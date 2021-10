Fans reaccionan al “retoque estético” de Ricky Martin [MEMES]

Las afirmaciones de que Ricky Martin se hubiera realizado una cirugía estética están generando controversia en Internet. Comenzaron cuando Ricky Martin apareció en una entrevista con Enrique Iglesias en Entertainment Tonight.

En la entrevista en video, Martin parecía casi irreconocible, con un rostro mucho más tenso que distorsionaba sus rasgos. Esa fue la opinión de algunos fanáticos, al menos. Puedes ver el vídeo aqui. También puedes verlo a continuación.

Ricky Martin tiene 49 años.

“Enrique Iglesias y Ricky Martin inician una gira masiva en Sin City”, tituló ET el video.

Los fanáticos se burlaron del rostro de Martin y de la posible cirugía estética por medio de Twitter.

Ricky Martín y Enrique Iglesias hablaron sobre su nueva gira, pero todos los fanáticos querían hablar sobre el nuevo rostro de Martín





La transformación ocurrió rápidamente. El 12 de septiembre de 2021, Martin publicó un video en su página de Instagram en el que se parecía más a él.

En julio se parecía al viejo Ricky Martin.

La entrevista con ET informó que Martin e Iglesias estaban a punto de emprender una gira de 26 paradas que se lanzaría en Las Vegas, Nevada. En ET, Iglesias dijo que sería un “espectáculo masivo”.

Son amigos desde hace 25 años. Iglesias reveló que tienen una apuesta en la que el perdedor “tendría que subir al escenario con una tanga al revés”.

Los hombres también hablaron sobre cómo se preparan para un espectáculo. “Lo que hago es tratar de pasar tiempo en silencio, calentarme y estirarme, orar un poco”, dijo Martin.

Oh, were you talking about his "new face"? 🤡 Anyways, we love you King Ricky Martin and you're still hot as hell in 50. Send you much love from all SexySouls around the world. ❤ pic.twitter.com/8cPvQcP6Ws — Ricky Martin Charts (@ChartsRicky) September 30, 2021

También hablaron de sus familias. Martin habló sobre sus cuatro hijos y dijo que su esposo se quedaría en casa con los bebés mientras él estaba de gira debido al COVID-19.

Un fan bromeó diciendo que Martin se estaba convirtiendo en Marilyn Manson

Ricky Martin 2015..Ricky Martin 2021..

Ricky Martin 2025. pic.twitter.com/spixsEmfvf — Aprendiz de Brujo® (No soy Periodista) (@JoseAntonioLo06) September 28, 2021

Los fanáticos disfrutaron de la nueva apariencia de Martin en Twitter. Un usuario de Twitter publicó una foto del personaje Carrie Bradshaw y escribió: “No pude evitar preguntarme … ¿Era el nuevo rostro de Ricky Martin el signo de una nueva era? ¿Todavía es capaz de sacudirse su bon bon o ahora se deshace de sus sentimientos? Cuando se trata de cirugía plástica, ¿se supone que debemos compartir nuestra emoción privada … o deberíamos seguir viviendo la vida encerrado?”

I coulnd't help but wonder..Was Ricky Martin's new face the sign of a new era?

Is he still able to shake his bon bon or does he bangs his feelings away now?

When it comes to plastic surgery, are we supposed to share our private emotion…or should we keep living la vida lockdown? pic.twitter.com/JDwjFNppXL — Axel Fritzler 🏳️‍🌈 (@NoSoyAlexOk) September 28, 2021

Una fan se preguntó si era una broma.

Algunas personas pensaron que Martin se había transformado en el actor Mickey Rourke.

Ricky Martín, no cambió mucho su cara…🤭😅 pic.twitter.com/q3YnofmMmg — Politicandoss🎭 (@politicandoss) October 1, 2021

Algunas personas parecían realmente molestas por su apariencia cambiante.

Un hombre defendió a Martin y escribió en Twitter: “Dejemos que Ricky Martin compre la cara que quiera. Se lo ganó. Todos necesitan relajarse”.

Pero una mujer escribió: “Sé que no es Ricky Martin lo que le pasó a la cara”.

Otro usuario de Twitter preguntó: “¿Qué le sucedió a la cara de RICKY MARTIN ????????”

WHAT THE HELL HAPPENED TO THE FACE OF RICKY MARTIN???????? — anais (@GAM3CHE0L) September 30, 2021

Una mujer escribió en Twitter: “#RickyMartin arruinó su rostro con una cirugía plástica … Nunca había estado tan enojada con una celebridad en toda mi vida. No había nada de malo en su apariencia, estaba envejeciendo con gracia. Ahora está irreconocible”.

#RickyMartin ruined his face with plastic surgery…..I've never been so angry at a celebrity in my entire life😤😤 There was nothing wrong with his looks, he was aging gracefully. He is unrecognizable now 🥺🥺 #Trending #TrendingNow #USA pic.twitter.com/pD8CzO7Evt — ✧・゚Anne:*_ (@Anne_2442) September 30, 2021

