargos de agresión sexual y tres cargos de robo a mano armada, en relación con esos cinco asesinatos. Pero, ¿dónde está hoy Danny Rolling, el Destripador de Gainesville?

Rolling fue ejecutado por el estado de Florida en octubre de 2006 mediante inyección letal, después de recibir una sentencia de muerte en 1994.

Serial Killer Danny Rolling DocumentaryDanny Harold Rolling (May 26, 1954 – October 25, 2006), also known as the Gainesville Ripper, was an American serial killer who murdered five students in Gainesville, Florida over four days in late August 1990. Rolling later confessed to raping several of his victims, committing an additional November 4, 1989, triple homicide in Shreveport, Louisiana,… 2019-03-03T23:27:33Z

En 1994, Rolling fue condenado a muerte, tras un juicio con un gran jurado, en el que los 12 miembros votaron por unanimidad sobre la pena de muerte, escribió el Miami Herald.

Antes de la inyección letal, Rolling dijo sus últimas palabras, cantando: “El que arrojó las estrellas al cielo, creó los océanos, las montañas, las águilas y las palomas. Nadie más grande que tú, oh Señor, nadie más grande que tú”.

Según el Tamba Bay Times, los familiares de sus ocho víctimas presenciaron su ejecución. El hombre cantó durante unos dos minutos y cuando hizo una pausa, el personal de la prisión apagó su micrófono y le administró la inyección letal, escribió el medio.

VideoVideo related to danny rolling asesino en serie: ¿todavía está vivo el destripador de gainesville? 2021-04-09T22:47:49-04:00

El asesino en serie tenía 52 años en el momento de su ejecución y era la persona número 63 ejecutada por el estado de Florida desde 1973, cuando se reinstaló la pena de muerte. The Times escribió que uno de los familiares de las víctimas dijo: “No aprecié su canción. No entendía cómo podía sentarse ahí y cantar sobre los ángeles que lo veían”.

Rolling emitió una confesión escrita de otros 3 asesinatos poco antes de su ejecución

Rolling también fue considerado durante mucho tiempo el principal sospechoso de un triple homicidio en Shreveport, Louisiana, el año anterior a los asesinatos de Gainesville. Nunca fue procesado por los asesinatos de Julie Grissom, de 24 años, su sobrino Sean Grissom, de 8, y su padre, Tom Grissom, de 55, quienes fueron encontrados apuñalados en su casa en Shreveport, informó el Herald-Tribune.

La sangre de Rolling coincidía con el tipo de sangre del asesino en ese triple homicidio y también había revelado información que solo el atacante sabría. Según los detectives, Rolling envió una descripción de los asesinatos, y admitió su crimen en una carta que le escribió a una mujer con la que se casó mientras estaba en prisión, pero las autoridades de Luisiana no lo juzgaron por esos crímenes, porque ya se esperaba su ejecución en Florida, escribió el Herald-Tribune.

Poco antes de su ejecución por los asesinatos de Gainesville, Rolling escribió y firmó una confesión del triple homicidio de Shreveport que se hizo pública. Escribió: “Aquí hago una declaración formal por escrito sobre los asesinatos de Julie, Tom y SEAN GRISSOM en mi ciudad natal de Shreveport, Louisiana … HAL CARTER, ex prometido de Julie Grissom es 100% INOCENTE, TOTALMENTE Claro sobre ese crimen. Yo, y solo yo, soy culpable”.

Esta es la versión original de Heavy.