Betty Shabazz: ¿qué fue de la mujer de Malcolm X?

Malcolm X estaba casado con su esposa Betty y juntos tuvieron seis hijas, todas niñas. Sin embargo, su vida terminó tan trágicamente como la de él, aunque de una manera completamente diferente. Betty aparece en el nuevo documental de Netflix Who Killed Malcolm X?

¿Qué pasó con la esposa de Malcolm X, Betty, después de su asesinato? ¿Dónde está Betty Shabazz ahora? Lamentablemente, Betty Shabazz murió relativamente joven en 1997. Según su obituario en CNN, la esposa de Malcolm murió después de sufrir quemaduras graves a la edad de 61 años. Peor aún, se sospechaba que su nieto de 12 años inició el incendio, según informó CNN. (Puede leer sobre las vidas de las seis hijas de Betty y Malcolm aquí).

Malcolm X, de 39 años, fue asesinado dentro del salón de baile Audubon en la ciudad de Nueva York el 21 de febrero de 1965. Tres hombres, Talmadge Hayer, Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson fueron condenados por asesinato en el caso, pero solo Hayer admitió su participación y dijo que los otros dos hombres eran inocentes. El documental plantea serias dudas sobre la investigación y el asesinato. La muerte de Malcolm fue solo el comienzo de las tragedias que afectaron a su esposa y su familia.

Esto es lo que necesita saber sobre Betty, la esposa de Malcolm:

La esposa de Malcolm X, Betty, sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo

Betty Shabazz luchó por sobrevivir después del incendio. Según la CNN, se encontraba en estado extremadamente crítico después de sufrir quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo en el incendio de su casa en Yonkers, Nueva York.

Ella finalmente no pudo sobrevivir. La CNN informó que su nieto fue arrestado bajo sospechas de que provocó el incendio porque no estaba contento de haber sido enviado a vivir con su abuela.

Ese nieto también murió trágicamente. Entonces, el nieto de Betty, Malcolm Shabazz, de 28 años, murió en una pelea en un bar en Ciudad de México en 2013, según The Guardian.

The Guardian informó que Malcolm era hijo de Qubilah Shabazz, una de las seis hijas que Malcolm X tuvo con Betty. Qubilah había sido testigo del asesinato de su padre en 1965 cuando solo tenía 4 años.

Cumplió cuatro años en un centro juvenil por el incendio, según informó The Guardian. Más tarde le dijo a The New York Times que deseaba el perdón de su abuela fallecida.

Según el Baltimore Sun, Percy Sutton, el abogado de Malcolm, le dijo al tribunal de Qubilah: “Esta mujer estuvo presente en la matanza. Esta madre nunca recuperó el sentido de lo que es estar en esta sociedad. Se convirtió en nómada y esta fue otra tragedia”. El abogado dijo que Malcolm Shabazz, el nieto, le decía repetidamente: “Yo amaba a Mama Betty y Mama Betty me amaba a mí”.

Betty trabajó en la administración universitaria después de la muerte de su esposo

Betty Shabazz se casó con Malcolm X, entonces portavoz de la Nación del Islam, en 1958, siete años antes de que lo asesinaran. Más tarde se convirtió en activista y tuvo “una carrera en la administración universitaria”, informó Biography.com.

Shabazz nació con el nombre de Betty Dean Sanders el 28 de mayo de 1934. Creció en Detroit y se vio profundamente afectada por el racismo de las leyes de Jim Crow, según Biography.com. Después, se dirigió a la ciudad de Nueva York a la Escuela de Enfermería del Colegio Estatal de Brooklyn. Conoció a Malcolm a través de un amigo, se casaron y tuvieron seis hijas juntos.

Betty Shabazz estaba allí cuando mataron a tiros a Malcolm. Según Biography.com, nunca se volvió a casar y vivía en parte de los cheques de los beneficios de la autobiografía de su esposo. Eventualmente recibió un doctorado en educación superior y se convirtió en profesora asociada de ciencias de la salud en el Medgar Evers College de Nueva York.

Actualmente está enterrada junto a su esposo en Nueva York.