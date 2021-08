Joe Biden pide la renuncia de Andrew Cuomo: ¿Qué dijo el presidente?

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, opinó que Andrew Cuomo debería renunciar a su cargo de gobernador de Nueva York luego de que la fiscalía general del Estado hallara pruebas de que acosó sexualmente a varias mujeres.

Este martes, en una rueda de prensa, Biden fue consultado por el tema por la cronista de CNN Kaitlan Collins: “Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir acusarlo en un juicio político. No lo sé a ciencia cierta”.

Horas antes de las declaraciones de Biden, la oficina de la fiscalía general del Estado de Nueva York, encabezada por la fiscal Letitia James, indicó que había hallado pruebas que daban cuenta del acoso sexual perpetrado por Cuomo a varias mujeres.

La oficina comandada por James publicó un extenso informe del que se desprende que Cuomo acosó sexualmente a varias empleadas y exempleadas estatales, como así también a mujeres que no pertenecían al ámbito de la gobernación.

La CNN publicó este martes un análisis del informe presentado por la fiscalía. Según la cadena de noticias, la investigación pone en riesgo severo la carrera política de Cuomo.

Letitia James indicó que su equipo de investigación confirmó que Andrew Cuomo había realizado “tocamientos no deseados y no consensuales” a distintas mujeres que lo denunciaron.

El abrazo entre Biden y Cuomo

En la misma pregunta, a Biden le consultaron acerca de una foto que utilizó la defensa de Andrew Cuomo como propaganda para ‘limpiar’ la imagen del gobernador. En dicha imagen se ve al presidente de los Estados Unidos abrazado y sonriente con Cuomo.

“Algunos abrazos que fueron totalmente inocentes, pero aparentemente la fiscal general decidió que había cosas que no lo eran”, se desligó Biden del asunto.

Cabe señalar que estos dichos de Biden suponen un giro en la postura del partido Demócrata, luego de la férrea defensa que durante estos meses esgrimiera Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, sobre el gobernador Andrew Cuomo.

Pese a sugerir la renuncia de Cuomo, Biden consideró que de momento no es apropiado hablar de juicio político al mandatario neoyorquino: “Tomemos una cosa a la vez”.

Cuomo negó acusaciones de la fiscalía

El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, negó las acusaciones de acoso sexual que derivan de la investigación llevada a cabo por la fiscalía general.

“Nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice acercamientos sexuales inapropiados”, indicó Cuomo en un mensaje grabado que este martes fue difundido entre la prensa.

“He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. No soy como me muestra la investigación”, indicó.

“Un miembro de mi familia es sobreviviente de un ataque sexual. La he visto sufrir con ese trauma. Daría todo porque ese trauma desapareciera de su vida. Soy gobernador del Estado de Nueva York pero siento que he fallado con ella, no pude quitarle el dolor”, evocó.

