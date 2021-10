Hombre borracho desaparecido en Turquía se une a su propia búsqueda

Desde Turquía llega la extraña historia de un borracho desaparecido que se unió a su propio grupo de búsqueda sin darse cuenta de que la gente lo estaba buscando.

Según Daily Sabah, el hombre se llama Beyhan Mutlu, y la partida de búsqueda tuvo lugar en Bursa, Turquía, en septiembre de 2021.

Mutlu había desaparecido del distrito Inegöl de la provincia noroccidental de Bursa, informó el sitio. Apareció cuando se unió a su propio grupo de búsqueda.

La historia se volvió viral en las redes sociales. “Gracias, Beyhan Mutlu por hacerme creer que en este mundo tan destrozado, alguien perdido puede encontrarse a sí mismo”, escribió un usuario de Twitter.

Eventualmente, Mutlu se dio cuenta de que el grupo de búsqueda lo estaba buscando porque la gente gritaba su nombre mientras buscaba, según Daily Sabah.

Esto provocó que gritara “Soy yo”, lo que le llevó al despojo de que no solo estaba vivo y bien, sino que también se buscaba a sí mismo.

Daily Sabah informó que Mutlu, de 50 años, se había adentrado en el bosque en Inegöl “mientras estaba ebrio y luego trató de ayudar al grupo de búsqueda principal de la gendarmería que lo estaba buscando”.

BBC informó que su esposa y amigos lo habían denunciado como desaparecido. BBC informó que no estaba claro si Mutlu fue multado como resultado del desperdicio de recursos.

Police and volunteers swept through forests calling out Mutlu’s name for hours before right from the middle of the group, he shouted, “Who are we looking for? I am here." pic.twitter.com/wjVW8uzmQW

Beyhan Mutlu, a drunk 50-year-old from rural Turkey, spent hours helping a search party look for himself.

Mutlu habló con el sitio de noticias Sabah sobre la situación.

“Soy un trabajador de la construcción en Inegöl. Vine a Çayyaka para trabajar en la construcción. Tomé unas copas con unos amigos. Los dejé alrededor de las 2 a.m. de la noche. Estábamos alojados en la villa de unos amigos en un área cercana al sitio de construcción. Fui a una de las villas y dormí”, explicó Mutlu, según el sitio.

“Cuando uno de mis amigos no pudo encontrarme, denunció mi desaparición a la gendarmería. Realmente no había necesidad de eso. Había cambiado mi teléfono. Por eso la gendarmería no pudo localizarme cuando llamaron. Me desperté alrededor de las 5 a.m. Pensé que había un accidente en la carretera. Vi al grupo de búsqueda en busca de una persona desaparecida. También participé en la búsqueda”.

You couldn't make this up!

1. Beyhan Mutlu of Inegöl district (Bursa province) went out of town, met his friends, had a few drinks too many. And, on his way back home, he found police officers and rescue teams searching for somebody and joined them in the search. pic.twitter.com/fqqMeyl8P4

— Rezvani | seeking not to persuade by anger or pity (@JrRezvani) September 29, 2021