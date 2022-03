Bill Peterson: ¿por qué presentó en 2007 una demanda contra el escritor John Grisham?

Bill Peterson es el fiscal de distrito retirado del condado de Pontotoc conocido por su papel en las investigaciones de Debbie Carter y Denice Haraway que sirvieron de inspiración para The Innocent Man de Netflix.

Ahora retirado, Peterson se ha mantenido en gran parte fuera del centro de atención, sólo en algún momento ha defendido su trabajo como fiscal de Ada en los casos de Ron Williamson y Dennis Fritz, específicamente.

Esto es lo que necesita saber:

Peterson presentó una demanda por difamación contra John Grisham en 2007, que fue desestimada





En 2007, después de las publicaciones de The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town de John Grisham, Dreams of Ada de Robert Mayer y las memorias de Dennis Fritz, Journey Toward Justice, Peterson presentó una demanda conjunta contra los dos autores, alegando que eran en un “ataque difamatorio conjunto masivo” contra el sistema de justicia de Ada. Afirmó además que “los acusados ​​lanzaron este ataque mediante el uso de discursos, entrevistas y la publicación simultánea de tres libros que se publicaron estratégicamente en octubre de 2006”.

En una declaración sobre la demanda en ese momento, Fritz dijo: “No es más que un juego de poder para que la gente crea que Peterson no hizo nada malo. No tiene mérito. Simplemente dijimos la verdad y tengo derecho a escribir mis pensamientos”.

La demanda fue desestimada y luego, cuando Peterson apeló, fue desestimada una vez más en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, en el Décimo Circuito, en 2010.

Puede leer la demanda completa, así como información sobre los despidos, en Peterson v. Grisham, aquí.

Peterson publicó un sitio web dedicado a “exponer” las “mentiras” de John Grisham





En el sitio web oficial de Bill Peterson, tiene dos pestañas tituladas “Las cartas de Grisham” y “Exponiendo la verdad”, aunque los enlaces ya no son válidos. En su página “Acerca de”, Peterson escribe en parte:

“Mi nombre es Bill Peterson. Gracias por venir a este sitio web y darme la oportunidad de contarles un poco sobre mí, sobre el Sr. Grisham y su novela. Una vez más, agradezco su interés y espero que después de leer este sitio web en su totalidad, tenga una mejor comprensión de lo que realmente sucedió en la investigación en 1982 sobre la muerte de Debbie Carter por parte de la policía, las audiencias y los juicios que siguieron y ver el sesgo, el giro y los ‘errores’ intencionales del Sr. Grisham”.

En una entrevista con The Oklahoman, Peterson defendió sus decisiones al momento de su retiro. “He tratado de comportarme de manera honorable durante 27 años”, dijo. “Yo era lo que era. Yo era un fiscal, un fiscal apasionado. Fui tras ellos. Estaba convencido de que mataron a Debbie Carter. Si esa fuera tu madre, tu hermana o tu padre a quien mataron, no querrías un fiscal acobardado. Querrías a alguien apasionado”.

Sobre su decisión de retirarse, dijo al Ada Evening News en 2007: “Es algo en lo que he estado pensando durante un tiempo y llegué a la conclusión de que era el momento. Tengo 64 años y me di cuenta de que es hora de pasar a otra etapa de mi vida”.

Peterson no se ha pronunciado sobre los casos de Williamson y Fritz desde que se lanzó el programa de Netflix.