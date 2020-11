Guerra de comerciales entre Trump y Biden para convencer a votantes: [VIDEOS]

Este 3 de noviembre, los estadounidenses que no salieron a votar de manera anticipada en los días previos,tienen el último chance para hacerse escuchar en las urnas, con el cierre formal del proceso electoral que definirá quién será el inquilino de la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero del 2021.

Y con el cierre de los puestos de votación entre las 7 de la noche, en algunos estados, hasta las 12 de la media de noche en otros, como Hawái, tanto Trump como Biden, no han perdido la oportunidad de tratar de convencer de último minuto, a aquellos votantes indecisos que todavía no han sufragado.

A través de sus redes sociales, tanto el candidato republicano, y actual jefe del gobierno, como el líder demócrata, quien espera desbancar al magnate inmobiliario, intentan mover a los votantes a sus filas con una guerra de comerciales.

Biden, favorito en las encuestas a niven nacional, colgó hace unos minutos en su cuenta de Twitter, un video de de 53 segundos, con el que pide a sus seguidores que lo apoyen en su carrera por la Presidencia.

“Todo se reduce a esto. Váyan y voten”, fue el mensaje que compartió el exvicepresidente del gobierno Obama en su Twitter, tras anunciar el comercial, en el que con un fondo musical de acción, se ve a personas, mayormente jóvenes, hombres y mujeres, poniéndose la camiseta “Biden-Harris” y preparándose para salir a votar en pleno otoño.

