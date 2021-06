Billy Flynn, el hombre que disparó al esposo de su amante en 1990: ¿dónde está?

Pamela Smart fue condenada por convencer a su amante adolescente Billy Flynn de que asesinara a su esposo, Gregg Smart, de 24 años, el 1 de mayo de 1990. Ese día, Flynn y tres de sus amigos planearon y ejecutaron el asesinato de Gregg Smart, quien fue asesinado al ser baleado en la cabeza. Pamela Smart testificó que había tenido una aventura con Flynn, de 16 años, pero negó estar involucrada en la muerte de su esposo, según escribió el Washington Post.

Dateline de NBC exploró en un episodio de febrero de 2021 el caso y el juicio, que captó la atención del país. Smart, Flynn, que fue quien apretó el gatillo, y sus tres amigos fueron condenados por su relación con el crimen.

Flynn y Patrick Randall fueron condenados por asesinato en segundo grado, mientras que Vance Lattime Jr. fue declarado culpable de ser cómplice de asesinato en segundo grado, según informó ABC News. Raymond Fowler, que permaneció en el automóvil durante el crimen, fue declarado culpable de conspiración para asesinato e intento de robo.

¿Dónde está Billy Flynn hoy? ¿Sigue en prisión?

Flynn fue condenado a 40 años y fue puesto en libertad condicional en 2015





Flynn fue sentenciado a 40 años de prisión, pero se le concedió la libertad condicional en su cumpleaños número 41 en marzo de 2015, informó el Chicago Tribune. Durante su audiencia, dijo: “Siempre me sentiré muy mal por lo que pasó hace 25 años. La libertad condicional no cambiará eso”. En ese momento, dijo que estaba listo para volver a ingresar a la sociedad y que quería convertirse en electricista. Le dieron la libertad condicional porque no había recibido acción disciplinaria en sus últimos 10 años en prisión. Él dijo:

“Sé que nada de lo que pueda decir aquí hoy será de consuelo para la familia Smart, pero al menos, espero sinceramente que esta sea la última vez que se les recuerde públicamente su dolor, y lo siento mucho por el dolor que les he causado.”

Después de su liberación, se mudó a Maine a una casa de lujo con su esposa Kelly, con quien se casó mientras estaba en prisión, según informó la revista New Hampshire. Flynn ha mantenido una vida muy privada, según escribió el medio. “Flynn, que es más alto y parece más fuerte físicamente que en las fotos, fue puesto en libertad condicional de por vida el 4 de junio de 2015. Luce bigote y perilla, y parece agradable hasta que aparece una cámara”, según el informe de la revista.

Seacoast Sunday informó de la existencia de carta presentada al tribunal por Kelly Flynn en 2008 en la que se describía a sí misma como “una mujer de 39 años con una hija adolescente”. Ella escribió: “Estoy en esto de por vida, porque sin él tendría menos en mi vida y cuando pienso en mi futuro, no puedo verlo sin él. Él es mi corazón”.

Los tres cómplices de Flynn también han sido liberados de prisión, según informó ABC News. Pamela Smart permanece en prisión, sin embargo, con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Él cooperó con las autoridades y, después de su condena, dijo que le gustaría saber si Pamela Smart realmente lo amaba

Flynn cooperó con la investigación y le dijo a las autoridades: “Conozco a Pame Smart y es hermosa, es inteligente. Dijo que la única alternativa era matarlo”, escribió ABC News. Durante su juicio, se emocionó al describir lo que sucedió:

“Al parecer, dije: ‘Dios, perdóname’. Entonces apreté el gatillo. No quería matar a Gregg. Sabes, quería estar con Pame. Y eso es lo que tenía que hacer para estar con Pame.”

ABC News entrevistó a Flynn en 1995 y le preguntó qué le preguntaría a Pamela Smart si tuviera la oportunidad. Respondió: “Me gustaría saber si ella realmente me amó o no. En retrospectiva, eso podría no significar gran cosa para la mayoría de las personas, pero saber que ella me hizo hacer esto y que lo hice y que ella nunca me amó realmente probablemente me mataría”.