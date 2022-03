Miami Beach: Hombre se masturba en sucursal de Starbucks: Blake Reign – Video

Clientes de una sucursal de Starbucks ubicada en Miami Beach fueron testigos de un desagradable episodio el último viernes, cuando un hombre identificado como Blake Reign fue filmado mientras se masturbaba en público, de acuerdo a la información de los expedientes policiales.

Reign, de 27 años, estuvo en el Centro Correccional Turner Guilford Knight el domingo después de que los agentes lo arrestaran el viernes en Miami Beach, según informa WPLG.

Florida man busted after masturbating inside of a Miami Beach Starbucks https://t.co/M7plz7Ss5J pic.twitter.com/lHXmEtsPZw — New York Post (@nypost) March 14, 2022

La incómoda situación fue dada a conocer por Alyssa DiMaria, una mujer que estaba en Starbucks cuando el individuo comenzó a masturbarse ante la vista de todos y ella decidió filmarlo con su teléfono móvil.

“¿Qué estás [improperio] haciendo? ¡Es asqueroso!”, se escucha decir a DiMaria durante la grabación.





Play



Man arrested after masturbating at Starbucks A 27-year-old man who identified himself as a homeless model is facing criminal charges for masturbating in public view at a Starbucks, police said. 2022-03-13T23:35:28Z

Reign no acató las órdenes de los oficiales y quiso darse a la fuga, pero fue inmovilizado mediante pistolas Taser

Los oficiales del Departamento de Policía de Miami Beach respondieron a un llamado de emergencias al área de Collins Avenue y 29th Street, después de que testigos que se encontraban en el interior y exterior de Starbucks informaran sobre el imprudente comportamiento de Reign, según el informe de arresto consignado por WPLG.

Al llegar, los oficiales dijeron que varios testigos les dijeron que un hombre, luego identificado como Reign, se estaba masturbando frente a los clientes dentro de la cafetería y cerca del área de descanso exterior de la tienda, reporta el Miami Herald.





Play



Man accused of masturbating at Starbucks in Miami Beach, police say A 27-year-old man who identified himself as a homeless model is facing criminal charges for masturbating in public view at a Starbucks, police said. 2022-03-14T03:09:36Z

Después de que los testigos dieron una descripción del hombre, según dice el informe policial, los oficiales lo vieron caminando hacia el sur por Collins Avenue y le dijeron a Reign que se detuviera. En cambio, siguió huyendo y los oficiales lo persiguieron.

Otro testigo de lo ocurrido grabó un video de la detención. Un oficial grita: “¡Siéntate [improperio]!”, pero Reign no lo hizo. La filmación también capturó el sonido de las pistolas Taser que fueron utilizadas por los agentes para detener al hombre. Le dispararon a Reign unas ocho veces, usaron “golpes de distracción con el puño cerrado” y lo patearon en la zona lumbar.

Los oficiales dispararon sus pistolas paralizantes “para evitar que el sospechoso se pusiera de pie y huyera”, señala el informe de arresto.

De acuerdo al expediente policial consignado por NY Post, uno de los oficiales resultó herido después por una fuerte caída durante la persecución a pie para atrapar a Reign.

Una vez capturado, el personal de Bomberos llevó a Reign al Centro Médico Mount Sinai antes de ser trasladado a la cárcel, señala WPLG.

Reign compareció ante la justicia y fijaron una fianza de 700 dólares

WPLG detalla que Reign enfrenta cargos de comportamiento lascivo, conducta desordenada en un establecimiento y resistir a un oficial sin violencia.

Un juez fijó su fianza en 700 dólares, precisa WPLG.

El Miami Herald agrega que la próxima audiencia de Reign en la corte está programada para el martes, de acuerdo a los registros judiciales.

Luego de lo sucedido, un portavoz de Starbucks emitió un comunicado que decía: “Una vez alertados sobre el comportamiento del cliente, nuestros socios tomaron medidas y llamaron a las autoridades locales de inmediato. Queremos que nuestras tiendas sean un ambiente acogedor y nuestros socios están facultados para abordar cualquier comportamiento que no cumple con nuestra política de tercer lugar”.

¿Qué condena debería recibir Blake Reign por haberse masturbado en público?

