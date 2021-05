¿Qué es el ‘Blue Poop Challenge’ o reto de la ‘Caca azul’?

El “Blue Poop Challenge” es una campaña en redes sociales iniciada por la empresa de tecnología sanitaria ZOE para crear conciencia y estudiar la salud intestinal en todo el mundo. La compañía dijo en un comunicado de prensa que está “llevando a cabo el estudio nutricional en profundidad más grande a nivel mundial (PREDICT)” y “lanzó el #bluepoopchallenge para alentar a las personas de todo el mundo a conocer su propia salud intestinal”.

Según ZOE, el desafío, lanzado el 18 de mayo de 2021, tiene sus raíces en la investigación de su estudio PREDICT, que fue publicado por sus científicos en la revista Gut en marzo de 2021. ZOE dijo en el comunicado de prensa: “Para comenzar el desafío, los participantes comen dos muffins para el desayuno y controlan el tiempo que tarda en aparecer la caca azul verdosa. Después de que los participantes ingresen sus tiempos de tránsito intestinal en bluepoopchallenge.com y respondan algunas preguntas de salud simples, ZOE revelará información fascinante y divertida sobre la salud intestinal basada en la comparación con miles de participantes en los estudios de investigación de ZOE”.

La Dra. Sarah Berry, lectora de ciencias de la nutrición en King’s College London, quien fue la coautora principal del estudio, dijo en un comunicado: “Hay varias formas científicas de medir el tiempo de tránsito intestinal, como tragar cápsulas especiales o un pequeño dispositivo inalámbrico.” Añadió: “Pero estos métodos son complicados e invasivos y no se pueden hacer fácilmente en casa. Nuestros datos muestran que el tiempo de tránsito, registrado con tinte azul, es un indicador de la salud intestinal y es mejor que otros métodos no invasivos disponibles”.

Esto es lo que necesita saber sobre el Blue Poop Challenge:

1. Los muffins azules se pueden hacer en casa con esta receta o se pueden comprar en ZOE en los EE.UU.





Play



#Bluepoopchallenge Vegan Blue Muffin Recipe These tasty and simple-to-make blue muffins were developed by world-leading scientists as an easy and inexpensive way to test your gut. You can bake your own blue muffins at home and join the #bluepoopchallenge to learn about your gut health. Visit bluepoopchallenge.com/ to find the recipe, learn more about the #bluepoopchallenge, and challenge friends and family… 2021-05-18T08:00:46Z

Las panecillos azules para el desafío se pueden preparar en casa con una receta proporcionada por ZOE o, para los residentes de EE.UU., se pueden comprar en la empresa en bluepoopchallenge.com.

La receta se puede ver en el video de arriba y también está disponible aquí en el sitio web de ZOE. El sitio web también ofrece recomendaciones para usar colorantes alimentarios.

ZOE dice en el sitio web sobre los muffins prefabricados: “Es importante aprender sobre la salud intestinal. No todos pueden hornear sus propios muffins azules, por lo que tenemos un número limitado de muffins veganos disponibles para comprar. Le enviaremos suficiente para usted y un amigo, para que pueda comparar los resultados. El objetivo del #bluepoopchallenge es crear conciencia sobre la importancia del microbioma intestinal, por lo que los proporcionamos a un costo y no obtenemos ganancias”.

2. ZOE dice que sus estudios han demostrado que los tiempos de transmisión más cortos están “generalmente asociados con una mejor salud, menos grasa abdominal y respuestas más saludables a los alimentos”





Play



Introducing the #bluepoopchallenge: A fun, research-backed way to get insights into your gut health Recently, scientists working with ZOE published a fascinating peer-reviewed paper all about blue poop. (Yep, you read that right!) As part of our PREDICT studies, we gave blue muffins to thousands of volunteers and discovered that the time it takes for food to travel through the gut (gut transit time) can tell us a lot… 2021-05-18T08:00:04Z

El artículo de investigación intestinal, Blue Poo: Impact of Gut Transit Time on the Gut Microbiome Using a Novel Marker, se publicó en marzo de 2021. Según el resumen, “El tiempo de tránsito intestinal es un modulador clave de las interacciones huésped-microbioma, pero esto a menudo se pasan por alto, en parte porque los métodos fiables suelen ser costosos o onerosos. El objetivo de este estudio de intervención de un solo brazo y ciego es evaluar (1) la relación entre el tiempo de tránsito intestinal y el microbioma intestinal humano, y (2) la utilidad del método de ‘tinte azul’ como una técnica económica y escalable para medir el tiempo de tránsito”.

ZOE dijo en su comunicado de prensa: “Las pruebas revelaron que los tiempos de tránsito más cortos generalmente se asociaron con una mejor salud, menos grasa abdominal y respuestas más saludables a los alimentos”. ZOE agregó:

Los hallazgos también mostraron diferencias en la dieta y la composición del microbioma intestinal entre las personas con tiempos de tránsito más cortos y más largos, con alimentos específicos y cepas de bacterias asociadas con defecaciones más rápidas o más lentas. Aquellos con tiempos de tránsito más largos tenían más microbios que se alimentan de proteínas junto con menos insectos amantes de la fibra que producen moléculas útiles llamadas ácidos grasos de cadena corta, que están relacionados con una mejor salud intestinal. También se descubrió que las personas con evacuaciones más lentas eran más propensas a tener una mayor diversidad de microbios en el intestino, lo que a menudo se asocia con un intestino sano. Esto sugiere que una mayor diversidad de microbiomas puede no siempre ser un signo de mejor salud para las personas que no defecan con mucha frecuencia. Además, las personas con tiempos de tránsito muy rápidos, lo que sugiere que tenían diarrea, tendían a tener un microbioma intestinal menos saludable.

Tim Spector, epidemiólogo del King’s College London, que inició el estudio PREDICT y que es un fundador científico de ZOE, dijo en un comunicado: “La clave para la salud y la pérdida de peso no radica en la última dieta de moda o en las calorías consumidas, sino en los microbios dentro de nosotros. El Blue Poop Challenge es una forma sencilla de averiguar qué está pasando en tu intestino. Todo lo que necesitas son un par de muffins azules y un espíritu de curiosidad para dar ese primer paso”.

3. Los científicos de ZOE dicen que quienes participan en el desafío pueden cambiar su microbioma semanas después de obtener los resultados

It's #bluepoopchallenge launch day, and I'm so excited to share what our team at @Join_ZOE has been working on! Did you know you can eat blue muffins and get insights into your gut microbiome? Learn more and take the challenge at https://t.co/WYSjuvd1tx! — Sharon Feder (@Sharonfeder) May 18, 2021

Jonathan Wolf, cofundador y director ejecutivo de ZOE, dijo en un comunicado: “Puedes cambiar tu microbioma en semanas; no se necesitan años. Pero primero, debe comprender lo que sucede dentro de su cuerpo. El Blue Poop Challenge es un programa divertido y atractivo diseñado para generar conciencia sobre la importancia de su salud intestinal. Como les digo a mis hijos, una vez que te das cuenta de que estás alimentando tu microbioma con todo lo que comes, transforma tu forma de pensar sobre la comida”.

El comunicado de prensa de ZOE dice: “El #bluepoopchallenge tiene como objetivo difundir la misión de ZOE de ayudar a las personas a alcanzar su mejor salud descubriendo cómo funciona su cuerpo. Con su kit de prueba casero, el primero en su tipo, y su programa de nutrición personalizado, ZOE puede ayudar a los consumidores a mejorar su salud y reducir su peso al reducir la inflamación de la dieta y mejorar su salud intestinal al volver a entrenar su cuerpo de adentro hacia afuera”.

El sitio web bluepoopchallenge.com ofrece preguntas frecuentes y ayuda para quienes acepten el desafío.

Los científicos de ZOE también publicaron un estudio en enero de 2021 en Nature Medicine, que “reveló los fuertes vínculos entre su salud, los alimentos que consume y microbios intestinales “buenos” y “malos” específicos, según su sitio web.

ZOE agrega: “Su microbioma intestinal está formado por billones de bacterias, hongos y otros microbios, y cada vez que defeca, elimina miles de millones de ellos. Lo que come tiene un gran impacto en los tipos de microbios que viven en su intestino. El microbioma intestinal juega un papel muy importante en su salud al apoyar la digestión, la salud inmunológica y muchos otros aspectos de su salud en general. El equilibrio incorrecto de microbios intestinales “buenos” y “malos” puede contribuir al aumento de peso, niveles altos de azúcar en sangre, colesterol alto, obesidad y otros problemas de salud. Si bien el tiempo de tránsito intestinal es solo una pieza del rompecabezas, comprender el suyo puede brindarle una idea de lo que está sucediendo dentro de su intestino”.

4. Atletas, celebridades e influencers han publicado en las redes sociales sobre su participación en el #BluePoopChallenge

My friends at @Join_ZOE sent me these muffins. Don’t tell Abby but I am going to let Charlie eat one as well and see how she responds when she changes his diaper. “Go Big Blue” will have a new meaning!! #bluepoopchallenge https://t.co/5r8j734NYC pic.twitter.com/Y2KQXEli65 — Eli Manning (@EliManning) May 18, 2021

Algunos atletas, celebridades e influenciadores se han involucrado en el #BluePoopChallenge en las redes sociales. El ex mariscal de campo de los New York Giants, Eli Manning, tuiteó el 18 de mayo: “Mis amigos de @Join_ZOE me enviaron estos muffins. No se lo digas a Abby, pero voy a dejar que Charlie se coma uno también y veré cómo responde cuando le cambia el pañal. ¡¡”Go Big Blue” tendrá un nuevo significado !! #bluepoopchallenge”.

ZOE también publicó un video de la actriz Emma Thompson y su esposo, el también actor Greg Wise, participando en el desafío. La compañía escribió en Instagram: “¿Por qué Emma y Greg comen muffins azules? Es para la ciencia. Dirígete al enlace de nuestra biografía y únete al #bluepoopchallenge 💙💩”

La Dra. Richa Mittal escribió en Instagram: “La salud intestinal, el bienestar del peso y el riesgo de “enfermedades crónicas del estilo de vida” como las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 e incluso ciertos cánceres están estrechamente relacionados, ¡sabes que me refiero a la prevención!”

5. ZOE ayudó en la batalla contra la pandemia de coronavirus con su aplicación de estudio COVID-19





Play



1 year fighting COVID together In March 2020, everything changed. As deaths rose and people across the UK were sent home from work, Professor Tim Spector had an idea that changed everything. Within five days, the team at ZOE and researchers at King's College London developed an app that would allow anyone, anywhere in the UK to contribute to the… 2021-03-24T15:28:56Z

Según su comunicado de prensa, “ZOE es una empresa de ciencias de la salud que ayuda a las personas a comprender las respuestas de su cuerpo a los alimentos. Al utilizar el aprendizaje automático combinado con estudios en humanos a gran escala, ZOE está decodificando el impacto de la nutrición en la salud”. La empresa tiene su sede en Londres y Boston y fue fundada por Spector, Wolf y el empresario George Hadjigeorgiou.

ZOE jugó un papel en la lucha contra la pandemia de coronavirus con su aplicación de estudio COVID. Según su sitio web, “El rastreador de síntomas COVID fue creado por médicos y científicos del Hospital General de Massachusetts, el Harvard T.H. Chan School of Public Health, King’s College London y Stanford University School of Medicine, en colaboración con ZOE, una empresa de ciencias de la salud. La aplicación se utilizará para estudiar los síntomas de COVID-19 y rastrear la propagación de este virus”.

La compañía agrega: “Esta investigación tiene como objetivo ayudar a los científicos a comprender el COVID-19, con los siguientes objetivos específicos: Comprender mejor los síntomas del COVID-19; Comprenda qué tan rápido se está propagando el virus en su área; Identificar áreas de alto riesgo en el país; Identificar quién está en mayor riesgo al comprender mejor los síntomas relacionados con las condiciones de salud; Identificar la exposición de los trabajadores de la salud al COVID-19; y En el futuro, esperamos poder utilizar estos datos para ayudar a los servicios de salud a brindar apoyo a las personas enfermas. Esta aplicación no pretende ser una herramienta de diagnóstico. Para obtener asesoramiento oficial sobre el coronavirus, visite el sitio web de los CDC”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Lotería de la vacuna COVID-19: ¿Cómo registrarse para ganar 1 millón de dólares?