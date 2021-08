¿Los hijos de Betty Broderick piensan que debería ser liberada de la cárcel?

En la temporada 2 de Dirty John en USA Network, un episodio recrea a Betty Broderick, una mujer de California que mató a su exmarido y a su nueva esposa después de un amargo divorcio que atrajo la atención nacional incluso antes de los asesinatos.

En el programa, Amanda Peet interpreta a Betty, Christian Slater interpreta a su esposo, Daniel, y Rachel Keller interpreta a la segunda esposa de Daniel, Linda Kolkena. Al igual que en la vida real, Betty y Daniel tienen cuatro hijos, pero en el programa, los nombres han sido cambiados.

Esto es lo que necesita saber sobre los cuatro hijos de Daniel y Betty en la vida real.

Los nombres reales

En el programa, los niños se llaman Tracy (Lily Donoghue), Jennifer (Anna Jacoby-Heron), Ryan (Cameron Crovetti) y Anthony (Miles Emmons). Pero en la vida real, los cuatro hijos de los Broderick son Kim, que nació en enero de 1970; Kathy Lee, que nació en julio de 1971; Daniel IV, que nació en febrero de 1976; y Rhett, que nació en febrero de 1979.

Tras la muerte de Daniel III y su esposa, Linda, a manos de Betty, los dos hijos menores de Broderick se vieron envueltos en procedimientos de custodia; los dos hijos mayores de Broderick tenían más de 18 años en ese momento y, por lo tanto, no formaban parte de la disputa por la custodia.

Según Los Angeles Times, Daniel IV y Rhett se fueron a vivir con el hermano de Daniel III, Larry, y su cuñada Kathy cuando Betty fue arrestada por los asesinatos de Daniel y Linda. Pero Larry y Kathy se divorciaron posteriormente y a Kathy se le concedió la tutela permanente de los niños.

En una audiencia judicial de 1992, Betty, quien fue sentenciada a cadena perpetua por los asesinatos, pidió que cualquiera de sus dos hermanos obtuviera la custodia de Dan, de 15 años, y Rhett, de 13, porque les habían prometido a los niños una vida familiar estable y la universidad. Jeff Mangum, abogado de Kathy Broderick, le dijo al LA Times que los niños recibirían educación universitaria y que vivirían “en un hogar estable y amoroso”.

Según un artículo de LA Times, finalmente Dan se fue a vivir con Helen Pickard, una amiga de la familia, por un tiempo, y luego se fue a vivir con su hermana mayor, Kim. Rhett se fue a vivir con su tío, Gerald Bisceglia, hermano de Betty, en St. Louis.

Betty Broderick quedó embarazada nueve veces en 10 años





Según el libro de Bryna Taubman sobre Betty Broderick y los asesinatos, titulado “Hell Hath No Fury: A True Story of Wealth and Passion, Love and Envy, and a Woman Driven to the Ultimate Revenge”, Rhett Broderick fue en realidad el octavo embarazo de Betty desde su boda, dos de los cuales terminaron en abortos.

Quedaría embarazada una vez más después del nacimiento de Rhett, en 1980, pero, según el libro, después de que su médico “advirtiera que sus varices y otras complicaciones ponían en peligro su vida, decidió operarla para que ella no volviera a quedar embarazada”.

Durante el juicio, el juez Thomas Whelan dictaminó que el abogado de Betty, Jack Earley, no podía señalar como atenuantes de su asesinato los nueve embarazos, ni los abortos espontáneos. Según Los Angeles Times, Earley quería que se incluyeran testimonios sobre los abortos espontáneos de Betty para demostrar “lo que le sucede a una mujer que ha pasado por tantos embarazos con un hombre. Son muchos cambios hormonales”.

El LA Times también informó que en el primer juicio de Betty, que terminó en nulo, un ginecólogo testificó que los Broderick intentaron que le revertieran la ligadura de trompas a Betty en 1984, un año después de que Daniel comenzara su romance con Linda Kolkena, para que Betty tuviera más hijos. Al ginecólogo no se le permitió testificar en el segundo juicio.

Los hijos de Broderick están divididos sobre si Betty debería ser puesta en libertad condicional





En 2010, un artículo del Baltimore Sun informó que en la audiencia de libertad condicional de Betty, dos de sus hijos pensaron que debería ser liberada y dos no. Kathy Lee y Rhett pensaban que su madre debería ser puesta en libertad condicional; Kim y Daniel no estaban de acuerdo.

Según Los Angeles Times, en el juicio original, Kim testificó para la acusación y Kathy Lee testificó para la defensa.

En el juicio original, Kathy Lee dijo que su padre tenía un temperamento temible y que a menudo llamaba a su madre con apodos despectivos, según informó el LA Times. Lee también dijo que su padre “rompía cosas cuando se frustraba” o pateaba a los perros de la familia porque los odiaba.

“Nadie quería desobedecerlo o hacerlo enojar cuando estaba en casa”, dijo Kathy Lee.

Dirty John: The Betty Broderick Story se transmitió en junio de 2020 en USA Network.