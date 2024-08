Hombre paquistaní acusado de presunto complot para asesinar a Trump

Un ciudadano paquistaní con supuestos vínculos con Irán fue arrestado el pasado mes de julio y ha sido acusado de conspirar para asesinar al expresidente Donald Trump y a otros funcionarios públicos, según una denuncia penal revelada este martes 6 de agosto en el tribunal federal de Brooklyn.

Los investigadores del FBI creen que Trump y otros funcionarios actuales y anteriores del gobierno estadounidense eran los objetivos en este complot, dijo un funcionario, reporta CNN.

Asif Merchant, de 46 años, está acusado de viajar a la ciudad de Nueva York y buscar a un sicario para llevar a cabo los asesinatos a finales de agosto o principios de septiembre, según los cargos presentados por fiscales federales en Brooklyn, Nueva York.

NEW: Federal prosecutors have charged Asif Merchant, a Pakistani national with alleged ties to Iran, in a murder for hire plot of a U.S. politician or government officials.

One of those politicians he may have been targeting was Trump, a senior official tells @KenDilanianNBC pic.twitter.com/qof0Pg5Ucy

