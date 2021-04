¿Cuánta gente vio el primer discurso de Biden ante el Congreso?

En los últimos años, cada vez menos personas están viendo los primeros discursos de los presidentes ante el Congreso, pese a que existan transmisiones en vivo. Los analistas estudiaron si la tendencia continuaría con el presidente Joe Biden, y la audiencia fue baja, según informó Deadline.

El discurso conjunto de Biden rompió la tradición en 2021 porque pronunció su primer discurso más tarde en su mandato que los presidentes anteriores y porque pocas personas asistieron al evento en persona debido al COVID-19. Sólo unos 200 legisladores e invitados asistieron a la cámara de la Cámara.

Biden pronunció su discurso a las 9 PM, Hora del Este, el miércoles 28 de abril de 2021. Si se perdió el discurso, puede verlo aquí.

In Georgia with @DrBiden to celebrate the successes of the first 100 days of the Biden-Harris administration. Jobs are coming back, folks are getting vaccinated, and better days are ahead. Tune in. https://t.co/v1B30kekja

Solo alrededor de 26,9 millones de personas vieron el primer discurso de Biden. Los números se basan en las calificaciones de Nielson en 16 redes. En 2017, 47,7 millones de personas vieron el primer discurso de Trump ante el Congreso.

“Nielsen informó que la mayor parte de la audiencia de Biden, 18,5 millones, tenía 55 años o más. Las cifras incluyen visualización fuera de casa. A partir de las 9:10 PM, Hora del Este, el discurso de poco más de una hora se transmitió en vivo anoche por ABC, CBS, NBC, FOX, Telemundo, Univision, PBS, CNBC, CNN, CNNe, Fox Business Network, FOX News Channel, MSNBC, Newsmax, NewsNation y Newsy”, informó Deadline.

Muchas menos personas asistieron al discurso en persona debido a preocupaciones por el coronavirus, escribió Deadline.

I am truly hopeful and optimistic about what @POTUS will say tonight. At last years State Of The Union, I was removed and detained for saying "What about victims of gun violence like my daughter?" Tonight, @JoeBiden will speak for her and all victims of gun violence. pic.twitter.com/xIyF4Theab

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) April 28, 2021