El discurso de Biden sobre los resultados de las elecciones: ¿Qué dijo?

Tal y como la habían pronosticado muchos analistas y medios de comunicación, este 3 de noviembre no se conoció a ciencia cierta quién ganó las elecciones presidenciales, en medio de unos comicios que ya están generando ampolla.

Y mientras el presidente Trump aseguró que le están intentando robar las elecciones y casi que se autoproclamó como el victorioso, asegurando “pienso que ganamos”, su opositor, Joe Biden emitió un discurso más mesurado y pidió calma a sus votantes.

El demócrata habló en el Chase Center de Wilmington, Delaware y tras salir con su esposa, aseguró que hay que esperar a que todos los votos sean contados antes de proclamarse alguna victoria.

“Sabíamos que esto iba a durar mucho (…) Nos sentimos bien sobre dónde estamos. Realmente lo estamos”, mencionó Biden, quien se mostró muy optimista sobre un eventual triunfo.

Con 227 puntos de los 270 electorales que se necesitan para ganar los comicios, Biden destacó que se siente confiado de alzarse con el triunfo en estados como Arizona, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, lo que lo llevaríá directo a la Casa Blanca.

“Esto no se acaba hasta que se cuenten todos los votos, hasta que se cuenten todas las papeletas”, insistió Biden. “Soy optimista sobre este resultado (…) Mantengan la fe, muchachos. Vamos a ganar esto”.

El vicepresidente criticó la manera como Trump ha querido manejar los resultados, poniendo en duda la legitimidad y transparencia en los conteos.

“No le corresponde a Donald Trump ni a mi, declarar el ganador de esta elección. Esa es la decisión de los electores”, dijo Biden.

“Estamos ganando a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca los dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!”, aseguró Trump en su Twitter.

Tras ese mensaje, Twitter le puso una advertencia en su red social, poniendo el rótulo de que ese mensaje podía dar información falsa.



“Parte o todo el contenido compartido en este Tweet está en disputa y puede ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico”,dijo Twitter.

Trump ya fue proclamado ganador en estados esenciales como Florida y Texas, mientras que Biden reclama Arizona,y espera llevarse Pensilvania, Wisconsin y Michigan, cuando se cuenten todos los votos que están pendientes.

