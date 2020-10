Segundo paquete de estímulo: Biden culpa a McConnell por no lograr la aprobación de un nuevo plan

El exvicepresidente Joe Biden culpó al líder de los republicanos del Senado cuando se le preguntó sobre un segundo paquete de estímulo.

A Biden se le preguntó sobre el paquete durante el segundo y último debate presidencial, que se llevó a cabo el 22 de octubre. Kristen Welker, la periodista de NBC que fue la moderadora, desafió a Biden sobre el por qué, como líder del Partido Demócrata, no pudo obtener un paquete de ayuda.

Un segundo paquete de estímulo se ha estancado en el Congreso. Para aprobar una, se requerirá el apoyo de republicanos y demócratas, pero los demócratas controlan la Cámara de los Estados Unidos y los republicanos controlan el Senado de los Estados Unidos. Las dos partes no han podido ponerse de acuerdo. La Casa Blanca también ha estado involucrada en las negociaciones y, en ocasiones, ha estado en desacuerdo con los republicanos del Senado y los demócratas.

Los demócratas aprobaron una propuesta de $2.2 billones; la Casa Blanca ofreció $1.8 billones; y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dice que sus republicanos en el Senado solo irán por $500 mil millones. Y así las negociaciones se han mantenido, con todo, desde cheques de estímulo hasta beneficios de desempleo adicionales, colgando de un hilo.

Por su parte, Welker también le preguntó al presidente Donald Trump sobre un segundo paquete de estímulo y este culpó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Para ser justos, ni Trump ni Biden tienen el poder de aprobar un paquete (el Congreso tiene autoridad de financiamiento según la Constitución de los Estados Unidos), pero las preguntas de Welker se centraron en su liderazgo dentro de sus propios partidos para lograr que otros actúen.

Esto es lo que necesitas saber:

Biden dice que McConnell es la razón por la que otro paquete de estímulo no ha salido adelante

La respuesta de Biden a la pregunta del paquete de estímulo reflejó los comentarios que Pelosi había hecho en el pasado, culpando a McConnell.

Biden dijo que McConnell, “dijo que no puede pasar. No podrá pasarlo. No tiene votos republicanos”.

En cuanto a Trump, el candidato presidencial demócrata dijo: “¿Por qué no habla con sus amigos republicanos?”

La moderadora dio vuelta a las cosas y le preguntó a Biden por qué no había usado su púlpito de matón, por así decirlo, con los demócratas para que aceptaran una propuesta. Biden dijo que lo intentó y lo han intentado.

Biden dijo: “Aprobaron esta ley a principios del verano. No es nuevo”. Se refería a la Ley de Héroes, que los demócratas aprobaron con un costo de $2.2 billones de dólares, y dijo que “ha estado ahí y mire lo que está sucediendo”.

Trump culpó a Nancy Pelosi, alegando que no quiere aprobar un segundo plan

Trump culpó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata, y la acusó de no querer que se llevara a cabo un plan porque argumenta que ella cree que le dará una ventaja electoral secundaria durante las elecciones presidenciales.

El moderador le dijo a Trump que los estadounidenses “ven a Washington peleando por un proyecto de ley de ayuda. Señor presidente, ¿por qué no ha podido conseguirles ayuda?”

“Porque Nancy Pelosi no quiere aprobarlo. Yo sí”, dijo Trump.

“Pero usted es el presidente”, dijo el moderador.

Pero Trump dijo que cree que los estadounidenses culpan a Pelosi y nombró esta, una de las razones “por las que creo que quedaremos a cargo de la Cámara por ella”.

“Nancy Pelosi no quiere aprobar nada porque le encantaría tener algunas victorias en una fecha llamada el 3 de noviembre”, dijo Trump. “Nancy Pelosi no quiere aprobarlo. Estamos dispuestos y capaces de hacer algo … no olvide que ya hemos aprobado tres planes. Y han pasado, incluso por los demócratas para ser justo. Éste no lo quiere. Está cerca de las elecciones porque cree que la ayuda políticamente. [Pero] creo que la perjudica políticamente”.

Pelosi y la Casa Blanca continúan las negociaciones

A pesar de la retórica del debate, Pelosi continúa reuniéndose con funcionarios de la administración, incluyendo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El subjefe de gabinete de Pelosi, Drew Hammill, escribió en Twitter el 22 de octubre:

“El portavoz y secretario Mnuchin habló hoy a las 2:30 pm durante 48 minutos. La conversación de hoy nos acerca a poder poner pluma sobre papel para redactar legislación. Con el intercambio de lenguaje legislativo, estamos mejor preparados para llegar a un compromiso sobre varias prioridades. Las diferencias continúan reduciéndose en las prioridades de salud, incluyendo el lenguaje que proporciona un plan nacional de pruebas estratégicas y seguimiento de contratos, pero es necesario trabajar más para garantizar que las escuelas sean los lugares más seguros de Estados Unidos para que los niños aprendan. El portavoz y el secretario planean volver a hablar mañana, con suerte, con más orientación de los presidentes de los comités mientras trabajan para resolver las preguntas abiertas”.

