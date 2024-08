Biden no ve una transición pacífica si Trump pierde las elecciones

El presidente Joe Biden no cree en absoluto en que se realice una transición pacífica del poder si el expresidente Donald Trump pierde las elecciones de noviembre.

Este 7 de agosto, Biden dio su primera entrevista tras renunciar a la candidatura presidencial al programa CBS Sunday Morning. “Si Trump pierde, no tengo ninguna confianza”, dijo Biden en la entrevista. “[Trump] dice lo que dice, no lo tomamos en serio. Lo dice en serio, todo eso de ‘si perdemos será un baño de sangre'”.

El comentario de Trump de que “sería un baño de sangre para el país” si pierde las elecciones, se refirió a la industria automotriz el pasado mes de marzo, desencadenó una ola de críticas.

Por lo que los demócratas se apresuraron a reiterar su mensaje de campaña de que el expresidente representa una amenaza para la democracia. La campaña de Biden utilizó el comentario del “baño de sangre” en un anuncio, publicado en sus cuentas de redes sociales, y un portavoz acusó a Trump de “alentar y excusar la violencia política”.

In his first TV interview since exiting the 2024 race, President Biden tells CBS News' @costareports he's "not confident at all" that a peaceful transfer of power will happen in January 2025 if former President Donald Trump loses.

"He means what he says. We don't take him… pic.twitter.com/uE4dj5Vzrs

