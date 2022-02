Joe Biden advierte sobre “una guerra sangrienta y destructiva” con Rusia

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, indicó que podría haber “una guerra sangrienta y destructiva” si Rusia finalmente termina por invadir a Ucrania. Desde la Casa Blanca no descartan que el Kremlin autorice una irrupción de sus tropas militares en el país vecino.

“El pueblo ruso no es nuestro blanco. No buscamos desestabilizar Rusia. Para los ciudadanos de Rusia, ustedes no son nuestro enemigo. Y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, dijo el presidente Joe Biden.

Esta semana, Rusia anunció un repliegue de sus tropas, que realizaban ejercicios militares en la frontera con Ucrania. Desde los Estados Unidos indican que “eso no ha sido verificado”. Biden dijo este martes que hay al menos “150 mil soldados rusos” en la zona de conflicto.

“Desde el comienzo de esta crisis, he sido absolutamente claro y consistente: Estados Unidos está preparado pase lo que pase”, agregó el mandatario estadounidense.

“Debemos darle a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito”, reclamó Biden. El presidente indicó que los Estados Unidos está preparado para intervenir en el conflicto en caso de que Rusia invada a Ucrania.

Biden avisa que EEUU “defenderá a sus aliados”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que su país está dispuesto a defender a sus aliados “hasta las últimas consecuencias”.

“No se equivoquen: Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Un ataque contra un país de la OTAN es un ataque contra todos nosotros”, indicó Joe Biden.

Biden también refirió los daños colaterales que una invasión a Ucrania por parte de Rusia tendría para la economía estadounidense. Dijo que, de concretarse el ataque de las tropas de Putin, habría una escalada en los precios del combustible.

“El pueblo estadounidense entiende que defender la democracia y la libertad siempre tiene costes”, expresó Biden.

Ucrania pide a Rusia que retire más tropas

Este martes, Rusia informó el retiro de tropas de la frontera con Ucrania, medida celebrada por el gobierno ucraniano.

“Ya estamos a mediados de febrero y se ve que la diplomacia sigue funcionando. Nosotros y nuestros aliados hemos conseguido evitar que Rusia siga escalando”, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Pese a estos anuncios y a la buena acogida que tuvieron, Ucrania pide a Rusia que retire el total de sus tropas. Se estima que más de 100 mil soldados rusos permanecen en la frontera.

“Tenemos una regla: no creas lo que oyes, cree lo que ves. Cuando veamos una retirada, creeremos en una desescalada y no una retirada”, aclaró Kuleba.

En este último punto, Ucrania se pliega a lo que expresa Biden y los Estados Unidos: el anuncio de retirada de tropas que realizó Rusia fue ambigüo y sin mayores precisiones. No indicaron, por ejemplo, a cuántos soldados afectaba.

