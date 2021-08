[VIDEO] Así explicaba su doble asesinato Betty Broderick en los 90

El divorcio de Betty Broderick del destacado abogado especializado en negligencias médicas Daniel T. Broderick III fue un “juego bien orquestado”, al menos eso es lo que dijo la asesino convicta desde detrás de las rejas durante una entrevista de la década de los 90. Betty Broderick asesinó a su primer marido y a su nueva esposa, Linda Kolkena Broderick, la madrugada del domingo 5 de noviembre de 1989. Fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a una pena que iba de los 32 años a la cadena perpetua.

El divorcio y el doble asesinato de Broderick han dado lugar a películas y series de televisión, incluida la temporada 2 de Dirty John de USA Network, que se centra en el divorcio fatal de Broderick. La estrella de Brockmire, Amanda Peet, interpreta la asesina, con Christian Slater asumiendo el papel de abogado especializado en negligencias médicas.

Cuando se le preguntó si sentía pena por matar a Kolkena y Dan Broderick, Broderick esencialmente se hizo pasar por la víctima. “En la mente de Dan, este era un caso legal y tuvo que destruirme por completo, y no sé por qué”, dijo. “Nunca le hice nada para que me tuviera ese odio e ira”.

Algunas de las cosas que hizo Betty Broderick fue prender fuego a la ropa de Dan Broderick, untar pastel en su cama, embestir su auto contra su casa, arrojar botellas de vino por la ventana y dejar continuamente mensajes llenos de improperios en su contestador automático. Cuando Kolkena se casó con Dan Broderick en 1989, le pidió que usara un chaleco antibalas. No lo hizo, pero tenían guardias de seguridad encubiertos en las nupcias, según escribió Los Angeles Times.

Betty Broderick dijo que se sentía mal desde 1983, que es cuando Dan Broderick contrató a Kolkena como recepcionista. Pronto fue ascendida a asistente legal.

“Siento un terrible remordimiento por lo que todos hemos pasado desde 1983. Ya serán casi 10 años. Diez años”, dijo.

“¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué me mintieron? Simplemente nunca le vi el sentido. No sabía por qué se sentían tan obligados a destruirme”, continuó Betty Broderick. “La historia que estaban contando a la gente no era la verdad”.

“Lo siento por todo. Lo siento por todo el asunto. Han muerto dos personas que podrían haber tenido vidas maravillosas y yo llevo 10 años en la cárcel. Todos teníamos mucho potencial y posibilidades. ¿Por qué fue esto tan destructivo para todos?”

Broderick recibía casi $200,000 al año como pensión

En el momento de los asesinatos, Betty Broderick estaba recibiendo $ 16,000 al mes en pensión alimenticia. Cuando se le preguntó por qué no dejaba a su ex y a su nueva esposa solos, ella dijo: “Me hubiera encantado haber hecho eso”, pero dijeron cosas que no eran lo que parecían. La casa que Dan Broderick le compró estaba a su nombre y ella pagó todas las facturas que venían con la casa con la pensión alimenticia que le enviaba todos los meses.

“Cuando finalmente tuve en 1989 la casa a mi nombre, no tenía suficiente dinero mensual para quedarme allí. Así que lo primero que hice fue ponerla en el mercado. No podía quedarme allí. Él le decía a la gente que me compró una casa. Era mentira”, dijo. “La casa estaba a su nombre y el dinero que me daba todos los meses era para hacer esos pagos.”

La temporada 2 de Dirty John: The Betty Broderick Story se transmitió en junio de 2020 en USA Network.