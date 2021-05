Lotería de la vacuna COVID-19: ¿Cómo registrarse para ganar 1 millón de dólares?

Los residentes del estado de Ohio no ingresan automáticamente en la lotería de vacunas COVID-19 si quieren tener la oportunidad de ganar $1 millón de dólares. Deben registrarse para poder participar en el sorteo de Vax-a-Million. A continuación, le indicamos cómo puede registrarse.

¿Cómo registrarse en la lotería?

Para ser elegible a ganarse $1 millón de dólares, los residentes de Ohio deben registrarse por participar en los sorteos, informó NBC News. Usted es elegible si es un residente permanente de Ohio mayor de 18 años de edad y que ya recibió al menos su primera dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o su única dosis de la vacuna Johnson&Johnson. Se entregarán cinco premios cada uno por un valor de $1 millón dólares.

Para registrarse, ingrese al sitio web OhioVaxamillion o vaya directamente a la página de registro de adultos aquí. Solo puede tener ingresar una vez en el sorteo y las entradas duplicadas serán eliminadas. Deberá proporcionar su nombre y apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono de contacto, fecha de nacimiento, dirección de residencia y el nombre y ubicación de la farmacia donde recibió su vacuna. También deberá aceptar permitir que el Departamento de Salud de Ohio verifique la información de vacunación que usted proporcione.

Si no tiene acceso a Internet, también puede registrarse por teléfono de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. hora del Este llamando al 1-833-4-ASK-ODH.

La fecha límite para registrarse es hasta el 20 de junio de 2021 a las 11:59 p.m. hora oriental, según las reglas oficiales. Sin embargo, los sorteos se realizarán antes de esa fecha, a partir del 24 de mayo (y los ganadores se anunciarán dos días después de ser verificado todo). Si no gana el primer sorteo, se le enviará inscribirá automáticamente para tener una oportunidad en los sorteos restantes. Si se determina que un ganador no es elegible, se sorteará otro ganador en su lugar.

Hay algunos descalificadores que pueden no permitirle participar en el sorteo. No debe ser encarcelado por una condena por delito grave. No puede ser un empleado o funcionario de la Comisión de Lotería de Ohio, el Departamento de Salud de Ohio o la Oficina del Gobernador de Ohio, o un pariente consanguíneo, cónyuge o que viva en el hogar de alguien que lo sea.

Sortearán becas universitarias

Los residentes de Ohio que tengan entre 12 y 17 años de edad y hayan recibido al menos una dosis de Pfizer pueden participar para ganar una de las cinco becas universitarias completas que incluyen alojamiento, comida, matrícula y libros. Esto se puede utilizar en cualquier colegio o universidad de Ohio, según el sitio web OhioVaxamillion.

¿Qué están haciendo otros estados?

Ohio no es el único estado que ofrece incentivos para que los residentes se vacunen, pero ciertamente ofrece el premio más grande, informó NBC News. Ohio está financiando esta medida con sus fondos de ayuda para el coronavirus. Dos días después de que se anunció el programa, las vacunas entre los residentes de 30 a 74 años aumentaron en un 6%.

West Virginia ofrece bonos de ahorro de $100 dólares para personas de 16 a 35 años de edad. El dinero proviene de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus.

En Nueva Jersey, los residentes vacunados pueden obtener cervezas gratis. En Nueva York, cualquier persona que reciba una vacuna en un sitio de vacunación del metro puede recibir MetroCards gratis.

En Maine, los residentes que reciben su primera vacuna antes del 31 de mayo pueden tener un pase gratuito para el parque, una tarjeta de regalo de $20 dólares para L.L. Bean o una licencia de caza o pesca gratuita, informó Rolling Stone.

En Alabama, a los residentes que recibieron vacunas en el hipódromo de Talladega se les permitió conducir su propio automóvil en el circuito. Connecticut ofrece una bebida gratis para los residentes vacunados.

En Kentucky, las personas vacunadas en Walmart o Kroger obtienen un boleto de lotería gratuito en todo el estado.

Esta es la versión original de Heavy.com

